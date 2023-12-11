Хитон: «Думаю, Роналду — величайший в истории»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» с восторгом отозвался о своем бывшем одноклубнике , который сейчас выступает за «Аль-Наср».

Думаю, Роналду — величайший в истории. Я играл здесь с ним во время его первого периода в «Манчестер Юнайтед», а затем увидел, как он продолжал расти, став лучшим футболистом мира.

Я только что подписал соглашение к тому времени, когда он вернулся на свой второй срок, и увидел от него тот же азарт, голод, то, что он первым приходил в спортзал, то же желание трудиться. На мой взгляд, все это позволяет ему держаться на этом уровне. То, чего он смог достичь, впечатляет.