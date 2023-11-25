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Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой»

вчера, 21:53
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Балтика» проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

На 32-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич. На 89-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество гостей.

«Спартак» идёт на 4-м месте (27 очков), «Балтика» занимает 13-е место (13 очков).

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:03
С победой Спартак! В снег, в гостях дорогого стоит. За стойкость молодцы! Несмотря и вопреки!
adekvat
adekvat
сегодня в 02:47
Спартак в хоккей с мячем играет не плохо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58
С победой, Спартак.
Считаю, матч должен быть переигран, или кто-то должен ответить за вот такой "футбол"
nik9373
nik9373
вчера в 22:47
И, кстати, поздравляю всех с положительной разницей мячей.
makkie
makkie
вчера в 22:36
Всех КБ с победой!

Несмотря на сложнейшие погодные условия одержали трудовую и важную победу. Балтика дома играет неплохо, лезут вперёд и прессингуют. Где-то повезло, где-то сами не реализовали моменты - но хорошо, что довели матч до победы.
Соболев сегодня раскрылся в роли плеймейкера. Видимо, сидение на лавке помогли переосмыслить свою игру. Дай Бог и дальше так!
Futurista
Futurista
вчера в 22:26
Спартак с Победой!...молодцы просто...порадовали 👍...
Сп62
Сп62 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:14
Судья-эксперт Лапочкин такого же мнения. В таких нефутбольных условиях играть нельзя.
nik9373
nik9373
вчера в 22:13
Но всё равно, играть в таких условиях нельзя.
Сп62
Сп62
вчера в 22:12
Как выразился Шнякин, Балтика пыталась затоптать Спартак, но Спартак выстоял и старался даже в непогоду играть в комбинационный футбол. К сожалению, это удавалось не часто. Однако, две комбинации оказались результативные. Спартак с тяжёлой победой!
112910415
112910415
вчера в 22:05
трудный матч и важная победа !
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:05
всех КБ с победой!!! в Воронеже и в Калининграде начинать игру судье не стоило. это не ФУТБОЛ!!! вольная борьба в снегу...Максименко сегодня молодцом, Соболев дережировал, Антоха балтику похронил. в таких климатических условиях матч переносится на резервный день!
ABir
ABir
вчера в 22:04
С очень непростой победой всех болельщиков Спартака! В очередной раз после игры в Воронеже погода снивелировала техничный футбол Спартака, практически уровняв шансы команд на случайный гол. Вдвойне приятно, что Спартак не перешел на навал, а сумел ко второму тайму адаптироваться к сложным погодным условиям, сыграть в свой комбинационный футбол и переиграть упорную Балтику.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:03
Антифутбольная погода но все были в равных условиях .
Спартак с Победой...!!! И нас болельщиков Спартака с очередной победой....Ждем продолжения ....
DVOK68
DVOK68
вчера в 21:59
С победой!
Ведь можем же и на тяжёлом поле играть и выигрывать!
Izmar
Izmar
вчера в 21:57
Матч совершенно не впечатлил.
Гость
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