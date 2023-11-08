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«Реал» отказался от подписания Мбаппе

вчера, 22:30

«Реал» не станет подписывать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации источника, мадридцы исключают возможность трансфера француза, даже если он не станет продлевать контракт с парижским клубом и уйдёт свободным агентом летом 2024 года.

Сообщается, что есть три причины такого решения. Первая связана с зарплатой игрока и высоким трансферным бонусом. Вторая — приход футболиста может вступить в противоречие с трансферной политикой клуба, который активно заключает контракты с молодыми футболистами.

Также негативный момент в среде членов «сливочных» вызвало решение Мбаппе продлить соглашение с «Пари Сен-Жермен» 2 года назад.

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07 ноября
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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 13:27
Ну, годам к 30 куда-нибудь прейдёт)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:53
Вот и хорошо! Давно пора забыть о нем. Винисиус на его позиции отлично играет, Реалу надо искать толкового ЦФ. Хоселу это не уровень Реала.
112910415
112910415
сегодня в 07:56
расслабляться нельзя !
десятки раз ещё услышим раз разнообразные варианты решения
великой проблемы.
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 05:35
Члены Реала правы, нужно оставить в покое Мбаппе и не мешать ему зарабатывать огромные деньги в ПСЖ.
Но в 2024-м уйти он может в Барселону на скромную зарплату, если мечтает выиграть ЗМ или бороться за золотую бутсу.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:51
Просто их уже достал этот негритянок, который постоянно врёт.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 02:16
Ещё не раз Перес заявит, что мечтает о таком игроке как Мбаппе и готов ему всё простить ради его появлении в команде.
Устроили цирк шапито.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:25
Каким нападающим, которых нет?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:58
Щас отказались, через месяц полетят уже другие утки)) До лета еще 100500 новостей будет о его переходе в реал
протон
протон
вчера в 22:37
Надеюсь, что все это правда и Реал действительно больше не будет кружиться вокруг Мбаппе. Надо другие позиции усилить. Почему команда забивает мало? Ответ прост - нападающим и хавбекам приходится часто возвращаться в оборону, где нет надежности. Ни вратаря топового, ни защитников, кроме Рюдигера. Дайте возможность нападающим играть в нападении и тут же раскроются и Вини и Родриго. Какой смысл будет от нападающих в центре поля? Никакого. Мбаппе - не панацея. Беллингем уже превосходит его по всем показателям. А ему только 20. Игрок закрывающий все потребности: голы, пасы, прессинг. Дайте больше пространства Вини и он будет играть как при Бензема. Дайте свободу Родриго и он будет забивать мяч в 2 игры при поддержке центра поля…
Мбаппе уже сдает, он уже не решает исход игры. Хоть ему всего 26, но его спокойно обгоняют средние «крайки», деньги его испортили, он потерял интерес к игре, к победам. Ну и какой от не самого быстро и не самого ловкого, но самого скандального и эгоистичного игрока? Все пророчили ему судьбу Роналду и Месси. Но Роналду и Месси в его годы имели по 2-3 Золотых мяча и трофеи сильнейших лиг мира. Что есть у Мбаппе? Да, он чемпион мира, но не его заслугами, а заслугами Гризмана, Жиру, Павара, Канте, Льориса. Он лишь козырная шестерка, которая может выстрелить, но при условии, что у оппонента нет козырной семерки.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:32
И куда ж старику Мбаппе податься?.. Хе..
Гость
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