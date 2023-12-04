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«Торино» хочет арендовать Миранчука

сегодня, 09:17

«Торино» намерен арендовать полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Главный тренер туринского клуба Иван Юрич хочет вернуть футболиста.

«Аталанта» готова рассмотреть только продажу Миранчука.

Миранчук уже играл за «Торино» в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:15
Давай уже возвращайся до дому ,до хаты . В депо тебя Паровоз ждёт !)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:02
Одного желания мало, нужны активные действия, а не бла бла бла...
112910415
112910415
сегодня в 10:02
нужны умные переговоры
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:50
Так Аталанта допрыгается и вообще ничего за Алексея не получит
Видимо не хотят чтобы настолько провальный трансфер был, хотя он таким является
А в Торино у Миранчука получится и играть и совершенствоваться
c7xkskyzjubj
c7xkskyzjubj
сегодня в 09:23
Ситуация с Алексеем Миранчуком показывает, насколько важным игроком он стал для “Аталанты”. Клуб готов продать его только при условии, что получит достойную компенсацию. Это свидетельствует о высоком уровне игры Миранчука и его ценности для клуба.

В то же время, “Торино”, проявляя интерес к аренде Миранчука, демонстрирует свою готовность предоставить ему возможность играть на более высоком уровне. Иван Юрич может предложить Алексею новый вызов и возможность улучшить свои игровые качества.

Однако, решение о будущем Алексея Миранчука будет зависеть не только от желания сторон, но и от позиции самого игрока. Важно, чтобы Миранчук выбрал тот клуб и те условия, которые помогут ему максимально раскрыть свой потенциал.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:21
Думаю что нужно агенту подумать над этим воспросом
lotsman
lotsman
сегодня в 09:20
Никак не может Алексей Закрепиться в основе.
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