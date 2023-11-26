Невидимый «Спартак» сыграл в снежное регби в Калининграде. Матч стоило отменить или перенести

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вчера, 10:26

Рисковали здоровьем футболистов и не уважают зрителей.

Каждый год в РПЛ удивляются, что пошел снег

Организаторы матча не справились с работой. Если в российском футболе регламент не учитывает снегопад, пусть неожиданный – за полчаса до матча поле было зеленым, то это плохой закон, который стоило поменять. Если руководители РПЛ и РФС принимают в работу один набор мячей по параллельному импорту, но никто не догадался закупить снаряды красного и оранжевого цвета, попросив дружественные лиги заказать небольшие партии, то это прокол организаторов поединков.

Также не догадались поделиться с «Балтикой» старыми красными и оранжевыми профессиональными мячами. В Калининграде их не было из-за того, что клуб Игнашевича играл в низшей лиге в прошлом году. Отсутствие в регламенте пункта, который обязывает гостевые команды брать зимой на выездной матч два комплекта формы контрастных цветов – у «Спартака» есть черные футболки, тоже удивляет. Особенно в стране, где снег может идти месяцами даже в западных регионах.

Отсутствие методики на случай снегопада также неуважение к телезрителям. Без красного или чисто оранжевого мяча, без контрастной разметки поля и со «Спартаком» в белом матч невозможно было комфортно смотреть. Понятно, что со стадиона видно чуть лучше, а температура воздуха не была критической – не могла послужить формальной причиной для отмены матча, но все это не оправдывает ошибки организаторов. А к игрокам вопросов нет, дрались за очки, но это бардак.

Отговорки подтверждают некомпетентность

Вы бы хотели, чтобы ваша любимая команда рисковала потерять очки в таких условиях, как вчера в Калининграде? Оправдания здесь это подтверждение некомпетентности. «Спартак» не мог сыграть в форме другого цвета из-за регламента? Меняйте регламент, если не отвечает базовым запросам логики и интересам телезрителей. Также учтите, что «Балтика», хотя это бойцы, получили огромную проблему. Кто играл в снегопад, тот знает, что видимость ухудшается. Человеческий глаз по-разному реагирует на такие погодные условия, но если одна команда в синем, а другая в белом, то «Спартак» получил преимущество.

Вчера комментаторы издевались над Рябчуком, которому не удалась игра, но причина может быть в том, что его зрение хуже приспособлено различать белых напарников на снежном поле. В таких условиях нельзя проводить матчи, особенно если есть окна для переноса. Играть нечестно по отношению к футболистам. В РПЛ частенько издеваются над командами. Телевизионщики тоже показали себя плохо. Им стоило заставить организаторов турнира прописать базовые правила предоставления продукта, за который платят огромные деньги – канал, принадлежащий спонсору «Зенита», щедро одарил клубы РПЛ увеличенными бонусами.

А продукт получается спорным. В прогнозе погоды не было снегопада? Зато был в реальности, но современная арена «Балтики» не имела в распоряжении 50 лопат и людей, которые могли их применить, чтобы оперативно расчистить поле в перерыве. Также команды отдыхали между таймами намного дольше, чем другие участники тура. Снова нарушение принципа честной игры. На таком поле не было опасности для здоровья игроков? Расскажите это голкиперу «Балтики», которого заменили из-за травмы, и всем тем, кто сломается позже из-за падений и единоборств на скользком поле.

От скандала спасла лишь победа «Спартака»

Единственное, что не превратило игру в грандиозный скандал – победа гостей. Фаворит мог второй раз за короткое время потерять очки в условиях, где в техничный футбол не сыграешь. В Воронеже в болотном регби «Факел» почувствовал себя лучше, хотя не было никаких гарантий. Это уже лотерея, а не футбол. В Калининграде случились приступы снегопада и зимнее регби, но невидимки из «Спартака» оказались удачливее, чем «Балтика» в синем цвете.

Но достаточно форварду Гузине не забраться в офсайд в концовке матча – Гедеон забавно отпраздновал ничейный гол, упав в сугроб снега за пределами поля, чтобы после матча Абаскаль не обнимал арбитров, а материл их, как Галактионов из «Локомотива» после игры с «Крыльями Советов». Достаточно, чтобы Соболев не отдал свою первую голевую передачу из двух, чтобы матч в Калининграде завершился ничьей, поскольку в такую погоду тяжело играть осмысленно.

После матча новый стадион «Балтики» подсветили красным – символ поражения, а не «Спартака», и включили любимую песню фанатов «красно-белых». Но все эти милые детали, как и общий колорит поединка, не мешают сделать генеральный вывод. Подвиг это обычно исправление чужой преступной глупости. Соболев рассказывал, что мяч не катился, а скользил полем – уже причина переноса поединка, но ещё посмотрим, сколько травм будет у игроков после такой нагрузки.

Последствия такого матча могут быть плачевными

Не стоило играть в снежное регби. Надо менять регламент, чтобы делегат матча имел право если не перенести поединок, то отложить. Покорных телят на бойне забивают, а телевидение, зрители и сами клубы должны перестать быть терпеливыми во вред себе. Если на картинке не видно мяч и плохо видны игроки одной из команд, то такой продукт бракованный, его нельзя пускать в эфир. Разумеется, зрителям стоило компенсировать расходы из-за переноса.

Мы знаем бюджет «Спартака» – всегда около 10 миллиардов рублей за сезон, и знаем, что в РПЛ не нищие, могут позволить себе один или два таких матча за сезон. В РФС и РПЛ должны очнуться. В России зимой идет снег, иногда циклон приносит его в регионы, где к подобному в конце ноября не привыкли. Надо готовиться к подобным ситуациям из-за элементарного уважения к тем, кто смотрит РПЛ . Также не помешает менять бредовые правила, как о цвете формы.