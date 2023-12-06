Харри Магуайр будет признан лучшим футболистом месяца в АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр будет признан лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги по итогам ноября.
В прошлом месяце защитник «красные дьяволы» провели 3 сухих матча, в которых защитник выходил на поле.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр будет признан лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги по итогам ноября.
В прошлом месяце защитник «красные дьяволы» провели 3 сухих матча, в которых защитник выходил на поле.
а не пошло, всё -андон! А у них всё в порядке вещей, мол мы тебя
поддержим и ты не плошай, демократия!!!
а не пошло, всё -андон! А у них всё в порядке вещей, мол мы тебя
поддержим и ты не плошай, демократия!!!