Рейтинг самых ценных футболистов мира. От сотни миллионов евро и выше

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вчера, 23:36

Шестнадцать игроков в дорогом списке.

Целая группа футболистов может разогнаться до сотни миллионов евро оценочной стоимости трансфера по версии Transfermarkt. Как обычно, учитывают различные параметры, от возраста до длительности соглашения с нынешним клубом. В 90 млн евро оценили потенциальные переходы Эдегора, де Йонга, Леау, Тчуамени, Альвареса, Камавинги, Гави и Кайседо из «Челси». За эквадорца в Лондоне отдали 116 млн евро, девяносто это ещё скромно. Взлетели не только цены в супермаркетах – форварды Альварес и Леау легко могут в обозримом будущем обойтись покупателям в сумме свыше 100 млн евро. Но есть 16 игроков уже в этой элитной категории.

Вирц («Байер»), Педри («Барселона»), Вальверде, Родриго (оба из «Реала») – 100 млн евро

Первая порция – молодые и талантливые игроки. Самому старому здесь 25 лет, это уругваец Федерико Вальверде. Полузащитник, которым летом интересовался «Ливерпуль», пока играет за «Реал», где высокая конкуренция на любой позиции, кроме центра обороны после травм. Уругваец настолько хорош. Также нет вопросов к герою немецкого сезона Вирцу, Флориан помог «Байеру» установить немецкий рекорд всех времен. А летом 20-летний атакующий хавбек выберет себе новый клуб. Не удивляет высокая оценка стоимости Педри. Хавбеку «Барселоны» всего 21 год, а испанские футболисты всегда в цене. Также не скупятся при покупке бразильцев, хотя Родриго немного не хватает медийности, чтобы в АПЛ или ПСЖ заинтересовались его кандидатурой. Но игрок талантливый, молодой, и ему может стать тесно в «Реале» в ближайшие годы, если заиграют Беллингем, Мбаппе и Винисиус в связке, а команда перейдет на «4-3-1-2» с высоким расположением Джуда и дуэтом форвардов.

Кейн, Мусиала (оба из «Баварии»), Родри, Фоден (оба из «Манчестер Сити»), Райс («Арсенал»), Осимхен («Наполи»), Мартинес («Интер») – 110 млн евро

Кейн, Родри и Лаутаро среди главных героев года, не удивляет высокая оценка со стороны немецких мастеров выставлять футбольные ценники. Всё по делу, поскольку за трансфер Харри прошлым летом заплатили 100 млн евро. И «Бавария» ни секунды не пожалела о своем выборе, ведь англичанин заиграл. Мусиала тоже прекрасен, а поскольку у него есть также британский паспорт, то заинтересует клубы АПЛ . Фоден здесь по наценке для англичан, а вот Райс оправдал высокую стоимость в «Арсенале». Осимхен как лучший игрок Африки этого года и чемпион Италии тоже заслуженно в списке недешевых трансферных целей. Хорошие футболисты, только Кейн здесь ветеран, форварду тридцать лет. Но аргентинцу Лаутаро Мартинесу всего 26, а испанцу Родри лишь 27, что для хавбека не критический возраст, может провести много удачных сезонов.

Букайо Сака («Арсенал») – 120 млн евро

Забавный факт: лишь 5 из 16 самых ценных игроков на рынке из клубов АПЛ . Отдельной строкой идет Сака за 120 млн евро. Много, но поскольку снова в списке англичанин, у которых привычно наценка благодаря ценникам АПЛ , то ничего удивительного в финансовых комплиментах в адрес Сака. Букайо растет, превращаясь в настоящую звезду футбола, даже на уровне Лиги чемпионов. Английский вингер будет важным для Саутгейта на Евро-2024. И если покажет себя с лучшей стороны, то сможет выбрать другой клуб после «Арсенала». Впрочем, в случае большого успеха Артета вряд ли что-то изменит. Вернут трофеи – останутся лучшие футболисты.

Винисиус, Беллингем (оба из «Реала») – 150 млн евро

Две звезды «Реала». Два раза работает «наценка за национальность». Будь Беллингем ирландским футболистом – мог получить соответствующий паспорт, потому что его папа ирландец, то вряд ли изначально имел бы такую прессу, как в Германии, где представлял знаменитый английский футбол. Но в «Реале» Джуд играет великолепно, поэтому справедливо оценен в 150 млн евро. Пересу повезло заполучить англичанина, которого по телефону уговаривал перейти в «Манчестер Сити» Гвардиола. Но Беллингем мечтал стать лидером «Реала». Винисиус тоже неплохо бегает на фланге, но в его случае надо прислушаться к Агуэро. Серхио прав – вингер «сливочных» слишком много говорит. Он не настолько великий игрок, чтобы так часто отвлекаться от футбола и нагло общаться с Месси, не говоря о провокациях соперников небольшого калибра.

Мбаппе ( ПСЖ ), Холанд («Манчестер Сити») – 180 млн евро