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Хитон: «Думаю, Роналду — величайший в истории»

вчера, 19:45

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон с восторгом отозвался о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср».

Думаю, Роналду — величайший в истории. Я играл здесь с ним во время его первого периода в «Манчестер Юнайтед», а затем увидел, как он продолжал расти, став лучшим футболистом мира.

Я только что подписал соглашение к тому времени, когда он вернулся на свой второй срок, и увидел от него тот же азарт, голод, то, что он первым приходил в спортзал, то же желание трудиться. На мой взгляд, все это позволяет ему держаться на этом уровне. То, чего он смог достичь, впечатляет.

Ранее португальца назвали лучшим футболистом за всю историю «Реала».

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:01
Для кого-то он, а для кого-то величайший - Месси.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:14
Зачем играть?.. Мы итак знаем, что "мастерство" не пропьешь.. Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 20:53
Месси - величайший футболист по версии авторитетных изданий. Роналду - величайший футболист по версии третьего вратаря МЮ Хитона.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:51
Маленько напутал. Сегодня №2 это португалец. В истории №8
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:50
Последний вызов был на ЧМ. Ровно год назад Роналду покинул Катар в слезах, а неделю спустя Месси поднял Кубок мира над головой.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:40
Жаль, что аргентинец не осмелился бросить последний вызов Роналду и отправится в СА, чтобы весь мир в очередной раз убедился в правоте этого вратаря
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:31
Без спорно!! Роналду это настоящий ГОАТ 🐐
То чего он достиг за всю карьеру это невероятно!! 💪
Единственный кто мог составить ему конкуренцию это гном но он так и остался номером 2 а Рон лучший!! Большой чемпеон 🏆
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:29
Великий, но не первый и даже не второй.
Первые два места за Пеле и Марадоной.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:26
Величайший игрок в истории Пеле.
Подполковник
Подполковник
вчера в 20:26
Да, только он забыл, что дельфин совсем не ровня истинному лучшему футболисту мира - Лео Месси, кто понимает футбол, тот понимает, что Роналду даже не в топ-3
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:24, ред.
Всем кому довелось играть с Роналду в одной команде дают высокую оценку его мастерству.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:17
Том Круз фигни не скажет.. А-ха-ха-ха.. 😀
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