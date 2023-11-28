Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

вчера, 15:37

Полузащитник Даниил Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге этого сезона РПЛ.

«Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

Почему не получается сейчас? Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Падение «шпор». «Тоттенхэм» надорвался
27 ноябряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии2
В РПЛ сменился лидер. «Зенит» обошёл «Краснодар», «Урал» сделал подарок Семаку
26 ноябряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии7
Невидимый «Спартак» сыграл в снежное регби в Калининграде. Матч стоило отменить или перенести
26 ноябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии14
Абаскаль: «Перед матчем я показал команде турнирную таблицу»
26 ноября
Московское дерби – один из лучших матчей сезона РПЛ. Битело и Тюкавин ответили на ходы Файзуллаева
25 ноябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии9
Клопп освободил «Арсеналу» дорогу на первое место. «Горожане» ошиблись со слабым «Ливерпулем»
25 ноябряМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:44
Многим бы хотелось услышать, чтобы Хлусевич рассказал о скандалах внутри команды, о разногласиях игроков и тренерского штаба, конфликте легионеров с российскими игроками, но не услышали и очень расстроились.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:00
Цирк с клоунами!))Этот коллектив надо переименовать!"всегда должен быть на первом месте"-ну,это же клиника!?))
Байкал-38
Байкал-38 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:52
Так они по комментариям и скандалам всегда чемпионы!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:50
Короче судьи во всем виноваты...
112910415
112910415
вчера в 18:13
зря спросили, зря отвечал !
csxbsgp7z7n8
csxbsgp7z7n8
вчера в 17:20
Все бы так рассуждали первого места на всех не хватило бы
adekvat
adekvat
вчера в 16:54, ред.
Не надо много разговаривать, надо много тренироваться. Еще форму надо поменять, летом в зеленой играть , зимой в белой.
drug01
drug01
вчера в 16:39
С такими комментариями пора стать Чемпионами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:03
Насчёт поговорить и даже поболтать в Спартаке всегда было всё в порядке...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:02
Дисциплина "десятка" спартаковской мишени!
lotsman
lotsman
вчера в 15:43
Обычно говорят что проблему надо искать в голове.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 