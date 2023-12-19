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43 российских арбитра включены в список ФИФА на 2024 год

вчера, 17:40

Судейский комитет ФИФА утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в следующем году. По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 42 до 43 человек.

Судьи

Сергей Карасёв (впервые включён в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалёв (2019), Владислав Безбородов (2009), Павел Шадыханов (2023), Артём Любимов (2023), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (впервые).

Ассистенты судьи

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Егор Болховитин (2019), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (впервые), Андрей Образко (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (впервые).

Видеоарбитры

Сергей Иванов (2021), Сергей Карасёв (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалёв (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (впервые).

Судьи по мини-футболу

Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Григорий Зеленцов (2012), Владимир Кадыков (2012), Илья Погонин (впервые).

Судьи по пляжному футболу

Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

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Источник: rfs.ru
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arsworld
arsworld
вчера в 18:53
нет слов кроме- АХАХАХАХ. Понятно что раньше трава была зеленее, но многие поймут ,что липа это дерево)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:40
Кость бросили..., новый год - платите взносы, а потом - сидите дома, санкции...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:37
ФИФА наверно взносы ждёт....
На каждого...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:11
Кукуяна не вижу. Видимо ещё выше пошел).
drug01
drug01
вчера в 18:02
Это хорошо что включили в списки!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:46
Это такая неуместная "шутка" , что ли со стороны ФИФА ?...ещё и квоту на одного человека увеличили - выглядит как "издёвка"...
Futurista
Futurista
вчера в 17:42
43 богатыря не отсудят...ничего))...
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