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Опубликован список самых дорогих игроков Ла Лиги

сегодня, 13:36

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Ла Лиги по итогам обновления. Возглавил его полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем — 180 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл 21 матч в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 17 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Контракт англичанина с «Реалом» действует до лета 2029 года.

Первая десятка самых дорогих игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.

2. Винисиус Жуниор ("Реал) — 150 миллионов евро.

3. Родриго Силва («Реал») — 100 миллионов евро.

4. Федерико Ваьверде («Реал») — 100 миллионов евро.

5. Гави («Барселона») — 90 миллионов евро.

6. Педри («Барселона») — 90 миллионов евро.

7. Эдуардо Камавинга («Реал») — 90 миллионов евро.

8. Орельен Тчуамени («Реал») — 90 миллионов евро.

9. Френки Де Йонг («Барселона») — 80 миллионов евро.

10. Рональд Араухо («Барселона») — 70 миллионов евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков Ла Лиги.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:35
Я про одно, ты про другое. При чем тут Боули вообще? Этому идиоту никакие трансферы не помогут, если он тренеров меняет как ненормальный.
Вся линия моих комментов о том, что совсем не разделяю большего восторга Анчелотти за этот отрезок в сезоне "из-за травм", чем коуча Жироны (которого знать не знаю, мб потом потеряется как тренер Монако) и Эрнесто Валверде, (кто всем все доказал в разных коллективах). Ему и так приписывают "чудо тактику - закамбечим в любой момент, проигрывая хоть 180 минут без травм". В сравнении с Хави, определенно лучше. Тут даже результаты соответствующе. У того великолепная позиция - дайте идеальный состав, я вам сделаю результат.
Трансферная стоимость - это чтобы яснее было уровень игроков. Беллингем и Родриго во всех играх издевательски проходят оборону соперников из не самых крутых атлетов.
Крутые результаты со слабыми командами - достойны больше похвалы. Но это не значит что с большими клубами будут ещё лучше или они круче тех тренеров.
Сколько ни пытайся прибеднять ресурсы Анчелотти, чтобы возносить ещё больше, у Мичела априори таких "но" куда больше весомее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 15:47
Я даже добавлю, все вложенные деньги практически отбиваются сразу с большой прибылью в цене, потому что перед этим сезоном вот точечно куплены Фран Гарсия за 5 миллионов (пункт в контракте), и он стоит 15 миллионов уже, Джуд за 103 миллиона, и он стоит 180, ну и один "косяк" с Гюлером, который куплен, но у него уже третья травма на тренировках и вообще в статусе "когда выйдет" везде написано неизвестно (потому что три травмы колена у 18-летнего игрока не шутки).

Как и за последние годы, Камавинга - 30 лямов, Вальверде - 5 лямов, Вини - 45 лямов, Родриго - 45 лямов.

Тут тоже один "промах" с Тчуамени, но опять же там травма после ЧМ его выбила на полгода и сейчас рецидив. Перед ЧМ он топово уже было играл.

Поэтому можно говорить, что в команде играют игроки по 180 миллионов, а можно на такую арифметику смотреть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 15:38
Я ещё раз могу сказать, если бы речь не шла о том, что половина этого списка у "Реала" травмированы (Вини, Камавинга, Тчуамени, который в матче с "Алавесом" впервые вышел на замену), и что куча игроков играет не на своих позициях, вообще не было бы вопросов, что "Реал" в целом просто должен выигрывать эти матчи (что он и делает).

А, кстати, тактика, что можно купить игрока за 30 миллионов и потом он будет стоить 100 лямов, это может быть открытие для Боули, у которого тактика купить 10 игроков по 30 миллионов и через полгода обратно их продать, а для игры купить уже игрока за 120 миллионов (и он немного покосячит, а потом травмируется, увы).
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:28
Спасибо за гениально простой ответ! Это же обычная практика. Подумаешь, за 30 и 40 миллионов покупать игроков, когда твои самые лучшие игроки за несколько лет таковыми не стали еще. Глупцы, отказываются от чистого профита.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 15:12
Они могли бы так же купить за пять миллионов условного Вальверде в "Кастилью" и он мог подорожать до 100 миллионов, Камавинга за 30 миллионов, а он подорожать до 100 миллионов и т.п. Вини за 45, а он подорожать до 150 миллионов и т.п.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:56
О том и речь. У команды даже с учетом травмы сборная мира из суперзвезд Франции, Бразилии, Англии, Хорватии, Германии, Испании, Уругвая (помимо игроков остальной стафф на таком же элитном уровне). Против вас кое-как сражаются условные Люксембурги со стоимостью всего состава как твой один игрок. Где должный респект тренерам тех коллективов за аналогичные результаты?
112910415
112910415
сегодня в 14:56
лидер списка того стоит !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 14:35, ред.
тут сложно судить, потому что я сам постоянно ругал Родриго, когда он играл на правом фланге, а как его переставили на левый, он в 4-х матчах 6+4 сделал. И с "Алавесом" на самом деле ещё до гола Лукаса Васкеса он должен был забивать (прошёл пару защитников и просто мяч свалился уже при ударе в пустой угол).

