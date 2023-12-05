Матета покинет «Кристал Пэлас»

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сегодня, 13:09

Нападающий «Кристал Пэлас» намерен покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно. Игрока не устраивает статус запасного. В первую очередь в Матета заинтересованы клубы из Германии и Турции. Наиболее вероятным является трансфер в «Айнтрахт», так как они ищут форвард для замены Рандаля Коло Муани. Стоит отметить, что летом Матета интересовались «Дженоа» и «РБ Лейпциг».

26-летний француз выступает за «Кристал Пэлас» с зимы 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне на счету Матета 13 матчей в чемпионате и кубке Англии, в которых он забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.