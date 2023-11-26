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Абаскаль: «Перед матчем я показал команде турнирную таблицу»

сегодня, 08:32
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как мотивировал игроков своей команды перед матчем РПЛ с «Балтикой» (2:0).

Мотивировал ли я дополнительно своих футболистов перед игрой с «Балтикой»? Да, конечно. Перед матчем я показал команде турнирную таблицу по играм на выезде. Такие серии надо прерывать. Поэтому для нас было важно сегодня прервать эту тенденцию, несмотря на погодные условия или что‑то еще.

Когда от травмы восстановится Роман Зобнин? Он уже частично тренируется, но пока не провел тренировку в общей группе. Сегодня и завтра он будет восстанавливаться. Надеюсь, этого хватит, чтобы послезавтра он уже работал.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:27
Больше всех удивился Ганчаренко, он думал по-прежнему с Ивичем в лидерах идёт)
112910415
112910415
сегодня в 11:11
что-нибудь показать надо было обязательно !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:08
Говорят сегодня с утра и Ивич и Гончаренко звонили Абаскалю....
Просили подъехать...показать таблицу и их игрокам....
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 11:06
Имелась в виду таблица набранных очков на выезде. Я, например, тоже её не знаю.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:47
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:34
Абаскаль молоток. Успокоил хейтеров своих и чужих. Давление то большое было. Умеет воспитывать и мотивировать несмотря на возраст. Соболь две голевые передачи сделал. А, как радуется, когда команда забивает!). На это можно смотреть долго.Победителей не судят.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:58
Это он покажет Сергею питерскому при следующей очной встрече)
ABir
ABir
сегодня в 09:53
Раз смогли победить, значит мотивация сработала
ДСА
ДСА
сегодня в 09:04
Теперь каждый раз надо показывать таблицу, а то игроки не в курсе где они вообще находятся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:01
Лучше б показал свою лицензию на работу тренером....
И рассказал на каком рынке в Севилье их продают....
Мaлик
Мaлик
сегодня в 09:00
Нужно было бы еще и пендалей каждому надавать для профилактики....
shlomo
shlomo
сегодня в 08:56
Погодные условия конечно были вообще против игры в мячик. да еще и Спартак играл в белой форме и маскировался на поле...:)))
Гость
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