«Реал» обыграл «Гранаду»

«Реал» выиграл у «Гранады» в матче 15-го тура Ла Лиги (2:0).
Браим Диас на 26-й минуте открыл счёт. Родриго Силва на 57-й забил 2-й гол мадридской команды.
«Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, у клуба 38 очков. «Гранада» находится на 19-й строчке с 7 баллами.
P.S. То есть, конечно, создал первый гол Кроос великолепным пасом, что Диас и отметил характерным натиранием его бутсы)
P.S. То есть, конечно, создал первый гол Кроос великолепным пасом, что Диас и отметил характерным натиранием его бутсы)