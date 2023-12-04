ЦСКА обратился в КДК РФС по поводу удаления Мойсеса в кубковом матче

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитника «армейцев» Мойсеса, полученную в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Ростова». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В матче с «Ростовом» было удаление защитника ЦСКА Мойсеса за лишение явной возможности забить гол. Мы получили заявление от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку игрока. В обычном порядке до заседания, которое пройдёт в четверг, мы должны получить заключение экспертной комиссии.
Никакой отмены!
Всё должно быть в рамках закона!
Никакой отмены!
Всё должно быть в рамках закона!