Падение «шпор». «Тоттенхэм» надорвался

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сегодня, 10:31

Проиграл три матча подряд.

Уплотнение

Стартовая часть чемпионата Англии интригует, пожалуй, как никогда. В плотной разборке участвуют сразу несколько команд. Понятно, что кто-то растерял темп с самого начала, например, «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Челси». Но нашлись те, кто не допустил существенных пробуксовок. Помимо «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала», от которых можно было ожидать чего-то подобного, в борьбу ввязались «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Теперь эти две команды, прыгнувшие, как казалось, выше головы, выясняли отношения в очной схватке.

По итогам сражения и тура в целом произошли важные перестановки. «Манчестер Сити» пропустил вперёд «Арсенал», а «Ливерпуль» позволил себя настигнуть «Астон Вилле», которая ещё оставила позади «Тоттенхэм». Так «шпоры», которые после десяти туров лидировали в АПЛ , оказались уже пятыми. Более того, успешные матчи МЮ и «Ньюкасла» позволили отстающим догнать убегавшую группу лидеров. И теперь вся первая часть турнирной таблицы выглядит крайне привлекательно с точки зрения интриги и вероятных перестановок с каждым туром.

Три подряд

К сожалению для болельщиков «Тоттенхэма», во многом это стало возможным из-за падения «шпор». На старте сезона они впечатляли – начали всего с двумя ничьими в десяти турах. От команды, которая вроде бы держалась только на Харри Кейне и доверила управление неожиданному Постекоглу, такого никто не ожидал.

А потом что-то надломилось. «Тоттенхэм» проиграл три матча подряд. Причём все они складывались по схожему сценарию. «Шпоры» забивали довольно быстрый гол и на этом останавливались, теряя преимущество и выпуская противника вперёд. «Челси» забили уже на шестой минуте, но допустили два удаления на 33-й и 55-й минутах, так что проиграли в итоге крупно – 1:4. Хотя два заключительных мяча пропустили уже в компенсированное время.

Оно стало роковым и в следующей игре с «Вулверхэмптоном». Уже на третьей минуте забили «шпоры», но умудрились в добавленное время пропустить дважды и подарить победу «волкам». С «Астон Виллой» «Тоттенхэм» мог вести с крупным счётом уже к 20-й минуте. Однако открыл его лишь на 22-й. И всё повторилось. Разве что теперь пропустили дважды, не дотягивая до компенсированного времени: в конце первого тайма и в середине второго.

Энергозатратный футбол

«Тоттенхэм» лишён участия в еврокубках в этом сезоне, рано вылетел из Кубка Лиги, провёл неплохую закупку летом. Вроде бы всё располагает к тому, чтобы сосредоточиться на чемпионате Англии и там разрывать. В начале сезона план работал. Однако даже при таком режиме видно, что команда, например, в конце игры с «Астон Виллой» очень сильно устала.

Причин этой измождённости можно найти несколько. Одна из них – сам подход к игре. «Тоттенхэм» с первых минут действует в очень энергозатратном режиме. Это даёт впечатляющие плоды: команда много прессингует, лихо комбинирует, действует на сумасшедшей скорости. Но работать в подобном режиме постоянно – невозможно. Для этого необходимо накопить определённый запас физической прочности. Кажется, что стремление «шпор» играть в такой футбол постоянно противоречит их возможностям с точки зрения «физики».

Такой футбол привлекательный. И если бы игроки не уставали, конечно, всегда лучше играть так динамично, чем порой экономно и осторожно. Но «Тоттенхэм» будто не умеет в последний вариант. И так загоняет себя. Там, где можно притормозить, подсушить игру, свернуть её, «шпоры» продолжают убиваться. Это красиво, ярко, эмоционально, но убийственно для сохранения энергии. В этом же матче с «Астон Виллой» «Тоттенхэм» придумывал больше, был интереснее, опаснее, креативнее. Но в итоге всё уперлось в усталость, причём в психологическую тоже.

Травмы

Эта причина спада называется в числе первых. «Тоттенхэм» подвергся настоящей эпидемии. Причём многие травмы оказались серьёзными. Ван де Вена, Мэддисона, Сессеньона и Соломона потеряли до конца года, Перишича – до конца сезона, Ришарлисона – до конца декабря. А ещё добавим дисквалификации Ромеро и Биссума. В итоге не набрали на игру против «Астон Виллы» даже на полноценную заявку, а спасать команду в конце выходил Алехо Велис – вчерашний дебютант из «Росарио Сентраль».

Единственным более-менее вносящим разнообразие вариантом замены пришлось воспользоваться уже в первом тайме, когда травму получил Бентанкур, едва восстановившийся, и вместо него появился Хейбьерг. Конечно, Сон, Кулусевски, Джонсон и Порро показывали чудеса силы воли и пытались что-то изобрести, едва волоча ноги. Но скамейка «Астон Виллы» выглядела куда мощнее и разнообразнее. Собственно, во многом замены в перерыве позволили бирмингемцам перевернуть игру. У Постекоглу такой опции не было вовсе.

«Тоттенхэму» даже пришлось формировать центр обороны из крайних защитников. Конечно, Эмерсон и Бен Дэвис не вчера родились, опытные ребята и видели всякое, но надёжным такое сочетание не выглядело. Второго гола «Астон Виллы» — при всём уважении к мастерству Уоткинса – можно было избежать, окажись в качестве сопровождающих форварда не Эмерсон с Дэвисом, а парни, имеющие больше навыков работы в центре обороны.

Невезение

Да, в данном случае можно ссылаться и на отвернувшуюся Фортуну. Правда, не слишком этим увлекаться. Поскольку в начале сезона, когда «Тоттенхэм» лидировал, команда Постекоглу собирала больше очков, чем должна была, если следовать пресловутому xG. Теперь, можно сказать, судьба возвращает должок.

Кроме того, реализация моментов, способность попасть не в штангу, а в створ – это тоже часть футбола. Как и спасения вратарей в убойных позициях. Это к слову о том, что в матче с «Астон Виллой» «Тоттенхэм» наиграл на целую пачку голов. Но забил только один. Тогда как бирмингемцы, создав меньше, добыли-таки победу. Можно сколько угодно спорить, является ли попадание в штангу (а тут их было две у «Тоттенхэма») элементом невезения, но нельзя выбрасывать из головы и необходимость более точных ударов.

При этом сам Постекоглу особо не переживает по поводу наметившегося спада. Он похвалил команду за отношение к игре, за самоотдачу, за то, что она делала всё возможное. Действительно, глядя на результаты, можно подумать, что нечто сломалось в командной игре, в самой организации. Но «Тоттенхэм» играет почти так же, как играл, когда собирал победу за победой. Дьявол кроется в мельчайших деталях. Каких-то фундаментальных перестроений «шпорам» не требуется. Их очки придут, а впечатление от работы Постекоглу не испорчено.

Единственное, на что следует обратить внимание, так это на способность регулировать ритм игры и временами его сдерживать для экономии энергии. Ведь из излишней энергозатратности футбола следует не только усталость к концу встреч, но и те же самые травмы. Когда организм на пределе, его проще сломать.