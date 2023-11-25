Клопп освободил «Арсеналу» дорогу на первое место. «Горожане» ошиблись со слабым «Ливерпулем»

Мерсисайдцы воспользовались шансом.
По всем аспектам текущий сезон АПЛ – самый интересный. Конкуренция ещё серьёзнее – равно как и борьба за чемпионство. И в ней ошибаются даже гегемоны Премьер-лиги. «Ливерпуль» стал на порядок сильнее по сравнению с прошлым сезоном, но сравнения со своей праймовой версией всё же не выдерживает. И даже так Клоппу удалось вставить палки в колеса Пепа Гвардиолы – гостевая ничья для «красных» равна победе.
Ротация в центре поля, Аканджи — опорник, «Ливерпуль» без Робертсона
Гвардиола давно заигрывает со схемой «3-4-2-1». Только на старте текущей кампании вернулся к своей «базе». При этом начиная с 9-го тура, «горожане» регулярно играют в 3 центральных защитника. Привычные реалии для коллектива – игра на 2 фронта. Поэтому в центральной оси серьёзная ротация – после игры с «Челси» Гвардиол остался на скамейке, на поле вышел Аке. В опорной зоне продолжились эксперименты с Аканджи в роли опорника (играет в связке с Родри), в остальном изменений в стартовой обойме не было.
Что касается «Ливерпуля», Клоппу приходится мириться с травмой Эндрю Робертсона – в отсутствие шотландца левую бровку «красных» закрывает Константинос Цимикас. В центре обороны по классике – связка Матип-ван Дейк, Трент справа. После поединка с «Брентфордом» изменения только два, оба коснулись центра поля. В опорной зоне вместо Эндо появился Алексис МакАллистер, Кёртис Джон заменил в старте Коди Гакпо.
«Горожане» перестраивались с трёх на двух центральных защитников
Видеть Аканджи в амплуа опорника действительно необычно – но ранее Пеп уже шёл на аналогичный эксперимент с Джоном Стоунзом. И в новой роли англичанин заиграл новыми красками.
На деле швейцарец в связке с Родри был нужен, чтобы стабилизировать оборону «Сити». Хозяева постоянно перестраивались. При заводских настройках фланги закрывали Доку и Фоден. Но в позиционной атаке к бровке могли смещаться Уокер и Аке, либо Силва. В первом случае Диашу требовался напарник, чтобы не было дыр на своей половине. Нередко Кайл оставался в полуфланге, отслеживая перемещения Фила – тогда Аканджи опускался в линию к Рубену и Натану. Это было необходимым требованием, чтобы лишить скоростную атаку мерсисайдцев пространства.
Уже по классике «Ман Сити» забрал владение с первых же минут, но вплоть до экватора тайма смог нанести лишь 1 удар по воротам. Накал страстей возрос после ошибки Алиссона.
Бразильский голкипер вообще не отличался уверенными действиями в матче – при прессинге «небесно-голубым» несколько раз не хватало миллиметров, чтобы его наказать (отдал пас на Фодена, затем его чуть не накрыл Холанд). С третьей попытки всё же удалось. Вратарь под давлением отдал передачу на Аке, тот прошёл нескольких соперников и выкатил тому же Эрлингу под удар. Норвежец находился в отличной позиции и пробил в дальний угол.
«Ливерпуль» включился во втором тайме, Салах – опять лучший
И ведь после этого команда Гвардиолы не сбавляла натиск! Переломить ход встречи гостям удалось только после перерыва. И помог в этом опять фланг Мохамеда Салаха. Египтянин в принципе крайне хорош в нынешнем сезоне. Пока Дарвин Нуньес не может наладить дела с реализацией, именно вингер – лучший бомбардир «красных».
Вот и на «Этихаде» большая часть атак проходила через Мо. Сам исполнитель за всю игру так и не пробил по воротам Эдерсона – зато активно участвовал в продвижении мяча, отправляя в финальную треть Трента, либо Гравенберха.
