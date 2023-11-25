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Гол Хвичи помог «Наполи» одержать победу над «Аталантой»

вчера, 21:57
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Аталанта» проиграла «Наполи» (1:2) в матче 13-го тура Серии А.

На 44-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. На 53-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман сравнял счёт. На 79-й минуте победу «Наполи» принёс гол полузащитника Эльхифа Элмаса.

«Аталанта» идёт на 6-м месте (20 очков), «Наполи» занимает 3-е место (24 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:57
Рад за грузина. Продолжает держать марку. Белое, это белое. Чёрное, это чёрное. И не надо мешать краски. Говорю, как художник, художнику).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:41, ред.
Хвича ...
Грузин играет хорошо. В сборной за Грузию забил, и в Наполи продолжает делать погоду. Молодец, парень.
Ну а Капрал... Иногда и людям виды видавшим в футболе свойственно делать преждевременные выводы...

Я вон тоже влетел..., с Беллингемом. Всё "хоронил" его в РМ, а он, зас.ранец, всё забивает и забивает..., забивает и забивает. Не угомонится никак! )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:07
Хвича вышел на свой уровень.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:53
Все передают привет и я передам, без сарказма, с уверенностью в Хвиче и его мастерстве.
С победой, Хвича
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:42
Хвича хорош.. Как всегда.. 👍
Прапор 7 1
Прапор 7 1
вчера в 22:31
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:26, ред.
    С победой Хвичу Кварацхелию и Наполи! Хотел бы знать. Почему у Хвичи столько ненавистников в России?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:18
    Приятно узнавать, что бывшие наши и за кордоном делают погоду в футболе.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:17
    хорошо !
    то есть отлично !
    Catenaccio_555
    Catenaccio_555
    вчера в 22:02
    Большой привет капралу с протоном. А то они думали, что полгода ждать придётся.
    И что теперь скажут, интересно? Раньше одна песня была, что соперник днище.
    Гость
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