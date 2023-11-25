Гол Хвичи помог «Наполи» одержать победу над «Аталантой»

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вчера, 21:57

«Аталанта» проиграла «Наполи» (1:2) в матче 13-го тура Серии А.

На 44-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. На 53-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман сравнял счёт. На 79-й минуте победу «Наполи» принёс гол полузащитника Эльхифа Элмаса.

«Аталанта» идёт на 6-м месте (20 очков), «Наполи» занимает 3-е место (24 очка).