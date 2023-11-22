Моуриньо: «Надеюсь, что в следующем сезоне Анчелотти останется в „Реале“»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не планирует возвращаться в «Реал». Специалист дал комментарий по теме:
Если у вас уже есть великолепный тренер, зачем размышлять о другом?
Я знаю дона Флорентино Переса – он умнейший человек. Если он и читает прессу, у него есть очень четкие собственные планы.
Как мадридист, как человек с белыми ребрами, как анчелоттианец, я надеюсь, что этот сезон сложится замечательно, и что в следующем сезоне Карло по-прежнему будет на своем посту, ибо он идеальный наставник для «Реала».
Бразилия? По-моему, только сумасшедший захочет уйти из «Реала», когда этот клуб хочет оставить работника у себя. И этот сумасшедший человек – я, единственный, кто после трех лет работы с этим президентом, который хотел, чтобы я остался, решил покинуть команду.
Я уверен, что после первого же сигнала от Флорентино Карло захочет остаться, поскольку он идеален для «Реала», а «Реал» идеален для него.
Удачи "Роме" и "Реал" М.
Удачи "Роме" и "Реал" М.
А построить новую команду с нуля, как это сделал Маур в 2010 нужен Маур)
А построить новую команду с нуля, как это сделал Маур в 2010 нужен Маур)
Тебе можно уже на пенсии доработать в Саудовской Аравии .
Тебе можно уже на пенсии доработать в Саудовской Аравии .
Так Жозе сказал на пресс-конференции, что будет на стадионе специально за 30 мин до игры, выйдет, и те, кто хочет освистывать команду, пусть приходят и свистят ему.
Он вышел за 30 минут до начала матча и повернулся к трибунам. Но никто уже не свистел. Реал поддерживали болельщики в том матче и в последующих, и Реал выиграл тот матч.
Моур, конечно, глыба
Так Жозе сказал на пресс-конференции, что будет на стадионе специально за 30 мин до игры, выйдет, и те, кто хочет освистывать команду, пусть приходят и свистят ему.
Он вышел за 30 минут до начала матча и повернулся к трибунам. Но никто уже не свистел. Реал поддерживали болельщики в том матче и в последующих, и Реал выиграл тот матч.
Моур, конечно, глыба