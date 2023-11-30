«Реал» снова фаворит Лиги чемпионов. Беллингем вернул команде тотальный футбол

Стали уязвимее, но играют зрелищнее.
В Лиге чемпионов три явных фаворита – «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал». Дальше у букмекеров идут «Арсенал», ПСЖ и «Барселона». По разным причинам у них нет аргументов для включения в список с теми, кто побеждал в турнире недавно. «Реал» бывалый, но не только это является аргументом в их пользу. Впрочем, после веселой победы над «Наполи», которая застолбила за испанцами первую строчку в таблице группы, хочется поговорить не только о плюсах «Реала», ведь минусы тоже присутствуют.
За победу в ЛЧ. Колоссальный класс
Вчера на поле у «Реала» не было Винисиуса, Тчуамени, Эдера, Куртуа и Камавинги. И даже без пяти человек, которые рассчитывали играть в основе, «сливочные» показали класс. Беллингем может вырезать голевой пас внешней стороной стопы – в тот момент был копией Зидана по технике работы с мячом. И даже 19-летний Нико Пас способен выйти на замену и забить победный мяч дальним ударом. А перед этим хавбек круто развернулся и ушел из-под опеки. Хотя у «Реала» завелся «деревянный» игрок – форвард Хоселу вчера промазал несколько раз, пока не забил, заявка наводнена техничными мастерами. Алаба может навесить мяч, Рюдигер может технично сыграть головой в атаке.
Против успеха в ЛЧ. Сила конкурентов
Все понимают вес жребия. «Манчестер Сити» и «Бавария» могут столкнуться между собой до встречи с «Реалом». Но если «сливочным» придется пройти марафон, который преодолевали в прошлом, то обновленный и омоложенный состав рискует не справиться. Принимаются аргументы, что «Бавария» и «Манчестер Сити» не лучшим образом в этом сезоне играют в защите. Но Тухель и Гвардиола тоже недавно выигрывали Лигу чемпионов, как Анчелотти. Не всегда очевидный фаворит становится в турнире первым, но частые победы «Реала» подсказывают, что в главном европейском кубке опыт имеет значение.
За победу в ЛЧ. Опыт главного тренера
Анчелотти был в плохой форме и едва не ушел. «Реал» весной получил поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в гостях, серьезный удар по амбициям Карло. Порывался в сборную Бразилии, но Перес не увидел человека, который сходу заменит итальянца, поэтому оставил ветерана на год. Теперь думают о Хаби Алонсо, хотя работа Анчелотти вызывает уважение. У «Реала» есть минусы, о которых скажем чуть ниже, но козырей не меньше. Анчелотти снова в приличной форме. Даже внешне выглядит лучше, чем полгода назад. Речь о единственном главном тренере, который четырежды выиграл Лигу чемпионов. Третья победа с «Реалом» не исключена, так как команда ожила тактически и идейно.
Против успеха в ЛЧ. Слабости структуры
Менди не тянет на основу «Реала», а Камавинга не хочет играть слева в защите. Впрочем, француз тоже лучше действует с мячом, чем без него, особенно при низкой линии обороны. «Наполи» оставлял пустые зоны для ответных атак, но и сам «Реал» не закрывал свободное пространство, чем итальянцы пользовались. Два гола пришли после ошибок на левом фланге. Сначала Беллингем не смог подстраховать коллегу, а потом Менди выдвинулся высоко, пустил себе за спину соперника. Рюдигер и Алаба тоже не спасли, у них случаются явные ошибки в защите. Также без чистого опорника можно выиграть перестрелку с «Наполи», но сложно сломать Альвареса, Бернарду и Родри. Третье слабое место – это центр нападения. Винисиус и Родриго – шикарные инсайды и вингеры, но это не центральные форварды. И Беллингем не нападающий, его рывки работают, но в стиле Бензема англичанин не играет. Заметно в первой линии прессинга, как «Реалу» не хватает Карима, поскольку выполнял много черновой работы.
За победу в ЛЧ. Прогресс Беллингема
Роскошный футболист, которому всего двадцать лет. Джуд перестроил «Реал» своим появлением. Модрич и Кроос не думали, что вчерашний школьник окажется таким важным, без слов понимает напарников – буквально, ведь у Беллингема пока плохо с испанским языком. Но на языке футбола говорит лучше всех в команде. У Джуда теперь 10 голов в Лиге чемпионов за всю карьеру, покорил высоту до двадцать первого дня рождения, только у троих игроков есть аналогичное достижение, причем в списке не найдете Месси и Роналду. Беллингем не играл настолько сильно в Дортмунде, так что класс напарников по «Реалу» тоже на него влияет, прогресс налицо. Наличие одного из лучших футболистов мира и, пожалуй, лучшего прямо сейчас – козырь «Реала». У Джуда 15 голов и 4 ассиста в Ла Лиге и кубке чемпионов.
Против успеха в ЛЧ. Тотальный футбол
То, что делает «Реал» более зрелищным и непредсказуемым, одновременно убивает рациональный старый подход. А именно благодаря тому стилю удавалось терпеть и побеждать. Теперь довольно высокий процент владения мячом. Видим размашистые атаки, в которых принимают участие центральные защитники, против «Наполи» Алаба отдал голевую передачу, а Начо помог организовать четвертый мяч. Но когда раскрываешься – рискуешь. На пути у «Реала» пока не было соперников, которые намного сильнее. Таких команд вообще может не быть в этом сезоне. Но «Атлетико» Симеоне разгадал план Анчелотти – в дерби рациональный сосед выиграл 3:1, отдав мяч. «Барселона» была близка к успеху, но во втором тайме сыграл фактор Беллингема. Новый тотальный футбол надо проверить в плей-офф ЛЧ. Пока есть сомнения, что подход сработает вплоть до победного финала. А чем сильнее «распробуют» свободу – тем сложнее им будет переключаться в режим «Куртуа всё вытащит».
