Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Полузащитник объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге этого сезона РПЛ .

«Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

Почему не получается сейчас? Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.