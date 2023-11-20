Матч Россия — Куба посетили 40 706 человек

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вчера, 22:49

Товарищеский матч между сборными России и Кубы посетили 40 706 человек. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 8:0. Национальная команда впервые сыграла на «Волгоград Арене».