Конечно, он именно техничный бегунок, которому нужно свободное пространство и идеален при контратакующей игре, это нужно понимать. Против автобусов он мало полезен.

Хотя у "Реала" по понятным причинам именно проблемы против автобусов, потеряли 4 очка последние из-за них и на алавесском автобусе могли терять.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:32
Я их сравнивал не по позиции на поле, а по степени крутости и полезности для команды, если можно так выразиться. 😐
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:17
Да любому понимающему в футболе понятно, что Джуд - лучший игрок мира и Мбаппе ему в подмётки не годится.

Холанн просто сильно переоценен, он хороший форвард на пике возраста для его габаритов, и всё. Просто он в топ-команде, я думаю, если бы в МС купили Осимхена, а не Холанна, сейчас он бы стоил 180 миллионов)

Мбаппе же 180 миллионов может только в вакууме стоить, но такого не бывает, а когда к этой цене прилагается мегатоксичный жадный игрок, не уважающий никого вокруг (посмотрите, сколько он отнимал у своих игроков пробитие пенальти, отчитывал тренеров ПСЖ или переставал играть, когда не получал пас, который ему должны были бы отдать), да плюс он на пять лет старше Беллингема и уже входит в возраст зрелости, почему они идут по одной цене, только ТМ знает.

Беллингем же просто "model professional", для него что Фран Гарсия или Хоселу (копеечные игроки для закрытия дыр в "Реале"), что Вини на поле - одно и то же, он подбадривает всех, я же говорил, посмотрите видео, когда Хоселу запорол пару идеальных пасов Беллингема и потом извинялся перед зрителями и, когда забил наконец, закрыл только лицо руками, а Джуд позвал его праздновать и повёл к зрителям, вот это идеальный игрок просто.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 14:10
Родриго никак не может быть Агуэро, потому что он левофланговый форвард (при Вини был правофланговый вынужденно, но его туда переставили из-за Вини просто, сейчас он именно что феерит на правом фланге, причём эффективнее Вини). Тем более он не Жезус.

Вини - он капризный ребёнок, поэтому неизвестно, что с ним будет, по нему слава ударила, а ещё и травмы. Но в конце октября он в принципе неплохо вернулся и уже начал феерить, как снова травмировался.

Тут уже вопросы, насколько игрок, который в этом сезоне пропускает большую часть сезона, будет и дальше подвержен травмам и стоит ли он 150 миллионов реально, потому что он редко в связи с характером и травмами в последние пару лет играет на пике.

Поэтому я бы сказал, что Вини и Тчуамени точно переоценены (Тчуамени вообще непонятно с чего стоит 90 миллионов, в "Реале" он так и не заиграл пока что толком).

Камавинга недооценен даже, может быть, он и Вальверде - мега-работоспособные моторчики "Реала", они оба стоят соточку имхо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:51
Получается, что Джуд догнал по цене Мбаппе и Холланда?
. Былобы классно, если б обошел, особенно черепашку
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:51
Пожалуй, только Беллингем и стоит указанную сумму, стоимость остальных несколько завышена. Винисиус звёздочку поймал и всё чаще языком работает, а не ногами. Родриго больше Жезус, чем Агуэро. Вальверде хорош, но нестабильный, в том числе и психологически. А остальная молодёжь как Реала, так и Барселоны ещё непонятно во что превратятся. Возможно, среди них и будет новый Месси, но, как правило, зачастую получаются новые Коутиньо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:49
Реал, это Галактикос !
Лучшие из лучших !!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:44
кто бы сомневался из каких команд
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:38
В списке только Реал и Барса, а чемпик Жирона)))
Гость
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