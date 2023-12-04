«Болонья» и «Лацио» интересуются Тикнизяном

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сегодня, 09:30

«Болонья» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Локомотива» и сборной Армении . Клубы на протяжении нескольких месяцев наблюдают за игрой футболиста в сборной и в стане «железнодорожников». Итальянцы отмечают универсальность и пластичность игрока.