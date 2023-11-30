У «Зенита» одиннадцать плохих матчей за год. Семак не справляется в критический момент

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сегодня, 22:04

Давно не было настолько слабого года.

29 ноября. «Динамо» — «Зенит» — 1:0

Гол Смолова принес «Динамо» третью за год победу над «Зенитом», ведь ничья в предыдущей кубковой встрече привела к победной для москвичей серии пенальти. Даже в прошлом 2022-м у Семака было меньше слабых поединков, хотя уже тогда стало очевидно, что пик формы команда прошла. «Динамо» лучше играло целый час, потом «Зенит» перехватил инициативу, случилось удаление Карраскаля. Но москвичи в меньшинстве разыграли шикарную победную комбинацию. А что Семак? Стоял в шапке и куртке на бровке, принял поражение.

30 сентября. «Оренбург» — «Зенит» — 3:1

Ужасный поединок против соперника, который не способен играть стабильно. Но «Оренбург» опасен дома против фаворитов, что проверил на себе «Спартак». «Зенит» сыграл против основы Деограсии, проиграли даже крупнее, чем москвичи против резервного состава. «Оренбург» реализовал все удары в створ, а «Зенит» показал, сколько у команды Семака проблем с поставленной игрой в финальной трети. Без Малкома количество ударов – 32, не переход в качество – из 13 попыток в створ реализовали всего одну.

24 сентября. «Зенит» — «Локомотив» — 1:2

А вот это пример проваленной Семаком концовки матча. Хотя «Зенит» владел мячом чаще, Глушенков сравнял счет во втором тайме, ответил на гол Кассьерры. А когда пошли замены, то они ничем не помогли фавориту. Невзирая на место проведения матча – «Зенит» играл дома, «Локомотив» сыграл острее и конкретнее у чужих ворот. Игра могла завершиться вничью, но без Родригао защита ошиблась, Тикнизян забил победный мяч на 91-й минуте.

20 сентября. «Ахмат» — «Зенит» — 3:3 (2:4 по пенальти)

Выиграли в серии пенальти, но разве может чемпион пропускать три мяча от кризисного «Ахмата»? Обе команды ошибались в защите, а экспериментальный состав не оправдывает Семака. В заявке у «Зенита» немало ценных игроков, а если есть дефицит на отдельных позициях, то это вина тренера, ведь спортивного директора у клуба нет, Сергей Богданович одобряет трансферы. «Ахмат» забил дважды за 15 минут, тренер плохо подготовил петербуржцев к традиционно непростому выезду в Грозный.

3 сентября. ЦСКА – «Зенит» — 1:1

Пусть сравняли счет, но скорее заслужили поражение. ЦСКА не играл первым номером и не создал много моментов у ворот Кержакова, но быстрый гол Заболотного определил характер поединка. Толку от постоянных атак «Зенита», если не приносили пользы? Семак боялся делать замены, запоздал с переменами. Удалось забить на 88-й минуте благодаря случайности в пользу Дугласа Сантоса, но Федотов, который в этом сезоне работает слабо, обыграл Семака, что показательно.

30 августа. «Балтика» — «Зенит» — 1:0

Семака недооценил Игнашевича. И хотя «Балтика» очевидно намного слабее, чем «Зенит», счет на табло. Снова обращаем внимание, насколько скверно Семак перестраивает команду, даже если у него много времени, чтобы отыграться. Был целый тайм, чтобы с помощью Клаудиньо, Кассьерры и Вендела сломать «Балтика». Но если не выручили сами футболисты – петербуржцы проигрывают.

6 августа. «Зенит» — «Динамо» — 2:3

Ещё один пример плохой подготовки, но в благоприятных условиях. Защита «Динамо» допускала ошибки, но Семак не подготовил собственную оборону к матчу против Тюкавина. Молодой нападающий сделал дубль в первом тайме. И хотя форвард Сергеев, вышедший на замену, сравнял счет на 90-й минуте, «Зениту» не хватило тренерской руки, чтобы сыграть вничью. Форвард Грулев забил после паса Лаксальта. Хронологически это первое поражение Семака в новом сезоне, но позже такие сценарии повторялись. Когда тренер не поставил игру, то не спасет даже класс исполнителей.

29 июля. «Ростов» — «Зенит» — 1:1

Здесь могли выиграть, но опять Семак неумело проводил замены и не выстроил игру на удержание. «Ростов» смотрелся симпатично, забирал у «Зенита» мяч, наносил удары по воротам. Кержаков вытащил три выстрела в створ, а у петербуржцев были огромные проблемы в атаке. Кассьерра забил единственным за весь матч выстрелом в створ ворот Песьякова. Фавориту повезло, пока Мостовой не восстановил статус-кво – Андрей заработал пенальти для Комличенко.

15 июля. «Зенит» — ЦСКА – 0:0 (5:4 по пенальти)

Это проигранный матч, ведь голкипер Кержаков сначала выручал в основное время, а потом не уступил ЦСКА в серии пенальти. И хотя Суперкубок оказался в руках Семака, тренер его не заслужил. В первом поединке сезона нормально не показать максимум, но настрой важен, а его не было. ЦСКА заслуживал победу в основное время, но голкипер Кержаков стал однозначным героем сложного для «Зенита» финала.

19 марта. ЦСКА – «Зенит» — 1:0

Не считаем дежурные ничьи в конце прошлого чемпионата, когда всё было ясно. Но вот Федотов обыграл Семака ещё в марте, причем поражение похоже на свежие неудачи. У «Зенита» один удар в створ в Москве, позже эта болезнь станет хронической. Также показательно, что ЦСКА позволили нанести 11 ударов, из которых 7 пришлись в створ ворот. Чалов забил лишь раз, но ЦСКА был намного эффективнее, хотя с мячом работали гости. Семак снова не показал себя, и на этот раз ему не повезло.

15 марта. «Зенит» — «Динамо» — 1:1 (4:5 по пенальти)

Путь поражений в этом году тянется от «Динамо» до «Динамо». Проигравший покидал турнир, не было спасительного падения в Путь регионов. И хотя «Динамо» весной смотрелось хуже, чем сейчас, москвичи сумели перевести игру в серию пенальти. Опытные Сантос и Кузяев не забили с «точки», а вот у «Динамо» промахнулся только Грулев. Поражение показало, что даже если «Зенит» стремиться к победе, то без автоматизма от футболистов не видать им успеха. Семак не выручает, причем часто.