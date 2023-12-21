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Глава ФИФА — о Суперлиге: «Решение Европейского суда ничего не меняет»

вчера, 19:45

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о решении Европейского суда одобрить создание Суперлиги.

При всём уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, так будет и в будущем.

Мы продолжим предлагать самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и будем использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира посредством программ солидарности, которые гарантируют, что нуждающиеся получат выгоду от этих важных соревнований.

ФИФА, как всегда, будет продолжать делать это в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, конфедерациями и всеми заинтересованными сторонами в футболе ради исключительной пользы нашего спорта во всём мире. Все вместе!

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:44
Опять эта песня...
На какие деньги?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
Москва не сразу строилась.

Барселона, против дела Негрейры, имела ресурсы для привлечения обстоятельной адвокатской гильдии, которая как неспешный кот разобралась во всём, разложила обстоятельства по полочкам и вынесла на показ правовую импотенцию обвинения, в лице мерзавца Тебаса. Что может противопоставить Атлетико в подобной ситуации ? Нихрена не может. Я к чему. Боятся ярлыков и наездов более мелкие футбольные рыбёшки, потому как заступиться за них, при вступлении в Суперлигу, будет некому.

Что касается немцев... они традиционно тяжелы на подъем. Их надо убедить на практике, которая не заставит себя долго ждать.

Англичане, при всей сегодняшней скоропалительности своих выкриков в поддержку УЕФА/ФИФА, . ж.опой чуют, что они, при сохранении существующего положения дел, будут крайними. И вообще надо привыкнуть, что Туманный Альбион - это флюгер: завтра погода изменится, ветерок подует в другую сторону и всё..., - мы уже не с вами, ребята.

P.S. Резюме. Таблица твоя красочная, но реалии своё возьмут. Каток эволюции нельзя остановить, его можно поддержать, либо плыть в другом русле - в утиль футбольной истории. Другого не дано.
3ton
3ton
вчера в 22:25, ред.
Помню , как ФИБА прогнули в баскетболе .
Тоже самое ждет и футболе УЕФА и ФИФА😂😂😂
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:01
Стандартный и ожидаемый набор слов.Суперлиге быть и она скушает многие второсортные турниры как конференция и клубный чемп мира,весь ужас
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:52
«Решение Европейского суда ничего не меняет»

Ну если оно ничего не меняет, то что же вы так засуетились) За один день приказали всем своим прикормленным футбольным ассоциациям и клубам чуть ли не одновременно выступить с заявлениями против Суперлиги, сами оправдываетесь, как школьники. Своего арабско-парижского спонсора подключили. Откуда такая суета и паника, если это решение ничего не меняет? А может это просто агония?)
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 21:43
Это ничего не меняет.. Мы как воровали - так и будем.. А-ха-ха-ха.. 😀
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:49
В любом случаи угроза Супер лиги пойдет на пользу всем клубам, в Уефа подсуетятся, и будут более щедро относится ко всем. Пора поднимать призовые, сейчас средний игрок уже стоит 60-70 лямов. Это как на работе, когда коллектив молча работает, начальству наплевать, и ничего не меняется. Но как только разносятся плохие настроении, разговоры о не довольстве, об увольнении, начальство поднимает зарплату, дает премии, ведет себя очень пушисто
pomor45
pomor45 ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 20:36
Надо понимать так, что этих и тут неплохо кормят и они имеют больше, чем вкладывают. Всегда кто-то донор, а кто-то акцептор.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:26
Разве сама УЕФА создавалась под аплодисменты ФИФА? Они до сих пор заклятые "друзья" Вот только эта новая лига их сейчас и объединяет, являясь экзистенциальной угрозой для обоих. Новое всегда вынуждено пробиваться через асфальт, уложенный старым. Это и есть естественный отбор.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 20:21
Мафия не хочет отдать рынок. Идёт борьба за влияние и доходы.
pomor45
pomor45
вчера в 20:20
Далась инфантильному эта Суперлига. Делай своё дело, а они пусть делают своё, а мы посмотрим кто из вас лучше. Может и оба хороши, а может оба наоборот? Конкурируйте, ребята, конкурируйте. Болельщики сами выберут, что им больше понравится. Только что-то мне подсказывает, что чиновничье племя не напрасно так разволновалось. Видно разглядели настоящую угрозу своему коррупционному существованию и намерены покончить с ней в зародыше. Если чиновник увидел угрозу своей заднице, то не остановится ни перед чем. Какой уж там европейский суд, когда речь идёт о его благополучии.
pomor45
pomor45 ответ 77qyqjghgr53 (раскрыть)
вчера в 20:09
В угоду продажным чиновникам разве лучше?
shlomo
shlomo
вчера в 20:05
Дела у Суперлиги идут не очень. Команды отказываются присоединяться к новому турниру 🫨

Почти все европейские топ-клубы заявили, что не пойдут в компанию к Реалу и Барселоне (пока согласился только Наполи...). А список отказавшихся, который можно увидеть на картинке, уже пополнили ПСЖ, Манчестер Сити, Монако и другие команды .... Ну что, ждём создания Суперпуперлиги или...???

Пи.Си. Клубного ЧМ что ли мало… ???
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:02, ред.
Надо понимать так : Ребята , вы забыли взять нас в долю , поэтому мы не можем согласится .
77qyqjghgr53
77qyqjghgr53
вчера в 19:53
Всё будет делаться в угоду богатых клубов, чтоб они стали ещё богаче
Гость
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