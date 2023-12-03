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«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:59
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол забил Энтони Гордон на 56-й минуте.

«Ньюкасл» занимает 5-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков. МЮ находится на 7-й строчке, у манкунианцев 24 балла.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:35, ред.
Никто голландца не сливает. Он сам себя закапывает..., причём делает это методично и неуклонно.

По Гарначо. Несмотря на его недавнюю бисиклету, он ещё долго будет в тонус входить, ибо напад должен играть постоянно, - только в этом случае будет игровая уверенность как в дриблинге (обводке), так и в завершении. А Хаг стал давать эту возможность аргентинцу Только (!) последние 2-3 матча..., и то, полагаю, что не от тактических замыслов, а просто из-за того, что деваться некуда, ведь Рашфорд в позиционном нападении так и вовсе ничего выдавить из себя не может.

По Бруну. Он никакой не ноль. Это технарь от бога. Просто чел., с уходом Фреда и на фоне деревянного Мактома, почувствовал свою незаменимость в центре поля, из-за чего играет на лайте - хочу/ не хочу... и строит из себя сердобольного кэпа. Почему строит ? Потому что кэп он только де-юре.

По Онане. Нормальный кипер с прекрасными физ. данными, но как и вся команда - неуверенный в своём статусе игрок. Отсюда такие дикие ляпы.

Прочие ситуации..., такие как истории с Санчо, Гринвудом - свидетельство мягкотелости и отсутствия железной воли подавить своё эго и трусость ради общего дела.

По части структуры игры и тактики, так это и вовсе высший пилотаж для ЭТХ.

P.S. В этой связи, по итогу: все слагаемые, описанные выше - следствия прямых косяков чисто тренера, у которого игроки кто в лес, кто по дрова.
Нет в нём стержня, а посему и пацанам в команде опереться не на кого.
Вот и весь МЮшный расклад.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:10
конечно можно отскочить с шефилдом или лутоном,можно вынести в одну калитку Ирисок,но играть так с клубами претендующими на ЛЧ -это просто авантюра. Бруно - нуль,Рэш-Нуль,Онана отыграл для себя великолепно. МакТоминей не ахти и Гарначо в начале пытался забить нахрапом. Полосатики полностью переиграли голландца,как тактически,так и стратегически. Но у меня есть ощущение,что в раздевалке очень и очень напряженно и кое-кто хочет слить Хага. Ну не может же этот тренер быть на таком уровне? Хочет команда выигрывает 3-0,а хочет и с таким же счётом проигрывает. Если выключить звук,то даже возникнет впечатление что Сороки играли с каким то второсортным клубом,который ничего так и не показал.
Ну а камерунец,как ни крути пропускает достаточно прилично,от турков хиттрик сделал.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 01:09
Не фанат xG, но всё-таки 2.98 vs 0.34 говорит само за себя. И поздравляю Хойлунда ещё раз с десятью матчами без полезных действий в АПЛ, маленький, но важный шаг к повторению рекорда Санчо в 17 матчей без полезных действий)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:02
Бывает....
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