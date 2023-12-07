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Бывший спортивный директор «Зенита» может занять пост в «Спартаке»

сегодня, 15:53

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта имеет шансы занять аналогичный пост в «Спартаке».

Московский клуб изучает кандидатов на эту должность, Рибалта является приоритетным вариантом. «Красно-белые» хотят решить этот вопрос до конца 2023 года, но по причине некоторых тонкостей процесс может затянуться до января 2024-го.

В «Зените» специалист трудился с 2018 по 2021 год. Также у функционера есть опыт работы в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ca9j2fn5cz64
ca9j2fn5cz64
сегодня в 18:30
А как быть с моральными принципами??? Или их то и не осталось у наших клубов и чиновников???
Байкал-38
Байкал-38 ответ vqmnbr5pvh7f (раскрыть)
сегодня в 17:37
Вы в последнее время активно за иностранцев топите, если честно удивлён.
По поводу данной истории сразу вспомнился старый анекдот.

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают, снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из 63, руки из 63"
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:33
А спартачи всё говорили, что в Зените одни физруки работают, но теперь видно, что из-за зависти это всё.
Любой спартач мечтает, что бы в Спартаке специалист из Зенита поработал!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:02
Так вроде в Спартаке уже испанцы есть , и кажется на руководящих постах , может стоит поискать россиянина , ну так для разнообразия.)
vqmnbr5pvh7f
vqmnbr5pvh7f
сегодня в 16:44
Если Хавьер Рибалта займет пост спортивного директора «Спартака», это может привести к усилению конкуренции между двумя клубами и повышению уровня российского футбола в целом.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:35
пусть трудится на славу
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