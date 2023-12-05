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Гендиректор «Пари НН»: «Я обязан поддерживать Юрана, если не он, то никто»

сегодня, 17:47

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об отношении к главному тренеру команды Сергею Юрану.

Я ко всем людям адаптируюсь очень быстро. Мы познакомились в первый же день, когда меня назначили. Посмотрели друг другу в глаза, пожали руки, помолчали. Все всё поняли, кто чем будет заниматься. И уже на следующий день мы с Сергеем Николаевичем перешли на ты. Он попросил, чтобы не было официоза. Серёжа, Давид — побежали, делаем.

И я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто. Он главный тренер. Понятно, что есть директор, совет директоров наверху, но он отвечает за результат команды. Если его не поддержать, какой смысл вообще всем этим заниматься?

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:12
Поддержка, это очень хорошо.
Но главное не мешать Юрану…
ДСА
ДСА
сегодня в 18:06
Жалаю Пари НН не вылететь, а лучше попасть в десятку.
Гость
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