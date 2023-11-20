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Матч Россия — Куба посетили 40 706 человек

вчера, 22:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Товарищеский матч между сборными России и Кубы посетили 40 706 человек. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 8:0. Национальная команда впервые сыграла на «Волгоград Арене».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:12
Судя по тому, что даже на ЧМ в Волгограде было максимум 42 тысячи, 45 - это была какая-то виртуальная вместимость с бонусными конструкциями или приставными стульчиками.
Аншлаг - это успех, конечно. Надо чаще матчи в Волгограде проводить.
Хороший пример того что сборной сейчас по стране надо разъезжать.
Волгограду респект! Молодцы, от души поболели. Да сейчас много трудностей но надо так же вот с душой их преодолевать.
drug01
drug01
вчера в 22:59
Зрители довольны но соперник слабый...
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