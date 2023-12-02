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«Реал» обыграл «Гранаду»

вчера, 22:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Реал» выиграл у «Гранады» в матче 15-го тура Ла Лиги (2:0).

Браим Диас на 26-й минуте открыл счёт. Родриго Силва на 57-й забил 2-й гол мадридской команды.

«Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, у клуба 38 очков. «Гранада» находится на 19-й строчке с 7 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Реал» в соцсети «X»
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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Спад то у Реала возможен но ты лучше скажи когда у Барсы начнётся подъём с четвёртого места?
Думаю сегодня и Атлетико напихает Барсе
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Не переживайте и берегите Здоровье- это главное!!! Удачи Вам и Вашим командам!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 00:30
С аутсайдерами говоришь хороши?
Ну да,мы видели 28 октября как Реал хорош с "аутсайдером"
Сечёшь о чём я?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
...а вот теперь плююсь и негодую от МЮ, вам там хорошо на 2 часа сдвиг,пойду спать,не могу,всех благ!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:34
Взаимно!!!
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 23:28
С аутсайдерами они всегда хороши, но после осечек начнётся - нужно тренера менять, нужно было выпускать того, менять этого, купить третьего....
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:16
У меня для тебя плохие новости, мб не в курсе, но "Барселоне" и третье занять будет удачей как пока идёт.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:07
К сожалению у Реала скоро начнется спад и они постепенно займут свое законное второе место после Барселоны,хотя это и не понравится хирургу.Жаль Реал,надрывается за второе место каждый год.
balalay
balalay ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
вчера в 23:02
это называется "здоровая конкуренция", а не когда россия падает в рейтинге фифа с 2 места ссср до 35 рф и это повод для гигантского роста зарплат футболистов - отрицательный рост
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:40
Реал сейчас в хорошей форме и это несмотря на обилие травм игроков основного состава
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:39, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого клуба!!! Браим Диас лучший игрок матча. Как же хорош он сегодня был. Так пас пяткой отдал на Джуда Беллингхэма. А вот у англичанина мяч никак не шёл в ворота. Голевой пас Тони Крооса на Браима Диаса тоже очень хороший был. Родриго в очередной раз забивает. Радует то, что и молодежь сейчас выходит, и выходит неплохо. Надеюсь, что с Дани Карвахалем всё хорошо и без серьёзной травмы. И так много травмированных хватает. Достали эти игры за сборные. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:35
Реал легко, в пол силы добиося желаемого результата, и вернул себе первую строчку в ЛаЛиги! Матч получился в одну калитку и лично я до последнего ждал только одного,гола Джуда Беллингема, но увы, не сегодня! Лунин скучал весь матч, но главное для него это очередной сухарь. Сливочных с победой!!!
shur
shur
вчера в 22:31
...смотрю на игру Реала и настроение хорошее и радостно на душе,
чего и всем желаю!!!
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 22:30, ред.
Даже не могу сказать, как кое в чём даже вынужденно прекрасен этот "Реал". Когда травмируется Вини, его позицию занимает Родриго и делает 6+4 в четырех матчах, причём четыре гола как под копирку кладёт в девятку после слаломных походов. Сегодня же солировал Браим Диас, который создал оба гола и мог создать ещё не один, причём у него прекрасное взаимопонимание с Беллигнемом и играл он на его уровне. Можно всех хвалить, потому что в целом, если не считать того, что игроки завелись и Джуд чуть не удалился после клоунады арбитра, который решил стать главным героем матча, хочу ещё отметить, как всегда, монстра обороны Рюдигера, который просто где-то в космосе в этом сезоне.

P.S. То есть, конечно, создал первый гол Кроос великолепным пасом, что Диас и отметил характерным натиранием его бутсы)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:30
Кто то сомневался в исходе игры.
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