Начиная с 45-й минуты, гости стали намного чаще владеть мячом. Клопп освежил группу атаки заменами – Диас вышел вместо Жоты, Гравенберх заменил Джонса, Гакпо – Собослаи. На 80-й минуте Луис отдал поперечную с левого фланга, на пас выдвинулся Салах – а Райан с Александром-Арнольдом рванули в штрафную. Последний и сравнял счёт, получив мяч от египтянина.
И несмотря на несколько опасных выпадов хозяев в последние минуты, избежать ничьей «Сити» не удалось.
Ошибаются даже сильнейшие
В Премьер-Лиге и год назад был солидный список топ-команд – сейчас к этому добавляется высочайшая плотность в турнирной таблице. Действующие чемпионы, которые весной измором взяли верх над «Арсеналом», как никогда щедры на ошибки – в сентябре проиграли «Вулверхэмптону», в начале октябре уступили «Арсеналу».
То же самое с «канонирами». На это наслаивалась свежесть обновившихся «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» — поэтому последние, например, даже успели побывать на первой строчке чемпионата. Потом, правда, сами стали ошибаться и покинули топ-3. «Ливерпуль» и сам – не образец надёжности, но всё равно идёт в тройке. В случае поражения сегодня наверняка откатился бы к «шпорам» — но триумфальная ничья позволяет держать «Сити» на расстоянии вытянутой руки.
И самое интересное – Клопп не только «мерсисайдцев» удержал на высоких позициях (хотя ещё недавно проиграли «Тулузе»). Он открыл дорогу на вершину «Арсеналу». «Канониры» от «небесно-голубых» отстают на 2 балла при матче в запасе. А сыграют сегодня против середняка «Брентфорда». Серьёзнейшая конкуренция в топ-5 сохраняется – никто кроме двух лидеров не сыграл матчи 13 тура. И даже так отрыв у «Сити» от той же «Виллы» — всего 4 балла. Добавляет интриги и тот факт, что «львам» предстоит матч «на 6 очков» против «Тоттенхэма». Разворачивается нешуточный бой – и всему виной «Ливерпуль»!
Ну что, матч закончился и можно подвести итог ему. Можно сказать, что оправдал ожидания центральный матч тура, хотя и не так много голов мы увидели. Думаю, что доволен этой ничьей Клопп. А вот Гвардиола после матча, как мне кажется, несколько был взвинчен (понятно, ведь прервалась 23-х матчевая победная серия его команды на Этихаде). В итоге ничья в пользу Арсенала и Тоттема, НО
им еще нужно свои игры выиграть, да и со стратегической точки зрения ничья между главными претендентами в борьбе за золото не самый плохой результат для обоих соискателей.
Ну а так что, в целом можно сказать, что результат по игре. Горожане побольше владели мячом, чаще били, но во втором тайме потеряли в остроте их атаки. Пожалуй, единственный шанс был у Холанна, который не забил, а тут же Арнольд сравнял счет в ответной атаке. На том и разошлись....
Ну что, матч закончился и можно подвести итог ему. Можно сказать, что оправдал ожидания центральный матч тура, хотя и не так много голов мы увидели. Думаю, что доволен этой ничьей Клопп. А вот Гвардиола после матча, как мне кажется, несколько был взвинчен (понятно, ведь прервалась 23-х матчевая победная серия его команды на Этихаде). В итоге ничья в пользу Арсенала и Тоттема, НО
им еще нужно свои игры выиграть, да и со стратегической точки зрения ничья между главными претендентами в борьбе за золото не самый плохой результат для обоих соискателей.
Ну а так что, в целом можно сказать, что результат по игре. Горожане побольше владели мячом, чаще били, но во втором тайме потеряли в остроте их атаки. Пожалуй, единственный шанс был у Холанна, который не забил, а тут же Арнольд сравнял счет в ответной атаке. На том и разошлись....