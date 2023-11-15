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Хоселу: «Моя цель — остаться в „Реале“»

вчера, 09:11

Нападающий Хоселу, который выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», поделился мнением о своём будущем.

Я надеюсь остаться в «Реале» и готов за это бороться. Это моя главная цель. Я отреагировал достаточно хорошо, забивая голы и принося команде очки. Анчелотти всегда был со мной очень прямолинеен и искренен.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:52
Если только в роли запасного. Хоселу это не уровень Реала. Нужно купить ТОП форварда.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:04, ред.
Картины в атаке Хоселу точно не портит, а центрфорвард Реалу точно нужен.

Многое будет определяться летом. Во-первых неизветно кто будет главным тренером команды и какой футбол он будет ставить команде.

Во-вторых, будет зависеть от того, подпишут ли сливочные условного Мбаппе или Холланда...

Лично я бы, оставил Хоселу в составе при любом исходе, т.к даже если клуб подпишет условного Холланда, то для глубины состава и для ротации Хоселу вполне подойдет, плюс игрок не токсичен, может смирно сидеть на лавке и ждать своего шанса.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:48, ред.
Надеюсь уйдёт, очень слаб, хотя сейчас и Холланд никакой
td4d6vzh5g32
td4d6vzh5g32
вчера в 09:49
В Реале поиграть мечта любого игрока
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:20
Хорошее желание,может получится и остаться.
exhc8mjjts7d
exhc8mjjts7d
вчера в 09:17
Трудно будет с молодыми бразилами тягаться
adekvat
adekvat
вчера в 09:17
Наврядли останется, Реал зимой кого нибудь именитого прикупит зимой.
Гость
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