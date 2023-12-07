Бывший спортивный директор «Зенита» может занять пост в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта имеет шансы занять аналогичный пост в «Спартаке».
Московский клуб изучает кандидатов на эту должность, Рибалта является приоритетным вариантом. «Красно-белые» хотят решить этот вопрос до конца 2023 года, но по причине некоторых тонкостей процесс может затянуться до января 2024-го.
В «Зените» специалист трудился с 2018 по 2021 год. Также у функционера есть опыт работы в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».
По поводу данной истории сразу вспомнился старый анекдот.
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают, снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из 63, руки из 63"
По поводу данной истории сразу вспомнился старый анекдот.
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают, снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из 63, руки из 63"
Любой спартач мечтает, что бы в Спартаке специалист из Зенита поработал!!!
Любой спартач мечтает, что бы в Спартаке специалист из Зенита поработал!!!