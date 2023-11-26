Абаскаль: «Перед матчем я показал команде турнирную таблицу»

Главный тренер «Спартака» рассказал, как мотивировал игроков своей команды перед матчем РПЛ с «Балтикой» (2:0).

Мотивировал ли я дополнительно своих футболистов перед игрой с «Балтикой»? Да, конечно. Перед матчем я показал команде турнирную таблицу по играм на выезде. Такие серии надо прерывать. Поэтому для нас было важно сегодня прервать эту тенденцию, несмотря на погодные условия или что‑то еще.

Когда от травмы восстановится Роман Зобнин? Он уже частично тренируется, но пока не провел тренировку в общей группе. Сегодня и завтра он будет восстанавливаться. Надеюсь, этого хватит, чтобы послезавтра он уже работал.