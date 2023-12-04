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ЦСКА обратился в КДК РФС по поводу удаления Мойсеса в кубковом матче

сегодня, 14:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитника «армейцев» Мойсеса, полученную в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Ростова». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В матче с «Ростовом» было удаление защитника ЦСКА Мойсеса за лишение явной возможности забить гол. Мы получили заявление от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку игрока. В обычном порядке до заседания, которое пройдёт в четверг, мы должны получить заключение экспертной комиссии.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ idres (раскрыть)
сегодня в 16:00
Все свои, чужих нет!)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:56
Отменить бы вчерашний пеналь на третьей минуте
idres
idres
сегодня в 15:54
Посмотрим что и как будет решать комиссия... и вообще узнать бы кто в нее входит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:51
Началось....!
Никакой отмены!
Всё должно быть в рамках закона!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:42
Да, надо побеспокоится, чтобы парень играл.
Гость
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