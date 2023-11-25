Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Гол Тюкавина принёс «Динамо» гостевую победу над ЦСКА

25 ноября 2023, 19:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» в гостях обыграло ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Битело. На 23-й минуте нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провёл ответный мяч. На 40-й минуте нападающий Антон Заболотный вывел ЦСКА вперёд. На 55-й минуте Битело сравнял счёт, оформив дубль, а на 74-й минуте Константин Тюкавин забил решающий гол.

«Динамо» идёт на 3-м месте (28 очков), ЦСКА занимает 5-е место (25 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» и «Арсенал» вышли в лидеры. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5
Сегодня, 01:31
«Аль-Наср» с Роналду вышел в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов
Вчера, 22:58
«Алания» сыграла вничью с «Акроном» в поединке Первой лиги
Вчера, 21:30
«Торпедо» обыграло лидера Первой лиги
Вчера, 18:57
«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче Серии А
Вчера, 00:39
«Реал» крупно обыграл «Кадис»
26 ноября
Сортировать
Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
26 ноября в 11:35, ред.
Игра в защите полный отстой , не зря в среднем 1.5 мяча пропускают , такого я вообще не припомню за последние 20 лет, хотя ,сами защитники у нас в принципе неплохие , но позиционная игра на очень низком уровне ,она просто пропала после травмы Дивеева, каждый защитник ао сути действует сам по себе при оборонительных действиях. очень обидно.
Храневец
Храневец
26 ноября в 08:31
Сейчас на третьем месте ,дай Бог остаться на нем и на финише чемпионата - выше вряд ли получится .Хотя всякое бывает !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 ноября в 03:17
Ничего страшного не случилось. Очередная синусоида просто. Привыкать пора.
CSKA2012
CSKA2012
26 ноября в 02:47
Проблема ЦСКА, что поведя в счете команда встает на защиту своих ворот и не бегут вперед … возможно эта психология передается от тренера. Чтобы стать чемпионом нужен тренер чемпион по психологии… Как Газзаев был , он вообще брал чемпионство с Аланией в 90х без супер трансферов обыграл Спартак московский…
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
26 ноября в 02:18
Кто теперь виноват у ЦСКА, опять бразильцы Зенита🤣
амурец
амурец
26 ноября в 01:25
Динамо с победой, победили заслуженно
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ баск (раскрыть)
25 ноября в 22:52
считаю что антигерой первого тайма в составе динамо был не один Лещук. Фёдор Смолов просто провалил всё что можно и нельзя в первом тайме, сейчас все считают, что армейцы должны были побеждать в первом тайме минимум в два мяча, а вот про моменты, которые запорол Смолов у динамо все позабыли...Личка сделал грамотные замены, Каррасккаль вышел просто поцеловать в лысину Федотова как когда - то Блан Бартеза😂 было заметно как колумбиец вышел со сверхмотивацией на замену. Паршивлюк из правой бровки обороны сделал просто проходной двор в первом тайме. у армейцев понравился Файзуллаев, будь у коней хоть какая- нибудь скамейка запасных скорее всего победили бы они...а так продать Бахтиора в Турцию когда нет ему замены? травмы Дивеева и Мухина...поздравляю с победой! сегодня Личка был на высоте и его замены перевернули игру
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
25 ноября в 22:36, ред.
...и особенно обидно, и я скажу неприемлемо, особенно ведомственным клубам и каким - Армии и Милиции выпускать в составах иностранцев, прямо таки российские офицеры и оперативники на поле,цирк!!!
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
25 ноября в 22:30
Если в четырёх словах, то Караскаль утёр нос Федотову.
jfukebrfvfy8
jfukebrfvfy8
25 ноября в 22:15
С Федотовым ЦСКА стал обречённой командой на неудачу.Даже поведя в счете, до конца не появилось уверенности на окончательный успех.Если не возьмут 5-7 новых игроков и не уберут тренера,то можно смело готовиться к переходным матчам.
112910415
112910415
25 ноября в 21:40
если в двух словах, то -
короткая скамейка
Ironigor
Ironigor
25 ноября в 21:19, ред.
ЦСКА превращается в натуральный колхоз им. "Красной Армии" под председательством Федотова с кузнецом Вакулой Заболотным , механиком Гавриилом Чаловым и бригадиром пастухов Кирюхой Набабкиным .
Zak11
Zak11
25 ноября в 21:17
Динамо было сильнее, а ЦСКА мёртвое
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 ноября в 20:42
Хорошо что выиграла одна из команд. Заработала тем самым три очка и не отпустила далеко лидеров. Сыграли бы вничью, потеряли по два очка, догонять было бы тяжелее.
Gotlib
Gotlib
25 ноября в 20:07
Динамо играло без защиты на правом фланге, особенно это было видно в первом тайме. Но хорошо, что так благополучно закончилась игра.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 ноября в 20:05, ред.
Динамовцев с победой , а вот по цска не пойму как это физики у них не хватило. Вроде перерыв был и футболисты должны были гореть желанием играть ...а у динамо хватило физики
makkie
makkie
25 ноября в 20:05
Неожиданный результат.
Но за что я ценю Динамо, так это за их умение обыгрывать цска в любом состоянии )))

