Моуриньо: «Надеюсь, что в следующем сезоне Анчелотти останется в „Реале“»

Главный тренер «Ромы» не планирует возвращаться в «Реал». Специалист дал комментарий по теме:

Если у вас уже есть великолепный тренер, зачем размышлять о другом?

Я знаю дона Флорентино Переса – он умнейший человек. Если он и читает прессу, у него есть очень четкие собственные планы.

Как мадридист, как человек с белыми ребрами, как анчелоттианец, я надеюсь, что этот сезон сложится замечательно, и что в следующем сезоне Карло по-прежнему будет на своем посту, ибо он идеальный наставник для «Реала».

Бразилия? По-моему, только сумасшедший захочет уйти из «Реала», когда этот клуб хочет оставить работника у себя. И этот сумасшедший человек – я, единственный, кто после трех лет работы с этим президентом, который хотел, чтобы я остался, решил покинуть команду.

Я уверен, что после первого же сигнала от Флорентино Карло захочет остаться, поскольку он идеален для «Реала», а «Реал» идеален для него.