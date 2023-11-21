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Объявлены претенденты на звание лучшего клуба по версии Globe Soccer Awards

вчера, 13:17

Объявлены команды, которые претендуют на звание лучшего клуба по итогам 2023 по версии Globe Soccer Awards.

Список номинантов вошли: «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» (все — Саудовская Аравия), «Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм» (все — Англия), «Барселона», «Севилья» (все — Испания), «Наполи», «Рома», «Интер» (все — Италия), «Бавария», «Унион» (все — Германия), ПСЖ (Франция), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония) и «Видад» (Марокко).

Объявлены претенденты на звание лучшего клуба по версии Globe Soccer Awards

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:18
Интер Майями не добавили в список, потому что он не имеет конкуренции?
амурец
амурец
вчера в 15:58
Интер Майями не включили? Странно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:52
Пусть победитель подкатит на арену с памятникам братьям Старостиным и рефери нормального, например Сергея Карасёва и мы быстро внесем поправку в их фиговые листья!)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:43
Понятно, что лучший клуб это МС, но удивляет большое представительство из СА, аж целых три клуба из двадцати.
Кстати разрекламированного Аль-Нассра и тут нет.
Ну я бы ещё понял одна страна один клуб или ассоциация 3 клуба, но тут видать коммерческий прибамбас на первом месте.
Шейхам надо светанутся, вот они и не жалеют денег.
Рома? вы серьёзно?
Да и выбор других клубов явно вызывает недоумение.

И вот факт подтверждающее мои недоумения по этому поводу.

Происхождение и характер Globe Soccer Awards подвергались критике за отсутствие прозрачности в наградах, учитывая, что в них участвуют не футбольные деятели, а сами организаторы. Это считается неофициальной наградой, потому что организация Globe Soccer Awards не была создана комитетом национальных организаций, связанных с футболом.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:10
Ну тут скорее всего Сити, без вариантов
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 14:05
МС здесь лишний.. Вместо него надо Наср включить.. А-ха-ха-ха.. 🙆😄
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:53
Скорее всего награда достанется Манчестер Сити.

Но желаю чтобы её получил клуб вроде Фейеноорда, Уравы Рэд Даймондс, или Видада Касабланки.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30, ред.
Все клубы неплохие,лидеры наверно : Барса,ПСЖ,Манчестер - Сити,Бавария.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:30
Где клуб из Майами?) А так понятно кто выиграл требл в европе, тот и лучший.
Гость
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