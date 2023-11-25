«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Брентфорд» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 13-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 88-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц.
«Брентфорд» идёт на 11-м месте (16 очков), «Арсенал» занимает 1-е место (30 очков).
«Брентфорд» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 13-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 88-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц.
«Брентфорд» идёт на 11-м месте (16 очков), «Арсенал» занимает 1-е место (30 очков).
ЗЫ - Рамсдейл продолжает чудить, думаю он не конкурент Райе.
ЗЫ - Рамсдейл продолжает чудить, думаю он не конкурент Райе.