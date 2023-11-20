Матч Россия — Куба посетили 40 706 человек

Товарищеский матч между сборными России и Кубы посетили 40 706 человек. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 8:0. Национальная команда впервые сыграла на «Волгоград Арене».
Товарищеский матч между сборными России и Кубы посетили 40 706 человек. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 8:0. Национальная команда впервые сыграла на «Волгоград Арене».
Аншлаг - это успех, конечно. Надо чаще матчи в Волгограде проводить.
Хороший пример того что сборной сейчас по стране надо разъезжать.
Волгограду респект! Молодцы, от души поболели. Да сейчас много трудностей но надо так же вот с душой их преодолевать.
Аншлаг - это успех, конечно. Надо чаще матчи в Волгограде проводить.
Хороший пример того что сборной сейчас по стране надо разъезжать.
Волгограду респект! Молодцы, от души поболели. Да сейчас много трудностей но надо так же вот с душой их преодолевать.