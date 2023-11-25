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«Ньюкасл» разгромил «Челси»

25 ноября 2023, 19:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Челси» (4:1) в матче 13-го тура АПЛ.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. На 22-й минуте вингер «Челси» Рахим Стерлинг сравнял счёт. На 60-й минуте защитник Джамаал Лассельс вывел «Ньюкасл» вперёд, а на 61-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте красную карточку получил защитник «Челси» Рис Джеймс. На 83-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон поставил точку в матче.

«Челси» идёт на 10-м месте (16 очков), «Ньюкасл» занимает 6-е место (23 очка).

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Стадион «Сент-Джеймс Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
25 ноября в 21:27
Уверенная победа сорок!
Шуnя771
Шуnя771
25 ноября в 20:57
И здесь на классе!)
Roger Young
Roger Young
25 ноября в 20:52
С победой! Посмотрел отрывок с голами и удалением, играли отлично!
112910415
112910415
25 ноября в 20:49
ну вот что предскажешь в этом турнире ?!
один Челси чего стоит ...
ДСА
ДСА
25 ноября в 20:31
Тут, как говорится, не поспоришь. Челси просто плох. Хуже только МЮ.
Tex
Tex
25 ноября в 20:28
Все по делу
Dauletbek
Dauletbek
25 ноября в 20:22
Ньюкасл с победой. А Челси скорейшей реабилитации
3yuh7pwew8qc
3yuh7pwew8qc
25 ноября в 20:12
“Ньюкасл” одержал уверенную победу над “Челси” со счетом 4:1. Нападающие “Ньюкасла” показали отличную игру, забив все четыре гола. В целом, игра была очень интересной и напряженной.
95-shishani-95
95-shishani-95
25 ноября в 20:06
Отличный матч от Ньюкасл Юнайтед. С победой этот клуб и всех их болельщиков!!! Ньюкасл Юнайтед возрождается потихоньку. Если продолжат побеждать, то вполне возможно то, что они закончат сезон в топ 3-4. Вот что значит командная игра. Гордон , если не ошибаюсь, сделал гол+ голевой пас. А Челси, это совсем другая история. Очень непонятная команда. Может выиграть у хорошо играющего в этом сезоне Тоттенхэма. Может играть вничью с Манчестер Сити. А может вот так разгромно проигрывать. Очень может быть, что Челси не попадет в топ 3-4. Пожелаю успехов Ньюкасл Юнайтед в английском футболе! Больших побед им в английском футболе! Думаю, что они скоро очень хорошо усилятся.
sir_Alex
sir_Alex
25 ноября в 20:05
Показал им их место.
Grizly88
Grizly88
25 ноября в 20:00
Думал Челси разберут сорок
VeniaminS
VeniaminS
25 ноября в 20:00
Что то Челси не тянет,ни какой игры не видно.
Viduka
Viduka
25 ноября в 19:59, ред.
Хау прекрасен. Столько травмированных, а он не ноет и спокойно работает:) Лучший английский тренер прямо сейчас:)
Romeo 777
Romeo 777
25 ноября в 19:58
Челси в этой игре ничего не заслужил…С игры мало что получалось, ни в атаке, ни особенно в защите. Была надежда на ничью. Но сначала ветеран Силва сделал голевую ошибку на ровном месте, а следом и Джеймс удалился после того, как не смог обработать простой мяч и сразу сфолил под вторую ЖК. А Ньюкасл после уже спокойно разобрали Челси.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 19:57
Типичный челси этого сезона!))) Отнимают очки у мс,ливера,арса, ттх, а остальным проигрывают. Еще до удаления счет был 3:1
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
25 ноября в 19:57
Упс..
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