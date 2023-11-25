Гол Тюкавина принёс «Динамо» гостевую победу над ЦСКА

«Динамо» в гостях обыграло ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.
На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Битело. На 23-й минуте нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провёл ответный мяч. На 40-й минуте нападающий Антон Заболотный вывел ЦСКА вперёд. На 55-й минуте Битело сравнял счёт, оформив дубль, а на 74-й минуте Константин Тюкавин забил решающий гол.
«Динамо» идёт на 3-м месте (28 очков), ЦСКА занимает 5-е место (25 очков).
После перерыва армейцы встали, за что и поплатились.
На мой взгляд Федотов должен уйти в отставку, он тянет армейцев вниз, в ФНЛ.
И пускай забирает с собой Акинфея, Заболотного, Набабкина.
ЦСКА нужны новые кадры и новые силы для побед.
После перерыва армейцы встали, за что и поплатились.
На мой взгляд Федотов должен уйти в отставку, он тянет армейцев вниз, в ФНЛ.
И пускай забирает с собой Акинфея, Заболотного, Набабкина.
ЦСКА нужны новые кадры и новые силы для побед.
Динамо было активно до своего раннего гола, но затем все ушли домой
и некоторое время глуховато, но довольно эффективно оборонялись, пока Лещук не пустил свою жуткую банку.
После этого фейла динамовцы вообще встали, проигрывая едва ли не все
единоборства и были не в состояннии просто подержать мяч.
Был в первом тайме отрезок, минут 15, когда динамовцы не могли даже
перебраться через центральную линию поля..
Второй гол армейских люто назревал, и он состоялся.
У Динамо не прекращается сильнейшая пандемия травм, вследствие которой
команда до перерыва сегодня играла в обороне почти без флангов- не тянули
ни Скопинцев, ни Парш.
К тому же вяловат, как обычно после путешествия в сборную, был Бальбо,
а в опорке снова много ошибался Лаксальт, позволив армейцам хозяйничать
там как на собственной кухне.
Нам изрядно повезло, что дело окончилось только двумя пропущенными мячами..
А вот после перерыва начались чудеса- хозяева заметно сникли.
Почему так произошло- разбираться Федотову.
Динамо же, наоборот, преобразилось.
То ли Личка в раздевалке эффективно отманипулировал бутылками с водой,
то ли дело в Карраскале, вышедшем супермотивированным и очень хотевшим
накостылять предыдущему клубу..
Забить у него не получилось, но команде Хорхе реально помог.
Второй тайм оказался полностью за Динамо- мы вчистую выиграли тайм,
а вместе с ним и матч в целом.
На этот раз Личка здорово угадал с заменами- Федя и Макар были практически бесполезны, и уже в перерыве вместо них вышли Карраскаль и Нгамалё, доставившие сопернику немало проблем, с которыми хозяева не справились.
Команду и сораДников- с новой победой, это было, как водится, валидольно,
но довольно красиво..)
Динамо было активно до своего раннего гола, но затем все ушли домой
и некоторое время глуховато, но довольно эффективно оборонялись, пока Лещук не пустил свою жуткую банку.
После этого фейла динамовцы вообще встали, проигрывая едва ли не все
единоборства и были не в состояннии просто подержать мяч.
Был в первом тайме отрезок, минут 15, когда динамовцы не могли даже
перебраться через центральную линию поля..
Второй гол армейских люто назревал, и он состоялся.
У Динамо не прекращается сильнейшая пандемия травм, вследствие которой
команда до перерыва сегодня играла в обороне почти без флангов- не тянули
ни Скопинцев, ни Парш.
К тому же вяловат, как обычно после путешествия в сборную, был Бальбо,
а в опорке снова много ошибался Лаксальт, позволив армейцам хозяйничать
там как на собственной кухне.
Нам изрядно повезло, что дело окончилось только двумя пропущенными мячами..
А вот после перерыва начались чудеса- хозяева заметно сникли.
Почему так произошло- разбираться Федотову.
Динамо же, наоборот, преобразилось.
То ли Личка в раздевалке эффективно отманипулировал бутылками с водой,
то ли дело в Карраскале, вышедшем супермотивированным и очень хотевшим
накостылять предыдущему клубу..
Забить у него не получилось, но команде Хорхе реально помог.
Второй тайм оказался полностью за Динамо- мы вчистую выиграли тайм,
а вместе с ним и матч в целом.
На этот раз Личка здорово угадал с заменами- Федя и Макар были практически бесполезны, и уже в перерыве вместо них вышли Карраскаль и Нгамалё, доставившие сопернику немало проблем, с которыми хозяева не справились.
Команду и сораДников- с новой победой, это было, как водится, валидольно,
но довольно красиво..)