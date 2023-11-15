Хоселу: «Моя цель — остаться в „Реале“»

Нападающий , который выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», поделился мнением о своём будущем.

Я надеюсь остаться в «Реале» и готов за это бороться. Это моя главная цель. Я отреагировал достаточно хорошо, забивая голы и принося команде очки. Анчелотти всегда был со мной очень прямолинеен и искренен.