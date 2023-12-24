Опубликован список самых дорогих игроков Ла Лиги

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Ла Лиги по итогам обновления. Возглавил его полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем — 180 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл 21 матч в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 17 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Контракт англичанина с «Реалом» действует до лета 2029 года.
Первая десятка самых дорогих игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.
2. Винисиус Жуниор ("Реал) — 150 миллионов евро.
3. Родриго Силва («Реал») — 100 миллионов евро.
4. Федерико Ваьверде («Реал») — 100 миллионов евро.
5. Гави («Барселона») — 90 миллионов евро.
6. Педри («Барселона») — 90 миллионов евро.
7. Эдуардо Камавинга («Реал») — 90 миллионов евро.
8. Орельен Тчуамени («Реал») — 90 миллионов евро.
9. Френки Де Йонг («Барселона») — 80 миллионов евро.
10. Рональд Араухо («Барселона») — 70 миллионов евро.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков Ла Лиги.
Вини - он капризный ребёнок, поэтому неизвестно, что с ним будет, по нему слава ударила, а ещё и травмы. Но в конце октября он в принципе неплохо вернулся и уже начал феерить, как снова травмировался.
Тут уже вопросы, насколько игрок, который в этом сезоне пропускает большую часть сезона, будет и дальше подвержен травмам и стоит ли он 150 миллионов реально, потому что он редко в связи с характером и травмами в последние пару лет играет на пике.
Поэтому я бы сказал, что Вини и Тчуамени точно переоценены (Тчуамени вообще непонятно с чего стоит 90 миллионов, в "Реале" он так и не заиграл пока что толком).
Камавинга недооценен даже, может быть, он и Вальверде - мега-работоспособные моторчики "Реала", они оба стоят соточку имхо.
Вини - он капризный ребёнок, поэтому неизвестно, что с ним будет, по нему слава ударила, а ещё и травмы. Но в конце октября он в принципе неплохо вернулся и уже начал феерить, как снова травмировался.
Тут уже вопросы, насколько игрок, который в этом сезоне пропускает большую часть сезона, будет и дальше подвержен травмам и стоит ли он 150 миллионов реально, потому что он редко в связи с характером и травмами в последние пару лет играет на пике.
Поэтому я бы сказал, что Вини и Тчуамени точно переоценены (Тчуамени вообще непонятно с чего стоит 90 миллионов, в "Реале" он так и не заиграл пока что толком).
Камавинга недооценен даже, может быть, он и Вальверде - мега-работоспособные моторчики "Реала", они оба стоят соточку имхо.
А, кстати, тактика, что можно купить игрока за 30 миллионов и потом он будет стоить 100 лямов, это может быть открытие для Боули, у которого тактика купить 10 игроков по 30 миллионов и через полгода обратно их продать, а для игры купить уже игрока за 120 миллионов (и он немного покосячит, а потом травмируется, увы).
А, кстати, тактика, что можно купить игрока за 30 миллионов и потом он будет стоить 100 лямов, это может быть открытие для Боули, у которого тактика купить 10 игроков по 30 миллионов и через полгода обратно их продать, а для игры купить уже игрока за 120 миллионов (и он немного покосячит, а потом травмируется, увы).