Судя по всему, Федотов недоработал с командой и во вторых таймах у цска наблюдаются проблемы с физикой. Из-за этого пропускают ненужные голы и упускают победы.
Ев17
Ев17
25 ноября в 20:00
Динамо делает выводы после ряда упущенных побед, второй тайм Личка выиграл правильными заменами, в первом играли без правого фланга, страшно моментами было, могли ещё получить. Макаров огорчает. способности-то есть, а вот не идёт. Федя пижонить не перестанет наверное никогда. А так всех динамовцев - с победой ! ЦСКА - скорее справиться с травмами, пополнить скамейку. В будущем - жду золотого матча между нами
баск
баск
25 ноября в 19:59
Несомненно, центральным моментом первого тайма был эпик-фейл Лещука..

Динамо было активно до своего раннего гола, но затем все ушли домой
и некоторое время глуховато, но довольно эффективно оборонялись, пока Лещук не пустил свою жуткую банку.

После этого фейла динамовцы вообще встали, проигрывая едва ли не все
единоборства и были не в состояннии просто подержать мяч.
Был в первом тайме отрезок, минут 15, когда динамовцы не могли даже
перебраться через центральную линию поля..

Второй гол армейских люто назревал, и он состоялся.
У Динамо не прекращается сильнейшая пандемия травм, вследствие которой
команда до перерыва сегодня играла в обороне почти без флангов- не тянули
ни Скопинцев, ни Парш.

К тому же вяловат, как обычно после путешествия в сборную, был Бальбо,
а в опорке снова много ошибался Лаксальт, позволив армейцам хозяйничать
там как на собственной кухне.
Нам изрядно повезло, что дело окончилось только двумя пропущенными мячами..

А вот после перерыва начались чудеса- хозяева заметно сникли.
Почему так произошло- разбираться Федотову.
Динамо же, наоборот, преобразилось.

То ли Личка в раздевалке эффективно отманипулировал бутылками с водой,
то ли дело в Карраскале, вышедшем супермотивированным и очень хотевшим
накостылять предыдущему клубу..
Забить у него не получилось, но команде Хорхе реально помог.

Второй тайм оказался полностью за Динамо- мы вчистую выиграли тайм,
а вместе с ним и матч в целом.
На этот раз Личка здорово угадал с заменами- Федя и Макар были практически бесполезны, и уже в перерыве вместо них вышли Карраскаль и Нгамалё, доставившие сопернику немало проблем, с которыми хозяева не справились.

Команду и сораДников- с новой победой, это было, как водится, валидольно,
но довольно красиво..)
Futurista
Futurista
25 ноября в 19:58
Кони фсё...
112910415
112910415
25 ноября в 19:49
кончились силы у армейцев
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 ноября в 19:48
С победой Личку и Ко и ее болел! Все становится на свои места.
armeec_
armeec_ ответ Борисыч1 (раскрыть)
25 ноября в 19:48
Идрид мадрид))) Борисыч Приветище)
Как жив здоров?)
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
25 ноября в 19:48
По поводу длины скамейки обращайтесь к спонсорам. Они не столь уж и бедны, но видно не очень верят в пользу удлинения скамейки.
Интерес
Интерес ответ cska1948 (раскрыть)
25 ноября в 19:47
Жаль...Может быть,кого-нибудь смогли подвинуть с насиженного места.
cska1948
cska1948 ответ Интерес (раскрыть)
25 ноября в 19:46
А с этим пусть разбираются внутри клуба. Я им не судья, я болельщик.
Интерес
Интерес ответ Vladimir808 (раскрыть)
25 ноября в 19:45, ред.
А кого тогда слабее,если они всего лишь на третьем месте???
Интерес
Интерес ответ cska1948 (раскрыть)
25 ноября в 19:44
Так кто автор этой "безысходности"??? Как говорил наш вождь и учитель И.В.Сталин :У каждой проблемы есть имя.
Шуnя771
Шуnя771
25 ноября в 19:44
Армейская лавка пуста, своих нет, а африканычей не успели прикупить)
Да и физподготовки такой у ЦСКА никогда не было - вторую половину второго тайма не тянут....
isamsn
isamsn
25 ноября в 19:43, ред.
Как обычно в сезоне слабая реализация и нехватка физики в концовке матча. Ну и состав конечно нужно укреплять, чтобы было кого на замену выпускать. В межсезонье проблемы нужно решать. Заболотный, Набабкин это не игроки основного состава, да и ещё ряд игроков реально слабы, что Мендес что Гайич... Трудно понять решения Федотова когда он видит что физика игроков на исходе, а молодёжь сидит и шлифует скамейку.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 