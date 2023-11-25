Гол Хвичи помог «Наполи» одержать победу над «Аталантой»

«Аталанта» проиграла «Наполи» (1:2) в матче 13-го тура Серии А.
На 44-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. На 53-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман сравнял счёт. На 79-й минуте победу «Наполи» принёс гол полузащитника Эльхифа Элмаса.
«Аталанта» идёт на 6-м месте (20 очков), «Наполи» занимает 3-е место (24 очка).
Грузин играет хорошо. В сборной за Грузию забил, и в Наполи продолжает делать погоду. Молодец, парень.
Ну а Капрал... Иногда и людям виды видавшим в футболе свойственно делать преждевременные выводы...
Я вон тоже влетел..., с Беллингемом. Всё "хоронил" его в РМ, а он, зас.ранец, всё забивает и забивает..., забивает и забивает. Не угомонится никак! )
Грузин играет хорошо. В сборной за Грузию забил, и в Наполи продолжает делать погоду. Молодец, парень.
Ну а Капрал... Иногда и людям виды видавшим в футболе свойственно делать преждевременные выводы...
Я вон тоже влетел..., с Беллингемом. Всё "хоронил" его в РМ, а он, зас.ранец, всё забивает и забивает..., забивает и забивает. Не угомонится никак! )
С победой, Хвича
С победой, Хвича
то есть отлично !
то есть отлично !
И что теперь скажут, интересно? Раньше одна песня была, что соперник днище.
И что теперь скажут, интересно? Раньше одна песня была, что соперник днище.