«Реал» отказался от подписания Мбаппе

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вчера, 22:30

«Реал» не станет подписывать форварда ПСЖ .

По информации источника, мадридцы исключают возможность трансфера француза, даже если он не станет продлевать контракт с парижским клубом и уйдёт свободным агентом летом 2024 года.

Сообщается, что есть три причины такого решения. Первая связана с зарплатой игрока и высоким трансферным бонусом. Вторая — приход футболиста может вступить в противоречие с трансферной политикой клуба, который активно заключает контракты с молодыми футболистами.

Также негативный момент в среде членов «сливочных» вызвало решение Мбаппе продлить соглашение с «Пари Сен-Жермен» 2 года назад.