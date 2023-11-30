Захарян провёл сильный матч в Лиге чемпионов. Арсен впервые ощутил себя частью команды

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сегодня, 19:41

Осталось забить гол и развить успех.

Захарян был одним из лучших в игре ЛЧ

Что произойдет, если в РФС примут решение о переходе в Азию? Десятилетиями не будет матчей Лиги чемпионов, вернуться в УЕФА намного сложнее, чем уйти. Вот поэтому и есть смысл для молодых игроков попробовать себя за рубежом. Захарян вчера услышал гимн Лиги чемпионов, вышел в старте на поединок против «Зальцбурга». Его команда досрочно прошла в плей-офф ЛЧ , имеют шансы завершить групповой этап без поражений и на первой строчке. «Интер» вчера горел 3:0 после хет-трика бывшего игрока «Локомотива» Жоау Мариу, но отыгрался против «Бенфики» после перерыва. В последнем туре в Милане лидеры группы разыграют первое место.

Но поединок против «Зальцбурга» тоже имел значение. Захарян попал в основу и сыграл здорово. Жаль лишь, что поединок завершился без голов. Зато с первых минут испанцы атаковали именно левым флангом. Образовалась связка Арсена с Муньосом. Тренер выбрал схему «4-3-3», которой пользуется в Ла Лиге не всегда, что позволило поставить промежуточное звено между защитой и атакой. Молодой Турриэнтес неплохо смотрелся, помогал Айену и Арсену на левом фланге. Вся игра шла через Захаряна. У полузащитника 85 касаний мяча, а у двух остальных игроков атаки в сумме 54. Даже центральные полузащитники так часто не встречались с мячом.

У Захаряна три удара по воротам, тренеру его игра понравилась. Никто в команде не бил по чужим воротам чаще. Даже сербский нападающий «Зальцбурга» Ратков не создал больше моментов, чем Захарян – Арсен четыре раза выводил напарников на ударные позиции. Россиянин выполнил установку расширять игру, часто навешивал мяч в штрафную площадь. Впервые Захарян почувствовал свободу и начал созидать. Хотя Арсен дважды выходил в основе в Ла Лиге, именно против «Зальцбурга» почувствовал себя в своей тарелке, что было видно по характеру действий – увидели несколько классических фишек Захаряна. Подавал угловые, хорошо открывался, а после замен перешел в центр поля.

Арсену создают место в тактике команды

Захарян болел, набирал форму, адаптировался к жизни в новой стране. Арсена ценят в новом клубе, за него заплатили достойные деньги на фоне обнищания испанского клубного футбола. Трансфер Захаряна в пятерке самых дорогих летних сделок в Ла Лиге. Выше в списке только Беллингем, Гризманн, Гюлер и Монтес из «Альмерии». Мексиканский защитник мог оказаться в «Динамо», а из московского клуба в Испанию попал Захарян. 13 млн евро это большие деньги для «Реала Сосьедад», больше в своей истории платили только за пятерых футболистов.

Главный тренер, руководство, аналитики и скауты из Сан-Себастьяна выучили манеру игры Захаряна, что видно по плавному вводу в состав. Наставник Иманол понимает, что Арсен в «Динамо» играл на разных позициях, при работе без мяча россиянин смещается ближе к центру. Не каждый вингер так умеет. Сомневаемся, что в Испании ждали такого прогресса 21-летнего испанца Барренетчеа, но Андер не настолько талантливый и стабильный футболист, чтобы его успех испугал Захаряна. Арсен сильнее, но баск лучше понимает напарников.

Впрочем, смышленость – то, что выделяет уроженца Самары. При всем уважении к Пиняеву, а также ко всем ребятам, претендующим на премию «Первая пятерка», потенциал у Захаряна выше. Поэтому его забрали в топ-5, причем в команду уровня плей-офф Лиги чемпионов. Тренер подстраивает Арсена под тактику «Реала Сосьедад». Арсен сыгрался с левым защитником, а впереди поиски связи с Ойарсабалем и Кубо. У команды нет стабильного центрфорварда, а это означает, что Захарян чаще будет на ударных позициях.

Очень важно создать гол против «Осасуны»

Напарники уже доверяют Захаряну, чего раньше не было. Против «Зальцбурга» коллеги поняли, что Арсен готов чаще всех работать с мячом в атаке. Вот только на поле не хватило Мерино и Кубо, чтобы с первых минут вингер получал классные передачи с центра поля и получил возможность сыграть в короткий пас не только с левым защитником, но также с юрким японцем. Захарян адаптируется, но чтобы надолго прописаться в основе, ему нужно добавить ключевой ингредиент успеха для атакующего футболиста – начать создавать голы «Реала Сосьедад», ведь команда сильная и конкуренция высокая.

В субботу матч в Памплоне, где «Осасуна» после четырех игр без побед – три поражения и ничья, встретит одного из фаворитов чемпионата. Рывок «Жироны» усложняет для «Реала Сосьедад» задачу защитить право снова сыграть в Лиге чемпионов, но за пятую строчку надо воевать, в этой гонке команда Захаряна самая сильная. Важно обыграть середняка, нужны комбинации и голы. Неплохой матч против «Зальцбурга» повышает шансы Захаряна появиться на поле, но мешает универсальность напарников. У тренера много комбинаций. Например, в атаке есть Чо, Садик и «ложные девятки».

Также Захарян ждёт возвращение Тирни после травмы. Арендованный у «Арсенала» шотландец может сыграть с Арсеном на левом фланге. Людей из «Реала Сосьедад» спрашивали, планируют ли они отдать Арсена в аренду в поисках игровой практики, но это нелогично. Захарян близок к первым результативным действиям, набрал форму. Главный тренер должен чувствовать такие моменты, поэтому именно Арсену доверяют разыгрывать стандарты. Значит, россиянин лучший в этом компоненте на тренировках. А если создаст первые голы, то может закрепиться в основе.