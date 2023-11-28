Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Полузащитник Даниил Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге этого сезона РПЛ.
«Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.
Почему не получается сейчас? Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.