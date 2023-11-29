«Добро пожаловать в ад». «Манчестер Юнайтед» устроил перестрелку в Стамбуле

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вчера, 23:51

Провели один из безумнейших матчей сезона.

Турки сумели настроиться на футбольную битву

Даже со второй попытки МЮ не обыграл «Галатасарай» в группе ЛЧ , хотя рисковали, сыграв фактически «3-4-3». Но заметную разницу в кадровых возможностях турки компенсировали желанием и отдачей. Также помогли таланты Зиеша. У марокканца два гола ударами со штрафных при помощи голкипера МЮ . До Хакима подобные подвиги в ЛЧ были только у Роналду и Неймара, но не в ворота фаворита. Болельщики в Стамбуле встречали футболистов МЮ как кровных врагов, звуковое давление было фантастическим. Турецкие фанаты знали, что надо ломать фаворита морально, двенадцатый игрок был важен.

Поэтому отдаем должное английской команде, у них получилось собраться в атаке, ломали чужую широкую схему. Но вот в обороне сыграть безупречно у гостей не получилось. У обеих команд хватало ошибок. Футбол был атакующим, без оглядки, поэтому счет мог быть даже 5:5, хотя и так получилось результативно. Явных моментов хватало, а защитники часто зевали в штрафных площадях на двух концах поля. Победа турецкой команды означала вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов, поэтому подопечные тен Хага делали всё, чтобы не проиграть.

А поначалу казалось, что смогут выиграть, ведь вели 2:0 после удара Бруну в дебюте матча. А первым отличился дерзкий Гарначо, который недавно забил один из самых красивых голов сезона – бисиклетой «Эвертону». Но Алехандро перегибает с повторением действий кумира Роналду, ведь не только празднует голы в стиле португальца, но и показал турецким фанатам некультурный жест, который в молодости использовал бывший форвард «Реала». Гарначо талантливый игрок, но не понимает, что по статусу ему рано хвастаться сложным характером.

МЮ дожил до перестрелок с турками и датчанами

В прошлом устраивали победные триллеры против «Баварии» и «Реала», а теперь перешли на этаж ниже. Почему тен Хаг не предлагает классический футбол для фаворита? Потому что МЮ не в состоянии зажать «Галатасарай» у ворот Муслеры без огрехов и ответных атак. Потому что даже сильные отрезки не означают, что речь о гранде, готовом к большому финалу в Лиге чемпионов. Смелость – вынужденная мера, чтобы оказаться ближе к победе, чем соперники. Но тен Хаг доигрался в Мюнхене, проиграв 3:4.

Затем уступил в Копенгагене, когда повторил необычный счет. Наконец, в дождливом Стамбуле снова могли сыграть с уже привычным для выездных матчей счетом 4:3. Повезло, что Зиеш забил лишь дважды, а один из мячей «Галатасарая» отменили из-за минимального офсайда. «Манчестер Юнайтед» создал много моментов, но реализовали лишь три. И даже результативного футбола не хватило для итоговой победы в безумном размере атаками без грамотной работы в центре поля и в обороне.

«Галатасарай» сегодня не наиграл на чистую победу, но давайте смотреть на статистику. Хотя МЮ часто бил мимо чужих ворот, общие показатели не в пользу англичан. Они отдали на 25 % меньше передач. Делились мячом не так точно, как клуб из Стамбула. У «Галатасарая» двое больше ударов в створ. Глобально проблема МЮ как раз в том, что раньше они были клубом для решающих стадий плей-офф ЛЧ , а теперь надо драться за путевку в шестом туре, ведь ничья сохранила туркам фору в один пункт.

Тен Хагу светит увольнение с такой игрой обороны

МЮ получит нового совладельца в лице сэра Рэтклиффа. Миллиардер заберет функции управляющего, а это значит не только поиски директора – изучали кандидатуру Паоло Мальдини, но также смотрины на пост главного тренера, если тен Хаг останется без путевки в Лигу чемпионов через чемпионат. Реальный сценарий, учитывая сумасшедшую конкуренцию и уровень игры МЮ . Эрика могут уволить, если согласится фигура масштаба Анчелотти. Сложно поверить, что итальянец снова переберется в Англию, но учитывайте фактор канадской жены.

Хотя Карло не прочь валяться на пляжах в Бразилии и тренировать «селесао», супруга Анчелотти много лет работала в Англии, где они познакомились. Муж голова, а супруга шея, поэтому пока Карло рассматривает все варианты, от выхода на пенсию до работы на МЮ . Этот выбор гарантирует итальянцу головную боль, ведь тен Хаг как только не изгалялся, но не добился от команды нормальной работы без мяча. А поскольку Магуайр и Линделеф средние защитники, то «Галатасарай» создал явные моменты. Но мячи забивал при помощи голкипера МЮ Онаны.

Андре это ставка лично тен Хага, и камерунец снова ошибся – вратарю ищут замену. Руководство клуба учтет неудачные трансферы Эрика, когда будет выносить вердикт в конце сезона. Разумеется, «Манчестер Юнайтед» может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если «Бавария» сыграет на «Олд Траффорд» вторым составом, а хозяева наберут три очка. Но даже три балла не гарантируют второе место, ведь в параллельном поединке «Галатасарай» сыграет на выезде в Копенгагене. Кто бы мог подумать, что тен Хаг будет до последнего тура мучиться в группе, где изначально было два фантастически богатых и великих клуба, а также две региональные величины? Допускали неудачи МЮ , когда говорили о составе квартета после жеребьевки.