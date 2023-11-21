Объявлены претенденты на звание лучшего клуба по версии Globe Soccer Awards

Объявлены команды, которые претендуют на звание лучшего клуба по итогам 2023 по версии Globe Soccer Awards.
Список номинантов вошли: «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» (все — Саудовская Аравия), «Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм» (все — Англия), «Барселона», «Севилья» (все — Испания), «Наполи», «Рома», «Интер» (все — Италия), «Бавария», «Унион» (все — Германия), ПСЖ (Франция), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония) и «Видад» (Марокко).
Кстати разрекламированного Аль-Нассра и тут нет.
Ну я бы ещё понял одна страна один клуб или ассоциация 3 клуба, но тут видать коммерческий прибамбас на первом месте.
Шейхам надо светанутся, вот они и не жалеют денег.
Рома? вы серьёзно?
Да и выбор других клубов явно вызывает недоумение.
И вот факт подтверждающее мои недоумения по этому поводу.
Происхождение и характер Globe Soccer Awards подвергались критике за отсутствие прозрачности в наградах, учитывая, что в них участвуют не футбольные деятели, а сами организаторы. Это считается неофициальной наградой, потому что организация Globe Soccer Awards не была создана комитетом национальных организаций, связанных с футболом.
Кстати разрекламированного Аль-Нассра и тут нет.
Ну я бы ещё понял одна страна один клуб или ассоциация 3 клуба, но тут видать коммерческий прибамбас на первом месте.
Шейхам надо светанутся, вот они и не жалеют денег.
Рома? вы серьёзно?
Да и выбор других клубов явно вызывает недоумение.
И вот факт подтверждающее мои недоумения по этому поводу.
Происхождение и характер Globe Soccer Awards подвергались критике за отсутствие прозрачности в наградах, учитывая, что в них участвуют не футбольные деятели, а сами организаторы. Это считается неофициальной наградой, потому что организация Globe Soccer Awards не была создана комитетом национальных организаций, связанных с футболом.