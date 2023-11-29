«Добро пожаловать в ад». «Манчестер Юнайтед» устроил перестрелку в Стамбуле

Провели один из безумнейших матчей сезона.
Турки сумели настроиться на футбольную битву
Даже со второй попытки МЮ не обыграл «Галатасарай» в группе ЛЧ, хотя рисковали, сыграв фактически «3-4-3». Но заметную разницу в кадровых возможностях турки компенсировали желанием и отдачей. Также помогли таланты Зиеша. У марокканца два гола ударами со штрафных при помощи голкипера МЮ. До Хакима подобные подвиги в ЛЧ были только у Роналду и Неймара, но не в ворота фаворита. Болельщики в Стамбуле встречали футболистов МЮ как кровных врагов, звуковое давление было фантастическим. Турецкие фанаты знали, что надо ломать фаворита морально, двенадцатый игрок был важен.
Поэтому отдаем должное английской команде, у них получилось собраться в атаке, ломали чужую широкую схему. Но вот в обороне сыграть безупречно у гостей не получилось. У обеих команд хватало ошибок. Футбол был атакующим, без оглядки, поэтому счет мог быть даже 5:5, хотя и так получилось результативно. Явных моментов хватало, а защитники часто зевали в штрафных площадях на двух концах поля. Победа турецкой команды означала вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов, поэтому подопечные тен Хага делали всё, чтобы не проиграть.
А поначалу казалось, что смогут выиграть, ведь вели 2:0 после удара Бруну в дебюте матча. А первым отличился дерзкий Гарначо, который недавно забил один из самых красивых голов сезона – бисиклетой «Эвертону». Но Алехандро перегибает с повторением действий кумира Роналду, ведь не только празднует голы в стиле португальца, но и показал турецким фанатам некультурный жест, который в молодости использовал бывший форвард «Реала». Гарначо талантливый игрок, но не понимает, что по статусу ему рано хвастаться сложным характером.
МЮ дожил до перестрелок с турками и датчанами
В прошлом устраивали победные триллеры против «Баварии» и «Реала», а теперь перешли на этаж ниже. Почему тен Хаг не предлагает классический футбол для фаворита? Потому что МЮ не в состоянии зажать «Галатасарай» у ворот Муслеры без огрехов и ответных атак. Потому что даже сильные отрезки не означают, что речь о гранде, готовом к большому финалу в Лиге чемпионов. Смелость – вынужденная мера, чтобы оказаться ближе к победе, чем соперники. Но тен Хаг доигрался в Мюнхене, проиграв 3:4.
Затем уступил в Копенгагене, когда повторил необычный счет. Наконец, в дождливом Стамбуле снова могли сыграть с уже привычным для выездных матчей счетом 4:3. Повезло, что Зиеш забил лишь дважды, а один из мячей «Галатасарая» отменили из-за минимального офсайда. «Манчестер Юнайтед» создал много моментов, но реализовали лишь три. И даже результативного футбола не хватило для итоговой победы в безумном размере атаками без грамотной работы в центре поля и в обороне.
«Галатасарай» сегодня не наиграл на чистую победу, но давайте смотреть на статистику. Хотя МЮ часто бил мимо чужих ворот, общие показатели не в пользу англичан. Они отдали на 25 % меньше передач. Делились мячом не так точно, как клуб из Стамбула. У «Галатасарая» двое больше ударов в створ. Глобально проблема МЮ как раз в том, что раньше они были клубом для решающих стадий плей-офф ЛЧ, а теперь надо драться за путевку в шестом туре, ведь ничья сохранила туркам фору в один пункт.
Тен Хагу светит увольнение с такой игрой обороны
МЮ получит нового совладельца в лице сэра Рэтклиффа. Миллиардер заберет функции управляющего, а это значит не только поиски директора – изучали кандидатуру Паоло Мальдини, но также смотрины на пост главного тренера, если тен Хаг останется без путевки в Лигу чемпионов через чемпионат. Реальный сценарий, учитывая сумасшедшую конкуренцию и уровень игры МЮ. Эрика могут уволить, если согласится фигура масштаба Анчелотти. Сложно поверить, что итальянец снова переберется в Англию, но учитывайте фактор канадской жены.
Хотя Карло не прочь валяться на пляжах в Бразилии и тренировать «селесао», супруга Анчелотти много лет работала в Англии, где они познакомились. Муж голова, а супруга шея, поэтому пока Карло рассматривает все варианты, от выхода на пенсию до работы на МЮ. Этот выбор гарантирует итальянцу головную боль, ведь тен Хаг как только не изгалялся, но не добился от команды нормальной работы без мяча. А поскольку Магуайр и Линделеф средние защитники, то «Галатасарай» создал явные моменты. Но мячи забивал при помощи голкипера МЮ Онаны.
Андре это ставка лично тен Хага, и камерунец снова ошибся – вратарю ищут замену. Руководство клуба учтет неудачные трансферы Эрика, когда будет выносить вердикт в конце сезона. Разумеется, «Манчестер Юнайтед» может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если «Бавария» сыграет на «Олд Траффорд» вторым составом, а хозяева наберут три очка. Но даже три балла не гарантируют второе место, ведь в параллельном поединке «Галатасарай» сыграет на выезде в Копенгагене. Кто бы мог подумать, что тен Хаг будет до последнего тура мучиться в группе, где изначально было два фантастически богатых и великих клуба, а также две региональные величины? Допускали неудачи МЮ, когда говорили о составе квартета после жеребьевки.
Но не думали, что англичанам придется пережить три перестрелки с шестью или семью забитыми мячами. Для нейтрального зрителя матчи невероятно интересные, но не для фанатов МЮ, которые устали от бардака в игре. Тренер «Галатасарая» Окан Бурук не стал закрываться и поймал англичан в ловушку – в открытом футболе турецкий клуб получил моменты. Смелость, которая вознаградилась, а у тен Хага теперь всего одна победа в пяти матчах группы. И «Бавария» такая вредная команда, что может без мотивации выиграть на «Олд Траффорд» в последнем туре. Тогда результат параллельной игры в Копенгагене не будет иметь для МЮ значения. После ничьей в Стамбуле тен Хаг по-прежнему рискует вылететь из Лиги чемпионов.