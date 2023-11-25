Клопп освободил «Арсеналу» дорогу на первое место. «Горожане» ошиблись со слабым «Ливерпулем»

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вчера, 19:00

Мерсисайдцы воспользовались шансом.

По всем аспектам текущий сезон АПЛ – самый интересный. Конкуренция ещё серьёзнее – равно как и борьба за чемпионство. И в ней ошибаются даже гегемоны Премьер-лиги. «Ливерпуль» стал на порядок сильнее по сравнению с прошлым сезоном, но сравнения со своей праймовой версией всё же не выдерживает. И даже так Клоппу удалось вставить палки в колеса Пепа Гвардиолы – гостевая ничья для «красных» равна победе.

Ротация в центре поля, Аканджи — опорник, «Ливерпуль» без Робертсона

Гвардиола давно заигрывает со схемой «3-4-2-1». Только на старте текущей кампании вернулся к своей «базе». При этом начиная с 9-го тура, «горожане» регулярно играют в 3 центральных защитника. Привычные реалии для коллектива – игра на 2 фронта. Поэтому в центральной оси серьёзная ротация – после игры с «Челси» Гвардиол остался на скамейке, на поле вышел Аке. В опорной зоне продолжились эксперименты с Аканджи в роли опорника (играет в связке с Родри), в остальном изменений в стартовой обойме не было.

Что касается «Ливерпуля», Клоппу приходится мириться с травмой Эндрю Робертсона – в отсутствие шотландца левую бровку «красных» закрывает Константинос Цимикас. В центре обороны по классике – связка Матип-ван Дейк, Трент справа. После поединка с «Брентфордом» изменения только два, оба коснулись центра поля. В опорной зоне вместо Эндо появился Алексис МакАллистер, Кёртис Джон заменил в старте Коди Гакпо.

«Горожане» перестраивались с трёх на двух центральных защитников

Видеть Аканджи в амплуа опорника действительно необычно – но ранее Пеп уже шёл на аналогичный эксперимент с Джоном Стоунзом. И в новой роли англичанин заиграл новыми красками.

На деле швейцарец в связке с Родри был нужен, чтобы стабилизировать оборону «Сити». Хозяева постоянно перестраивались. При заводских настройках фланги закрывали Доку и Фоден. Но в позиционной атаке к бровке могли смещаться Уокер и Аке, либо Силва. В первом случае Диашу требовался напарник, чтобы не было дыр на своей половине. Нередко Кайл оставался в полуфланге, отслеживая перемещения Фила – тогда Аканджи опускался в линию к Рубену и Натану. Это было необходимым требованием, чтобы лишить скоростную атаку мерсисайдцев пространства.

Уже по классике «Ман Сити» забрал владение с первых же минут, но вплоть до экватора тайма смог нанести лишь 1 удар по воротам. Накал страстей возрос после ошибки Алиссона.

Бразильский голкипер вообще не отличался уверенными действиями в матче – при прессинге «небесно-голубым» несколько раз не хватало миллиметров, чтобы его наказать (отдал пас на Фодена, затем его чуть не накрыл Холанд). С третьей попытки всё же удалось. Вратарь под давлением отдал передачу на Аке, тот прошёл нескольких соперников и выкатил тому же Эрлингу под удар. Норвежец находился в отличной позиции и пробил в дальний угол.

«Ливерпуль» включился во втором тайме, Салах – опять лучший

И ведь после этого команда Гвардиолы не сбавляла натиск! Переломить ход встречи гостям удалось только после перерыва. И помог в этом опять фланг Мохамеда Салаха. Египтянин в принципе крайне хорош в нынешнем сезоне. Пока Дарвин Нуньес не может наладить дела с реализацией, именно вингер – лучший бомбардир «красных».

Вот и на «Этихаде» большая часть атак проходила через Мо. Сам исполнитель за всю игру так и не пробил по воротам Эдерсона – зато активно участвовал в продвижении мяча, отправляя в финальную треть Трента, либо Гравенберха.

Начиная с 45-й минуты, гости стали намного чаще владеть мячом. Клопп освежил группу атаки заменами – Диас вышел вместо Жоты, Гравенберх заменил Джонса, Гакпо – Собослаи. На 80-й минуте Луис отдал поперечную с левого фланга, на пас выдвинулся Салах – а Райан с Александром-Арнольдом рванули в штрафную. Последний и сравнял счёт, получив мяч от египтянина.

И несмотря на несколько опасных выпадов хозяев в последние минуты, избежать ничьей «Сити» не удалось.

Ошибаются даже сильнейшие

В Премьер-Лиге и год назад был солидный список топ-команд – сейчас к этому добавляется высочайшая плотность в турнирной таблице. Действующие чемпионы, которые весной измором взяли верх над «Арсеналом», как никогда щедры на ошибки – в сентябре проиграли «Вулверхэмптону», в начале октябре уступили «Арсеналу».

То же самое с «канонирами». На это наслаивалась свежесть обновившихся «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» — поэтому последние, например, даже успели побывать на первой строчке чемпионата. Потом, правда, сами стали ошибаться и покинули топ-3. «Ливерпуль» и сам – не образец надёжности, но всё равно идёт в тройке. В случае поражения сегодня наверняка откатился бы к «шпорам» — но триумфальная ничья позволяет держать «Сити» на расстоянии вытянутой руки.

И самое интересное – Клопп не только «мерсисайдцев» удержал на высоких позициях (хотя ещё недавно проиграли «Тулузе»). Он открыл дорогу на вершину «Арсеналу». «Канониры» от «небесно-голубых» отстают на 2 балла при матче в запасе. А сыграют сегодня против середняка «Брентфорда». Серьёзнейшая конкуренция в топ-5 сохраняется – никто кроме двух лидеров не сыграл матчи 13 тура. И даже так отрыв у «Сити» от той же «Виллы» — всего 4 балла. Добавляет интриги и тот факт, что «львам» предстоит матч «на 6 очков» против «Тоттенхэма». Разворачивается нешуточный бой – и всему виной «Ливерпуль»!