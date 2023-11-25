Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой»

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вчера, 21:53

«Балтика» проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ .

На 32-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич. На 89-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество гостей.

«Спартак» идёт на 4-м месте (27 очков), «Балтика» занимает 13-е место (13 очков).