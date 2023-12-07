Бывший спортивный директор «Зенита» может занять пост в «Спартаке»

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сегодня, 15:53

Бывший спортивный директор «Зенита» имеет шансы занять аналогичный пост в «Спартаке».

Московский клуб изучает кандидатов на эту должность, Рибалта является приоритетным вариантом. «Красно-белые» хотят решить этот вопрос до конца 2023 года, но по причине некоторых тонкостей процесс может затянуться до января 2024-го.

В «Зените» специалист трудился с 2018 по 2021 год. Также у функционера есть опыт работы в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».