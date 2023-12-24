Стало известно, у какого клуба самый дорогой состав

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сегодня, 16:42

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих составов клубов в мире. Стоит отметить, что в первой двадцатке: десять представителей АПЛ ; по три из Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А и один клуб Лиги 1. А самый дорогой состав у «Манчестер Сити».

Полностью первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 1 миллиард 290 миллионов евро.

2. «Арсенал» — 1 миллиард 110 миллионов евро.

3. «Реал» — 1 миллиард 40 миллионов евро.

4. «Пари Сен-Жермен» — 1 миллиард 40 миллионов евро.

5. «Челси» — 984 миллиона евро.

6. «Бавария» — 932 миллиона евро.

7. «Ливерпуль» — 867 миллионов евро.

8. «Барселона» — 818 миллионов евро.

9. «Манчестер Юнайтед» — 795 миллионов евро.

10. «Тоттенхэм» — 755 миллионов евро.

11. «Ньюкасл» — 641 миллион евро.

12. «Астон Вилла» — 638 миллионов евро.

13. «Интер» — 587 миллионов евро.

14. «Байер» — 563 миллиона евро.

15. «Наполи» — 534 миллиона евро.

16. «Милан» — 533 миллиона евро.

17. «РБ Лейпциг» — 500 миллионов евро.

18. «Брайтон энд Хоув Альбион» — 488 миллионов евро.

19. «Реал Сосьедад» — 476 миллионов евро.

20. «Вест Хэм» — 462 миллиона евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Ла Лиги.