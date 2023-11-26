В РПЛ сменился лидер. «Зенит» обошёл «Краснодар», «Урал» сделал подарок Семаку

1701013033

вчера, 18:37

«Быки» плохо играют после матчей сборных.

«Урал» заслуженно победил фаворита

Команда Ганчаренко раскрепостилась после перерыва. Сначала центральный защитник Бегич остроумно пяткой отдал мяч на Бикфалви у чужих ворот. Спустя несколько минут Итало – еще один игрок обороны «Урала», классно проскочил соперника под прессингом. Когда защитники так играют, то у команды появляется настроение. А если у фаворита две вынужденные замены – Тормена и Сафонов столкнулись, гости потеряли двух ключевых футболистов в обороне, то можно дождаться момента для универсального Егорычева. У полузащитника хорошее голевое чутье, Андрей забил пятый гол в чемпионате.

А у «Краснодара» совсем не клеилась игра во втором тайме. После паузы на матчи сборных у них всегда проблемы. Не удавалось найти пространство на чужой половине поля, для чего команда Ивича обычно занимает низкую позицию в обороне. Но «Урал» был готов к уловкам оппонента. Хотя в первом тайме команды обменялись моментами, дальше игру вел коллектив Ганчаренко. Агкацев, резервный голкипер «Краснодара», чуть было не привез третий мяч в ворота своей команды. Для тренера «Урала» поединок точно был важным, ведь речь о встрече с бывшим клубом. А Ивич понимал, что теряет первое место.

«Краснодар» отстает от «Зенита» на один пункт, Семак впервые лидер в новом сезоне. Пусть оставалось время для ответного второго гола в Екатеринбурге, мяч находился далеко от ворот «Урала». Клуб из Екатеринбурга впервые с августа 2020 года обыграл «Краснодар» в родных стенах. Прервали серию из семи поединков без побед над «горожанами» во всех турнирах. Сегодня хозяева были намного грамотнее во всех фазах игры. Причем в концовке, как в день победы над «Спартаком», у них были дополнительные голевые моменты. Каштанов забил третий мяч «Урала», форварда не поймали в офсайдную ловушку.

«Краснодару» не хватает сил и драйва

Владимир Ивич точно грамотный тренер, поставил приличный футбол. Но как у него обстоят дела с созданием чудес? «Краснодар» мало пропускал, не было много поводов для постоянных камбэков. Если оценивать поединки первого круга, то отыгрывались против «Ахмата», «Ростова» и «Балтики», но обыграли в этой серии только Карпина. Глупые ничьи, которых могло не быть – причина, почему поражения Ивича от ЦСКА и «Урала» вернули привычного фаворита РПЛ на первое место. Сегодня день Ганчаренко, белорусский тренер провел эталонный поединок.

Помогли умные передачи Аюпова, надежная работа хавбеков и защитников «Урала». После перерыва у «Краснодара» ноль ударов в створ чужих ворот. Джон Кордоба вместо того, чтобы спасти свою команду, показал после матча оскорбительный жест одному из помощников арбитра, за что получил красную карточку. Теперь колумбийца дисквалифицируют, пропустит от двух до четырех поединков. Команды, которые пропускают намного реже, чем привыкли, всегда могут нарваться на неудачную серию, особенно на фоне усталости футболистов.

Также вредят промахи Кордобы, Джон с отрывом лидер по их количеству в РПЛ . До конца года у «Краснодара» встречи против «Оренбурга» и ЦСКА . Соперникам нужны очки, причем по темпу и движению эти команды не выглядят намного хуже, чем «горожане» сегодня. Пауза на матчи сборных повлияла на «Краснодар». Если ушли на нее с ничьей против «Зенита», показав неплохой футбол, то вернулись с заслуженным поражением от «Урала». Причем в Екатеринбурге, хотя шел мелкий мокрый снег, не поле виной, потому что команда Ганчаренко быстро расчерчивала атаки, поймали оборону «горожан».

«Зенит» может оторваться в таблице

Может повториться история «Арсенала» и «Манчестер Сити» из прошлого сезона АПЛ . Даже если «Краснодар» ещё вернется на первое место, в решающий момент на весеннем отрезке более опытный коллектив может сыграть стабильнее. Например, Семак обыграет «горожан» в очном матче во втором круге. Чемпионская интрига рискует приказать долго жить, поскольку «Зенит» умеет собраться весной, набрав очков для очередного чемпионства. И лишь после достижения результата раздают очки в последних турах. «Краснодар» сегодня сыграл плохо, и речь не только о работе в обороне и результате матча.

Опорная зона, фланги и линия форвардов не показали ничего чемпионского, не было банальной воли к победе. Вратарь «Урала» Помазун не находился в центре внимания, а после перерыва скучал, что ему точно понравилось. Конечно, нынешний «Зенит» сам не всегда может легко справиться с «Уралом» в гостях. Но упрямство клуба из Екатеринбурга не оправдывает сегодня команду Ивича. Надо привыкать, что соперники свыкаются с методами Владимира, а это значит, что нужно переходить на следующую фазу развития команды, причем прямо посреди сезона, что всегда сложнее.

«Краснодару» важно эволюционировать, так как есть куда развиваться на новой позиции. Но появились сомнения, что получится. Если ставить задачу воевать за чемпионство до последнего тура – а именно так надо мыслить, карауля осечки «Зенита», то зимой Галицкому нужно выдать денег на новичков. Важно подумать об усилении флангов обороны, да и Кордобе не помешают напарники максимально доступного для РПЛ класса. Также нужен хавбек, который выше по уровню, чем Кривцов, и резервный нападающий, если у Джона будут проблемы во втором круге с результативностью или поведением.