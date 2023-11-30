МЮ на дне таблицы и скандальная «группа смерти». Итоги пятого тура Лиги чемпионов

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сегодня, 13:32

Осталось всего четыре путёвки в плей-офф.

Таблицы групп замыкают великие клубы

Что общего у «Црвены Звезды», «Милана», «Селтика», «Бенфики» и «Манчестер Юнайтед»? Кроме большого количества внутренних титулов, у этой пятёрки есть победы именно в Кубке чемпионов. Только в трёх группах из восьми видим на дне клубы, которые не имеют статуса великих в историческом смысле. И если сербская неудача не может удивлять, то даже четвёртое место «Севильи» в квартете с ПСВ и «Лансом» это сюрприз. Команда с Рамосом весной выиграла Лигу Европы, явно рассчитывала на второе место после «Арсенала». Но опыт не гарантирует успех, уровень формы и характер важнее. «Милан» был в полуфинале ЛЧ , а теперь «россонери» последние в «группе смерти». А сильнее всех опростоволосился «Манчестер Юнайтед». В Стамбуле их ждал футбольный ад, где черти решили не церемониться с голкипером Онаной. Вратарь совершал ошибки, хотя полевых игроков тоже можно похвалить лишь за отдельные атакующие порывы. «Галатасарай» отыгрался с 1:3. А поскольку вредная «Бавария» решила прервать серию побед в группах Лиги чемпионов, то теперь «Копенгаген» и турки выше МЮ в таблице на один пункт. Соперники точно знают, что победитель их матча в шестом туре обойдёт в таблице бумажного фаворита, независимо от результата игры англичан против немцев. Расклад простой. Тен Хаг может покинуть Лигу чемпионов, даже если выиграет дома у «Баварии». А если его ждёт очередное поражение, то МЮ точно останется без еврокубков весной, а Эрика, скорее всего, отправят в отставку. Второе место англичане получат, если в параллельном матче будет ничья, а «Бавария» проиграет на «Олд Траффорд».

Знаем двенадцать участников плей-офф

По итогам матчей среды к счастливчикам, которые досрочно прошли в весеннюю часть Лиги чемпионов, присоединились две команды – «Арсенал» и ПСВ . «Канониры» вынесли «Ланс» со счётом 6:0, отомстили за сенсационное гостевое поражение. Это была именно преднамеренная месть, ведь французы шутили о «фермерской лиге» и потешались над «Арсеналом». Артета поставил игроков основы, учёл все нюансы в игре соперника, разгром вернул «канониров» в плей-офф Лиги чемпионов, где их не было шесть лет. А вот ПСВ положился в своём матче на судьбу и чужой характер. Подопечные Петера Боша горели в Севилье со счётом 2:0. А дальше сказался взрывной характер игроков соперника. Окампос, имея жёлтую карточку, неуклюже останавливал соперника на фланге, за инерцией влетел в оппонента. Голландцы не просто отыграли два мяча, а в большинстве вырвали победу в дополнительное время. Также в плей-офф прошли «Манчестер Сити», «Бавария», четыре клуба из Испании – три гранда и «Реал Сосьедад», немецкие «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд, а ещё две команды из Серии А – «Лацио» и «Интер». Осталось всего четыре путёвки.

Впереди будут «маленькие финалы»

В последнем туре для половины групп всё закончено, осталась максимум борьба за путёвку в Лигу Европы с третьего места. Но есть квартеты, где сыграют «маленькие финалы». «Копенгаген» дома примет «Галатасарай». Матч жизни для двух клубов, победа гарантирует плей-офф ЛЧ . «Наполи» дома сыграет против «Браги». Конечно, многие думают, что напарники Кварацхелии снова справится с португальцами, но есть одна загвоздка. В первом матче итальянцы выиграли с разницей в один мяч. «Браге» незачем отказываться от благородного риска. Также важно, что «Наполи» сыграет в ближайшее время против «Интера» и «Ювентуса». Команда Маццарри устанет, а соперник будет свежее. Также очный матч двух команд, которые сохранили шансы на плей-офф Лиги чемпионов, пройдёт в Португалии. «Порту» примет «Шахтёр». Плохая новость для команды талантливого хавбека Судакова – украинский клуб устроит только победа. В первом очном матче они проиграли, а к финишу пришли с равным количеством очком, по девять. Но победа «Барселоны» над «Порту» оставляет шансы. Защитник Ракицкий и его молодые напарники будут драться за второе место в группе. А четвёртую оставшуюся путёвку разыграют в «группе смерти».

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