«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ (1:0).
Единственный гол забил Энтони Гордон на 56-й минуте.
«Ньюкасл» занимает 5-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков. МЮ находится на 7-й строчке, у манкунианцев 24 балла.
Ну а камерунец,как ни крути пропускает достаточно прилично,от турков хиттрик сделал.
Ну а камерунец,как ни крути пропускает достаточно прилично,от турков хиттрик сделал.
По Гарначо. Несмотря на его недавнюю бисиклету, он ещё долго будет в тонус входить, ибо напад должен играть постоянно, - только в этом случае будет игровая уверенность как в дриблинге (обводке), так и в завершении. А Хаг стал давать эту возможность аргентинцу Только (!) последние 2-3 матча..., и то, полагаю, что не от тактических замыслов, а просто из-за того, что деваться некуда, ведь Рашфорд в позиционном нападении так и вовсе ничего выдавить из себя не может.
По Бруну. Он никакой не ноль. Это технарь от бога. Просто чел., с уходом Фреда и на фоне деревянного Мактома, почувствовал свою незаменимость в центре поля, из-за чего играет на лайте - хочу/ не хочу... и строит из себя сердобольного кэпа. Почему строит ? Потому что кэп он только де-юре.
По Онане. Нормальный кипер с прекрасными физ. данными, но как и вся команда - неуверенный в своём статусе игрок. Отсюда такие дикие ляпы.
Прочие ситуации..., такие как истории с Санчо, Гринвудом - свидетельство мягкотелости и отсутствия железной воли подавить своё эго и трусость ради общего дела.
По части структуры игры и тактики, так это и вовсе высший пилотаж для ЭТХ.
P.S. В этой связи, по итогу: все слагаемые, описанные выше - следствия прямых косяков чисто тренера, у которого игроки кто в лес, кто по дрова.
Нет в нём стержня, а посему и пацанам в команде опереться не на кого.
Вот и весь МЮшный расклад.
По Гарначо. Несмотря на его недавнюю бисиклету, он ещё долго будет в тонус входить, ибо напад должен играть постоянно, - только в этом случае будет игровая уверенность как в дриблинге (обводке), так и в завершении. А Хаг стал давать эту возможность аргентинцу Только (!) последние 2-3 матча..., и то, полагаю, что не от тактических замыслов, а просто из-за того, что деваться некуда, ведь Рашфорд в позиционном нападении так и вовсе ничего выдавить из себя не может.
По Бруну. Он никакой не ноль. Это технарь от бога. Просто чел., с уходом Фреда и на фоне деревянного Мактома, почувствовал свою незаменимость в центре поля, из-за чего играет на лайте - хочу/ не хочу... и строит из себя сердобольного кэпа. Почему строит ? Потому что кэп он только де-юре.
По Онане. Нормальный кипер с прекрасными физ. данными, но как и вся команда - неуверенный в своём статусе игрок. Отсюда такие дикие ляпы.
Прочие ситуации..., такие как истории с Санчо, Гринвудом - свидетельство мягкотелости и отсутствия железной воли подавить своё эго и трусость ради общего дела.
По части структуры игры и тактики, так это и вовсе высший пилотаж для ЭТХ.
P.S. В этой связи, по итогу: все слагаемые, описанные выше - следствия прямых косяков чисто тренера, у которого игроки кто в лес, кто по дрова.
Нет в нём стержня, а посему и пацанам в команде опереться не на кого.
Вот и весь МЮшный расклад.