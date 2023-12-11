Хитон: «Думаю, Роналду — величайший в истории»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон с восторгом отозвался о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср».
Думаю, Роналду — величайший в истории. Я играл здесь с ним во время его первого периода в «Манчестер Юнайтед», а затем увидел, как он продолжал расти, став лучшим футболистом мира.
Я только что подписал соглашение к тому времени, когда он вернулся на свой второй срок, и увидел от него тот же азарт, голод, то, что он первым приходил в спортзал, то же желание трудиться. На мой взгляд, все это позволяет ему держаться на этом уровне. То, чего он смог достичь, впечатляет.
Ранее португальца назвали лучшим футболистом за всю историю «Реала».
https://youtu.be/bPCM4e12DT8?feature=shared
То чего он достиг за всю карьеру это невероятно!! 💪
Единственный кто мог составить ему конкуренцию это гном но он так и остался номером 2 а Рон лучший!! Большой чемпеон 🏆
То чего он достиг за всю карьеру это невероятно!! 💪
Единственный кто мог составить ему конкуренцию это гном но он так и остался номером 2 а Рон лучший!! Большой чемпеон 🏆
Первые два места за Пеле и Марадоной.
Первые два места за Пеле и Марадоной.