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Харри Магуайр будет признан лучшим футболистом месяца в АПЛ

сегодня, 18:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр будет признан лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги по итогам ноября.

В прошлом месяце защитник «красные дьяволы» провели 3 сухих матча, в которых защитник выходил на поле.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 20:03
За весь ноябрь месяц провел всего три сухих матча ? Неужели этого достаточно , чтобы стать лучшим футболистом месяца .
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:44
Такой лучший, что в игре с НЮ чуть как обычно не срезал мяч в свои ворота... упустили победу с Сараем и Гагеном, ведя в 2 мяча в счете. Ну а он, естественно, ни при чем?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:23
Наверное верный выбор... в МЮ он точно один из лучших.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:21
Его чморят не заслуженно. Было бы круто если б он добился больших успехов со сборной, например, или в другом клубе, вне МЮ
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:11
Судя по всему, по всей Великобритании вскоре пройдут обильные снегопады...)))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 18:57
Вы серьезно? Ха-ха.
eerp7p9h5kjf
eerp7p9h5kjf
сегодня в 18:50
Поздравляю, Харри! Ты заслуживаешь этого признания за отличную игру в ноябре. Так держать, и успехов в будущих матчах!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:49
Магуайер лучший футболист, Тен Хаг лучший тренер, рекордсмен...ахахаха)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:45
...а может так и надо,у нас в России если играешь хорошо - ты герой,
а не пошло, всё -андон! А у них всё в порядке вещей, мол мы тебя
поддержим и ты не плошай, демократия!!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 18:39
Справился.. Следующий должен быть Онана.. Хе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:34
Прикалываются там по полной)))
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