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Матета покинет «Кристал Пэлас»

сегодня, 13:09

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета намерен покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно. Игрока не устраивает статус запасного. В первую очередь в Матета заинтересованы клубы из Германии и Турции. Наиболее вероятным является трансфер в «Айнтрахт», так как они ищут форвард для замены Рандаля Коло Муани. Стоит отметить, что летом Матета интересовались «Дженоа» и «РБ Лейпциг».

26-летний француз выступает за «Кристал Пэлас» с зимы 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне на счету Матета 13 матчей в чемпионате и кубке Англии, в которых он забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

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idres
idres
сегодня в 13:50
Ну если не тянет основу, то пусть переходит в любительскую лигу.... там будет играть в основе.
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