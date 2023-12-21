«Химкам» запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых игроков. В решении на официальном сайте РФС сообщается:

Удовлетворить заявление посредника ИП Маньякова А.В. в отношении АНО ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать АНО ФК «Химки» выплатить посреднику ИП Маньякову А.В. задолженность по договору о посреднических услугах от 29 июня 2023 года. Обязать АНО ФК «Химки» выплатить посреднику ИП Маньякову А.В. проценты, установленные статьёй 395 ГК РФ , за нарушение сроков выплат. Применить к АНО ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед посредником ИП Маньяковым А.В., установленных настоящим решением.