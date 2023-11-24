«Урал» поздравил Тарханова с присвоением звания Заслуженного тренера России

«Урал» поздравил с получением звания Заслуженного тренера России. В телеграм-канале клуба сообщается:

Александр Фёдорович дважды руководил нашей командой, выходил с ней в финал Кубка России, одерживал яркие победы, спасал от вылета из РПЛ . После работы в роли главного тренера он занимал в «Урале» должность советника президента, занимался развитием детского и юношеского футбола в Екатеринбурге. Также Александр Тарханов входил в тренерский штаб сборной России, возглавлял ЦСКА и много других российских команд. И сейчас, в 69 лет, он продолжает работать, занимаясь развитием юношеского футбола в ФК «Сочи». Его вклад в отечественный футбол неоценим.

Гордимся Александром Фёдоровичем и желаем спортивного долголетия!