Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой»

«Балтика» проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.
На 32-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич. На 89-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество гостей.
«Спартак» идёт на 4-м месте (27 очков), «Балтика» занимает 13-е место (13 очков).
Несмотря на сложнейшие погодные условия одержали трудовую и важную победу. Балтика дома играет неплохо, лезут вперёд и прессингуют. Где-то повезло, где-то сами не реализовали моменты - но хорошо, что довели матч до победы.
Соболев сегодня раскрылся в роли плеймейкера. Видимо, сидение на лавке помогли переосмыслить свою игру. Дай Бог и дальше так!
Несмотря на сложнейшие погодные условия одержали трудовую и важную победу. Балтика дома играет неплохо, лезут вперёд и прессингуют. Где-то повезло, где-то сами не реализовали моменты - но хорошо, что довели матч до победы.
Соболев сегодня раскрылся в роли плеймейкера. Видимо, сидение на лавке помогли переосмыслить свою игру. Дай Бог и дальше так!