Мнение читателей. Оцените шансы «Реала» на победу в ЛЧ
«Манчестер Сити» и «Бавария» тоже с грехами, «Реал» не отстает от них в рейтинге фаворитов. У каждого претендента есть невероятный человек в атаке – Холанд, Кейн и Беллингем. Эрлинг обновляет рекорды в АПЛ и ЛЧ, Харри царит в Бундеслиге, а Беллингем может забрать у «Барселоны» чемпионский титул в Испании. Гвардиола, Тухель и Анчелотти хотят оказаться на «Уэмбли». И «Реал» определенно хорош, всего 1 поражение и 2 мировые в 19 матчах сезона, причем без Куртуа и полноценной замены Бензема по амплуа.
Лучше бы написали, как Родриго раскрылся на родной позиции (а он реально LW, на RW его Вини сместил).
Как Беллингем действительно играет роль лидера команды уже в 20 лет, причём в первую очередь морально. Например, когда Хоселу, наконец, забил, он даже не стал праздновать, потому что до этого дважды 100% моменты замазал, а Джуд стал его подбадривать.
Поэтому Беллингем действительно ключ к тому, что "Реал" даже при всех потерях может выиграть ЛЧ, но, если бы он просто был популярным типажом Мбаппе, Роналду и других АПЗ/форвардов, на которых играет полкоманды, то это вообще было бы ниочем с такими потерями, а вот то, что при этом ещё и ОН играет на команду, совершает большое количество отборов и подбадривает даже таких косопоров, как Хоселу, говорит о том, что он в 20 лет действительно мудрый футболист.
А вот спекуляции я бы убрал, Анчелотти как раз тот тренер, который максимально играет от игроков (поэтому "Реал" с таким количеством травм до сих пор и в топе, например, только переводом Родриго на левый фланг команда получила игрока, который половину голов организует в последних матчах) и от соперников.
Поэтому никакой это не "тотальный футбол", "Реал" всегда будет отдавать мяч и играть в рваном темпе, просто против команд, которые играют открыто, типа последних матчей с "Наполи", "Кадисом", "Валенсией", "Брагой" и т.п. это не нужно.
Лучше бы написали, как Родриго раскрылся на родной позиции (а он реально LW, на RW его Вини сместил).
Как Беллингем действительно играет роль лидера команды уже в 20 лет, причём в первую очередь морально. Например, когда Хоселу, наконец, забил, он даже не стал праздновать, потому что до этого дважды 100% моменты замазал, а Джуд стал его подбадривать.
Поэтому Беллингем действительно ключ к тому, что "Реал" даже при всех потерях может выиграть ЛЧ, но, если бы он просто был популярным типажом Мбаппе, Роналду и других АПЗ/форвардов, на которых играет полкоманды, то это вообще было бы ниочем с такими потерями, а вот то, что при этом ещё и ОН играет на команду, совершает большое количество отборов и подбадривает даже таких косопоров, как Хоселу, говорит о том, что он в 20 лет действительно мудрый футболист.
А вот спекуляции я бы убрал, Анчелотти как раз тот тренер, который максимально играет от игроков (поэтому "Реал" с таким количеством травм до сих пор и в топе, например, только переводом Родриго на левый фланг команда получила игрока, который половину голов организует в последних матчах) и от соперников.
Поэтому никакой это не "тотальный футбол", "Реал" всегда будет отдавать мяч и играть в рваном темпе, просто против команд, которые играют открыто, типа последних матчей с "Наполи", "Кадисом", "Валенсией", "Брагой" и т.п. это не нужно.
Вообще, хотелось бы увидеть в финале этой ЛЧ именно "Реал" и МС, потому, что Анчи и Пеп - две гениальные противоположности современного футбола, Анчи в первую очередь играет от ярких сторон своих игроков и раскрывает их, и тактику команды тоже варьирует в зависимости именно от игроков, Пеп, наоборот, набирает игроков под свою тактику, хотя, надо отдать должное, он в последнее время прибавил и стал использовать и сильные стороны игроков лучше.
Хотя, глядя на сроки восстановления (Камавинга, Вини ещё два месяца минимум, Тчуамени месяц, остальных вообще ждать не стоит), пока что сложно ставить на это. Ещё одна-две травмы, и даже запаса прочности из игроков второго эшелона у "Реала" не хватит.
Вообще, хотелось бы увидеть в финале этой ЛЧ именно "Реал" и МС, потому, что Анчи и Пеп - две гениальные противоположности современного футбола, Анчи в первую очередь играет от ярких сторон своих игроков и раскрывает их, и тактику команды тоже варьирует в зависимости именно от игроков, Пеп, наоборот, набирает игроков под свою тактику, хотя, надо отдать должное, он в последнее время прибавил и стал использовать и сильные стороны игроков лучше.
Хотя, глядя на сроки восстановления (Камавинга, Вини ещё два месяца минимум, Тчуамени месяц, остальных вообще ждать не стоит), пока что сложно ставить на это. Ещё одна-две травмы, и даже запаса прочности из игроков второго эшелона у "Реала" не хватит.