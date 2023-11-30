«Реал» снова фаворит Лиги чемпионов. Беллингем вернул команде тотальный футбол

1701331422

сегодня, 11:03

Стали уязвимее, но играют зрелищнее.

В Лиге чемпионов три явных фаворита – «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал». Дальше у букмекеров идут «Арсенал», ПСЖ и «Барселона». По разным причинам у них нет аргументов для включения в список с теми, кто побеждал в турнире недавно. «Реал» бывалый, но не только это является аргументом в их пользу. Впрочем, после веселой победы над «Наполи», которая застолбила за испанцами первую строчку в таблице группы, хочется поговорить не только о плюсах «Реала», ведь минусы тоже присутствуют.

За победу в ЛЧ . Колоссальный класс

Вчера на поле у «Реала» не было Винисиуса, Тчуамени, Эдера, Куртуа и Камавинги. И даже без пяти человек, которые рассчитывали играть в основе, «сливочные» показали класс. Беллингем может вырезать голевой пас внешней стороной стопы – в тот момент был копией Зидана по технике работы с мячом. И даже 19-летний Нико Пас способен выйти на замену и забить победный мяч дальним ударом. А перед этим хавбек круто развернулся и ушел из-под опеки. Хотя у «Реала» завелся «деревянный» игрок – форвард Хоселу вчера промазал несколько раз, пока не забил, заявка наводнена техничными мастерами. Алаба может навесить мяч, Рюдигер может технично сыграть головой в атаке.

Против успеха в ЛЧ . Сила конкурентов

Все понимают вес жребия. «Манчестер Сити» и «Бавария» могут столкнуться между собой до встречи с «Реалом». Но если «сливочным» придется пройти марафон, который преодолевали в прошлом, то обновленный и омоложенный состав рискует не справиться. Принимаются аргументы, что «Бавария» и «Манчестер Сити» не лучшим образом в этом сезоне играют в защите. Но Тухель и Гвардиола тоже недавно выигрывали Лигу чемпионов, как Анчелотти. Не всегда очевидный фаворит становится в турнире первым, но частые победы «Реала» подсказывают, что в главном европейском кубке опыт имеет значение.

За победу в ЛЧ . Опыт главного тренера

Анчелотти был в плохой форме и едва не ушел. «Реал» весной получил поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в гостях, серьезный удар по амбициям Карло. Порывался в сборную Бразилии, но Перес не увидел человека, который сходу заменит итальянца, поэтому оставил ветерана на год. Теперь думают о Хаби Алонсо, хотя работа Анчелотти вызывает уважение. У «Реала» есть минусы, о которых скажем чуть ниже, но козырей не меньше. Анчелотти снова в приличной форме. Даже внешне выглядит лучше, чем полгода назад. Речь о единственном главном тренере, который четырежды выиграл Лигу чемпионов. Третья победа с «Реалом» не исключена, так как команда ожила тактически и идейно.

Против успеха в ЛЧ . Слабости структуры

Менди не тянет на основу «Реала», а Камавинга не хочет играть слева в защите. Впрочем, француз тоже лучше действует с мячом, чем без него, особенно при низкой линии обороны. «Наполи» оставлял пустые зоны для ответных атак, но и сам «Реал» не закрывал свободное пространство, чем итальянцы пользовались. Два гола пришли после ошибок на левом фланге. Сначала Беллингем не смог подстраховать коллегу, а потом Менди выдвинулся высоко, пустил себе за спину соперника. Рюдигер и Алаба тоже не спасли, у них случаются явные ошибки в защите. Также без чистого опорника можно выиграть перестрелку с «Наполи», но сложно сломать Альвареса, Бернарду и Родри. Третье слабое место – это центр нападения. Винисиус и Родриго – шикарные инсайды и вингеры, но это не центральные форварды. И Беллингем не нападающий, его рывки работают, но в стиле Бензема англичанин не играет. Заметно в первой линии прессинга, как «Реалу» не хватает Карима, поскольку выполнял много черновой работы.

За победу в ЛЧ . Прогресс Беллингема

Роскошный футболист, которому всего двадцать лет. Джуд перестроил «Реал» своим появлением. Модрич и Кроос не думали, что вчерашний школьник окажется таким важным, без слов понимает напарников – буквально, ведь у Беллингема пока плохо с испанским языком. Но на языке футбола говорит лучше всех в команде. У Джуда теперь 10 голов в Лиге чемпионов за всю карьеру, покорил высоту до двадцать первого дня рождения, только у троих игроков есть аналогичное достижение, причем в списке не найдете Месси и Роналду. Беллингем не играл настолько сильно в Дортмунде, так что класс напарников по «Реалу» тоже на него влияет, прогресс налицо. Наличие одного из лучших футболистов мира и, пожалуй, лучшего прямо сейчас – козырь «Реала». У Джуда 15 голов и 4 ассиста в Ла Лиге и кубке чемпионов.

Против успеха в ЛЧ . Тотальный футбол

То, что делает «Реал» более зрелищным и непредсказуемым, одновременно убивает рациональный старый подход. А именно благодаря тому стилю удавалось терпеть и побеждать. Теперь довольно высокий процент владения мячом. Видим размашистые атаки, в которых принимают участие центральные защитники, против «Наполи» Алаба отдал голевую передачу, а Начо помог организовать четвертый мяч. Но когда раскрываешься – рискуешь. На пути у «Реала» пока не было соперников, которые намного сильнее. Таких команд вообще может не быть в этом сезоне. Но «Атлетико» Симеоне разгадал план Анчелотти – в дерби рациональный сосед выиграл 3:1, отдав мяч. «Барселона» была близка к успеху, но во втором тайме сыграл фактор Беллингема. Новый тотальный футбол надо проверить в плей-офф ЛЧ . Пока есть сомнения, что подход сработает вплоть до победного финала. А чем сильнее «распробуют» свободу – тем сложнее им будет переключаться в режим «Куртуа всё вытащит».

Мнение читателей. Оцените шансы «Реала» на победу в ЛЧ