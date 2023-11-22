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Моуриньо: «Надеюсь, что в следующем сезоне Анчелотти останется в „Реале“»

вчера, 23:48

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не планирует возвращаться в «Реал». Специалист дал комментарий по теме:

Если у вас уже есть великолепный тренер, зачем размышлять о другом?

Я знаю дона Флорентино Переса – он умнейший человек. Если он и читает прессу, у него есть очень четкие собственные планы.

Как мадридист, как человек с белыми ребрами, как анчелоттианец, я надеюсь, что этот сезон сложится замечательно, и что в следующем сезоне Карло по-прежнему будет на своем посту, ибо он идеальный наставник для «Реала».

Бразилия? По-моему, только сумасшедший захочет уйти из «Реала», когда этот клуб хочет оставить работника у себя. И этот сумасшедший человек – я, единственный, кто после трех лет работы с этим президентом, который хотел, чтобы я остался, решил покинуть команду.

Я уверен, что после первого же сигнала от Флорентино Карло захочет остаться, поскольку он идеален для «Реала», а «Реал» идеален для него.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:28
"Великий" во всём талантлив!
Удачи "Роме" и "Реал" М.
Estiva
Estiva ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:28
Анчелотти круче Зидана, его два кубка с Реалом более ценные, чем три подряд кубка Зидана
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:31
Важно команде найти своего тренера
112910415
112910415
сегодня в 06:58
белые ребра - это интересно
ABir
ABir
сегодня в 06:05
Пусть так и будет и Карло останется в Реале, а Реал и дальше собирает трофеи вместе с Карло
pkmmmdm2mdf4
pkmmmdm2mdf4
сегодня в 03:12
Что-то не особо в это верится
протон
протон
сегодня в 02:42
Анчелотти, как и Зидан хорош, когда все уже создано и настроено.
А построить новую команду с нуля, как это сделал Маур в 2010 нужен Маур)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:19
Тебе там точно делать нечего.
Тебе можно уже на пенсии доработать в Саудовской Аравии .
протон
протон
сегодня в 00:49
Помню, как Реал при Моуриньо освистывали собственные болельщики на Бернабео.
Так Жозе сказал на пресс-конференции, что будет на стадионе специально за 30 мин до игры, выйдет, и те, кто хочет освистывать команду, пусть приходят и свистят ему.
Он вышел за 30 минут до начала матча и повернулся к трибунам. Но никто уже не свистел. Реал поддерживали болельщики в том матче и в последующих, и Реал выиграл тот матч.
Моур, конечно, глыба
протон
протон
сегодня в 00:46
Маур всегда тепло отзывался о Реале.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:35
Это Реал не планирует твое возвращение.
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