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«Болонья» и «Лацио» интересуются Тикнизяном

сегодня, 09:30

«Болонья» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну. Клубы на протяжении нескольких месяцев наблюдают за игрой футболиста в сборной и в стане «железнодорожников». Итальянцы отмечают универсальность и пластичность игрока.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА летом 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провёл 22 игры, забил 7 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. За сборную Тикнизян сыграл 10 матчей, забил мяч, отдал 2 результативные передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:46
дождаться подтверждения надо
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 09:53
Один уже уехал на ян Аха-ха
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:42
При серьезном интересе уйдет даже в Болонью.
82vuwymgrt54
82vuwymgrt54
сегодня в 09:41
Никак не унимается армянское радио с такими новостями
82v62kqj86av
82v62kqj86av
сегодня в 09:36
Переход в итальянский клуб может быть полезен для Наира Тикнизяна, так как это даст ему возможность играть в сильном чемпионате и развиваться как игроку. Однако, решение о его переходе будет зависеть от его желания и условий, которые предложат клубы.
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