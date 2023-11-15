Хоселу: «Моя цель — остаться в „Реале“»

Нападающий Хоселу, который выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», поделился мнением о своём будущем.
Я надеюсь остаться в «Реале» и готов за это бороться. Это моя главная цель. Я отреагировал достаточно хорошо, забивая голы и принося команде очки. Анчелотти всегда был со мной очень прямолинеен и искренен.
Многое будет определяться летом. Во-первых неизветно кто будет главным тренером команды и какой футбол он будет ставить команде.
Во-вторых, будет зависеть от того, подпишут ли сливочные условного Мбаппе или Холланда...
Лично я бы, оставил Хоселу в составе при любом исходе, т.к даже если клуб подпишет условного Холланда, то для глубины состава и для ротации Хоселу вполне подойдет, плюс игрок не токсичен, может смирно сидеть на лавке и ждать своего шанса.
Многое будет определяться летом. Во-первых неизветно кто будет главным тренером команды и какой футбол он будет ставить команде.
Во-вторых, будет зависеть от того, подпишут ли сливочные условного Мбаппе или Холланда...
Лично я бы, оставил Хоселу в составе при любом исходе, т.к даже если клуб подпишет условного Холланда, то для глубины состава и для ротации Хоселу вполне подойдет, плюс игрок не токсичен, может смирно сидеть на лавке и ждать своего шанса.