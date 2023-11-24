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«Урал» поздравил Тарханова с присвоением звания Заслуженного тренера России

вчера, 10:26

«Урал» поздравил Александра Тарханова с получением звания Заслуженного тренера России. В телеграм-канале клуба сообщается:

Александр Фёдорович дважды руководил нашей командой, выходил с ней в финал Кубка России, одерживал яркие победы, спасал от вылета из РПЛ. После работы в роли главного тренера он занимал в «Урале» должность советника президента, занимался развитием детского и юношеского футбола в Екатеринбурге. Также Александр Тарханов входил в тренерский штаб сборной России, возглавлял ЦСКА и много других российских команд. И сейчас, в 69 лет, он продолжает работать, занимаясь развитием юношеского футбола в ФК «Сочи». Его вклад в отечественный футбол неоценим.

Гордимся Александром Фёдоровичем и желаем спортивного долголетия!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:29
Тарханов - он весёлый и довольно толковый
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:03
Опять можно смело возвращаться к интервью Калешина о системе. Кроме заразительного смеха ничем не запомнился.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:40
Странно. Мой друг детства получил это звание "всего лишь" за то, что воспитанник спортшколы в Москве, которой он руководил, стал чемпионом Европы, играя за юношескую сборную страны. Один единственный. Чего только в жизни не бывает. Особенно в нашей, российской.
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вчера в 10:40
Получение звания Заслуженного тренера России является высоким признанием профессиональных заслуг и достижений Александра Тарханова. Это событие подчеркивает важность вклада Тарханова в развитие российского футбола и признание его заслуг на государственном уровне.
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