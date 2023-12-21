Глава ФИФА — о Суперлиге: «Решение Европейского суда ничего не меняет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о решении Европейского суда одобрить создание Суперлиги.
При всём уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, так будет и в будущем.
Мы продолжим предлагать самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и будем использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира посредством программ солидарности, которые гарантируют, что нуждающиеся получат выгоду от этих важных соревнований.
ФИФА, как всегда, будет продолжать делать это в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, конфедерациями и всеми заинтересованными сторонами в футболе ради исключительной пользы нашего спорта во всём мире. Все вместе!
Почти все европейские топ-клубы заявили, что не пойдут в компанию к Реалу и Барселоне (пока согласился только Наполи...). А список отказавшихся, который можно увидеть на картинке, уже пополнили ПСЖ, Манчестер Сити, Монако и другие команды .... Ну что, ждём создания Суперпуперлиги или...???
Пи.Си. Клубного ЧМ что ли мало… ???
Почти все европейские топ-клубы заявили, что не пойдут в компанию к Реалу и Барселоне (пока согласился только Наполи...). А список отказавшихся, который можно увидеть на картинке, уже пополнили ПСЖ, Манчестер Сити, Монако и другие команды .... Ну что, ждём создания Суперпуперлиги или...???
Пи.Си. Клубного ЧМ что ли мало… ???