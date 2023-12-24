Опубликован список самых дорогих игроков Ла Лиги

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сегодня, 13:36

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Ла Лиги по итогам обновления. Возглавил его полузащитник «Реала» и сборной Англии — 180 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл 21 матч в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 17 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Контракт англичанина с «Реалом» действует до лета 2029 года.

Первая десятка самых дорогих игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.

2. ("Реал) — 150 миллионов евро.

3. («Реал») — 100 миллионов евро.

4. («Реал») — 100 миллионов евро.

5. («Барселона») — 90 миллионов евро.

6. («Барселона») — 90 миллионов евро.

7. («Реал») — 90 миллионов евро.

8. («Реал») — 90 миллионов евро.

9. («Барселона») — 80 миллионов евро.

10. («Барселона») — 70 миллионов евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков Ла Лиги.