«Ньюкасл» разгромил «Челси»

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25 ноября 2023, 19:56

«Ньюкасл» обыграл «Челси» (4:1) в матче 13-го тура АПЛ .

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. На 22-й минуте вингер «Челси» Рахим Стерлинг сравнял счёт. На 60-й минуте защитник Джамаал Лассельс вывел «Ньюкасл» вперёд, а на 61-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте красную карточку получил защитник «Челси» Рис Джеймс. На 83-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон поставил точку в матче.

«Челси» идёт на 10-м месте (16 очков), «Ньюкасл» занимает 6-е место (23 очка).