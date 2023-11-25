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«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

вчера, 22:25
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«Брентфорд» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 13-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 88-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц.

«Брентфорд» идёт на 11-м месте (16 очков), «Арсенал» занимает 1-е место (30 очков).

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Стадион «Брентфорд Коммьюнити Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
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Все комментарии
Тристан
Тристан ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Не стоит рассуждать категориями. Ошибаются все, но не все делают должные выводы. Рамсдейл повторяется, именно это я и подчеркнул.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:05
Арсенал не станет чемпионом...
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 23:58
То есть, когда Райа ошибается и даёт забить в свои ворота это тебя устраивает?
"Мамкин любимчик" выиграл конкуренцию у шоумена.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:46
В прошлом сезоне Арсенал тоже долго лидировал, но в итоге финишировал на втором месте, а каково будет в этом?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:17
Всё, Хаверц окупил свою стоимость в 75 млн!) Как ранее в Челси, забив победный гол в финале ЛЧ в ворота МС, а так ДО и после его не было видно особо в играх
fvstz7x65eb9
fvstz7x65eb9
вчера в 23:14
Всех пушкарей надо поздравить с такой трудной победой
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Новый лидер,надолго ли.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
Так держать, вперёд к победам
Тристан
Тристан
вчера в 22:37
Арсенал напомнил команду нулевых, когда в атаке был сам лорд Бендтнер. Также мяли кота за ..ца, а в концовке забивали натужный гол. Надеюсь зимой купим классического нападающего.
ЗЫ - Рамсдейл продолжает чудить, думаю он не конкурент Райе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:34
Ууух, какая сложная оказалась победа! Да, "пчелы" дома всем крови пьют, и легкой игра быть не должна ьыла. Спасибо команде за то, что стремились забить и бились за победу! Артете нужно придумывать что то новое, тотальное владение не всегда дает свои плоды. Флеккен это вратарь который часто пропускает голы с дальней дистанции, вот и нужно было лупить, а наши все перекатывают мяч с лево на право....нужно ращнообразия в атаке ну и форвард
Гость
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