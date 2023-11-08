«Реал» отказался от подписания Мбаппе

«Реал» не станет подписывать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации источника, мадридцы исключают возможность трансфера француза, даже если он не станет продлевать контракт с парижским клубом и уйдёт свободным агентом летом 2024 года.
Сообщается, что есть три причины такого решения. Первая связана с зарплатой игрока и высоким трансферным бонусом. Вторая — приход футболиста может вступить в противоречие с трансферной политикой клуба, который активно заключает контракты с молодыми футболистами.
Также негативный момент в среде членов «сливочных» вызвало решение Мбаппе продлить соглашение с «Пари Сен-Жермен» 2 года назад.
десятки раз ещё услышим раз разнообразные варианты решения
великой проблемы.
десятки раз ещё услышим раз разнообразные варианты решения
великой проблемы.
Но в 2024-м уйти он может в Барселону на скромную зарплату, если мечтает выиграть ЗМ или бороться за золотую бутсу.
Но в 2024-м уйти он может в Барселону на скромную зарплату, если мечтает выиграть ЗМ или бороться за золотую бутсу.
Устроили цирк шапито.
Устроили цирк шапито.
Мбаппе уже сдает, он уже не решает исход игры. Хоть ему всего 26, но его спокойно обгоняют средние «крайки», деньги его испортили, он потерял интерес к игре, к победам. Ну и какой от не самого быстро и не самого ловкого, но самого скандального и эгоистичного игрока? Все пророчили ему судьбу Роналду и Месси. Но Роналду и Месси в его годы имели по 2-3 Золотых мяча и трофеи сильнейших лиг мира. Что есть у Мбаппе? Да, он чемпион мира, но не его заслугами, а заслугами Гризмана, Жиру, Павара, Канте, Льориса. Он лишь козырная шестерка, которая может выстрелить, но при условии, что у оппонента нет козырной семерки.
Мбаппе уже сдает, он уже не решает исход игры. Хоть ему всего 26, но его спокойно обгоняют средние «крайки», деньги его испортили, он потерял интерес к игре, к победам. Ну и какой от не самого быстро и не самого ловкого, но самого скандального и эгоистичного игрока? Все пророчили ему судьбу Роналду и Месси. Но Роналду и Месси в его годы имели по 2-3 Золотых мяча и трофеи сильнейших лиг мира. Что есть у Мбаппе? Да, он чемпион мира, но не его заслугами, а заслугами Гризмана, Жиру, Павара, Канте, Льориса. Он лишь козырная шестерка, которая может выстрелить, но при условии, что у оппонента нет козырной семерки.