Гол Тюкавина принёс «Динамо» гостевую победу над ЦСКА

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25 ноября 2023, 19:24

«Динамо» в гостях обыграло ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ .

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Битело. На 23-й минуте нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провёл ответный мяч. На 40-й минуте нападающий Антон Заболотный вывел ЦСКА вперёд. На 55-й минуте Битело сравнял счёт, оформив дубль, а на 74-й минуте Константин Тюкавин забил решающий гол.