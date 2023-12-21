Глава ФИФА — о Суперлиге: «Решение Европейского суда ничего не меняет»

Президент ФИФА высказался о решении Европейского суда одобрить создание Суперлиги.

При всём уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, так будет и в будущем.

Мы продолжим предлагать самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и будем использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира посредством программ солидарности, которые гарантируют, что нуждающиеся получат выгоду от этих важных соревнований.