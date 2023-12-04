«Болонья» и «Лацио» интересуются Тикнизяном

«Болонья» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну. Клубы на протяжении нескольких месяцев наблюдают за игрой футболиста в сборной и в стане «железнодорожников». Итальянцы отмечают универсальность и пластичность игрока.
Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА летом 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провёл 22 игры, забил 7 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. За сборную Тикнизян сыграл 10 матчей, забил мяч, отдал 2 результативные передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 5 миллионов евро.