Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно, у какого клуба самый дорогой состав

сегодня, 16:42

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих составов клубов в мире. Стоит отметить, что в первой двадцатке: десять представителей АПЛ; по три из Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А и один клуб Лиги 1. А самый дорогой состав у «Манчестер Сити».

Полностью первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 1 миллиард 290 миллионов евро.

2. «Арсенал» — 1 миллиард 110 миллионов евро.

3. «Реал» — 1 миллиард 40 миллионов евро.

4. «Пари Сен-Жермен» — 1 миллиард 40 миллионов евро.

5. «Челси» — 984 миллиона евро.

6. «Бавария» — 932 миллиона евро.

7. «Ливерпуль» — 867 миллионов евро.

8. «Барселона» — 818 миллионов евро.

9. «Манчестер Юнайтед» — 795 миллионов евро.

10. «Тоттенхэм» — 755 миллионов евро.

11. «Ньюкасл» — 641 миллион евро.

12. «Астон Вилла» — 638 миллионов евро.

13. «Интер» — 587 миллионов евро.

14. «Байер» — 563 миллиона евро.

15. «Наполи» — 534 миллиона евро.

16. «Милан» — 533 миллиона евро.

17. «РБ Лейпциг» — 500 миллионов евро.

18. «Брайтон энд Хоув Альбион» — 488 миллионов евро.

19. «Реал Сосьедад» — 476 миллионов евро.

20. «Вест Хэм» — 462 миллиона евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Ла Лиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Опубликован список самых дорогих игроков Ла Лиги
Сегодня, 13:36
Рейтинг самых ценных футболистов мира. От сотни миллионов евро и выше
21 декабряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков Серии А
21 декабря
Обновлён список самых дорогих игроков АПЛ
21 декабря
Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Миранчука
20 декабря
«Балтика» имеет задолженности перед игроками
20 декабря
Сортировать
Все комментарии
Мазай 3
Мазай 3 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:14
Интересно, почему мс матч перенесли? Устали бедненькие? Не справляются последнее время и пошли на уловки?
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:08
А первый кубок лиги чемпионов за столько усилий вливаний бабла от шейхов
( за 5 лет 119 игроков и - 400 лямов в минус из бюджета то есть это - при доходах от кубков и рекламы и от спонсорах ( зачастую "липовых" что бы хоть как то отмыть перед yefa и создать хоть какую то иллюзию финансового феерплей)
Это значит "правильное использование этого ресурса"?
И это в то время как за эти все года когда в мс как бездонную пропасть вкачивали выкачаные из недр нефтебабки реал взял 5 раз ушастого ливерпуль челси 2 раза
Бавария барса ...
Ну ну
Лет через 15 когда псж наконец то тоже выиграет 1й раз ЛЧ тоже скажут что вот оно "правильное и рациональное вливания гигантского бабла
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:55, ред.
Я бы посмотрел на список этих состав, когда игроки изначально покупались, а не когда уже они выросли в цене. Т.е кто больше всё таки потратил на трансферы.
ars14
ars14 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 18:52
Ничего страшного, барсе 8 лишнюю дорисовали, и ничего))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:41
Арсенал не более 800ста стоит, цифры из головы, не иначе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:40
Откуда деньги у Арсенала содержать такую ораву.
3ton
3ton
сегодня в 18:36
Сити еще можно понять , почему на первом месте и знаешь , кто там играет
Что забыл Арсенал на втором месте?
Я троих вспомнил 🤣🤣
Я понимаю , что в АПЛ ценники на футболистов завышены в 2-3 раза ,но иногда надо нули перестать дорисовывать 😂
ABir
ABir
сегодня в 18:32
И конечно все эти гранды соблюдают финансовый файер-плей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:22
Брайтон как-то слабовато тянет для такого состава...
112910415
112910415
сегодня в 18:18
данный список - серьёзный повод для размышлений и анализа !
просто прочесть недостаточно )
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:51, ред.
Расскажите Манчестер Юнайтед сколько стоит состав ФК Копенгаген.

Стоимость состава напрямую не коррелируют с титулами и уровнем выступлений, иначе Селтик, Црвена звезда, ПСВ и прочие никогда не выигрывали бы Кубок чемпионов.
А вот тренерскую или руководящую работу владельца клуба, она несколько пояснить может. Очевидно, что в том же МЮ бездарное руководство. Примерно то же самое можно сказать и про Тоттенхэм. А Брайтон, Вилла и Байер наоборот, говорят о хорошем вкладе тренера и руководства, поскольку под их началом игроки растут в цене.
ars14
ars14 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:40
Состав Арсенала подорожал в разы по итогу прошлого сезона, у этой команды титулы впереди, в чем я совершенно не сомневаюсь!
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:36
Зачем клубам АПЛ Суперлига, если они и так в ней играют? МС за чемпионство получил около 190 млн евро. Это больше, чем за победу в ЛЧ и больше, чем Аргентина за ЧМ. Кроме, как основатели, такие деньги в Суперлиге никто не заработает. Даже худшая команда АПЛ зарабатывает больше чемпионов Германии и Италии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:36
Сейчас у "Арсенала" хорошая динамика, так что стоит подождать итогов года.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:35
МС с Реалом хоть по очереди ЛЧ берут и у себя чемпионят периодически....
Арсеналу то зачем такой дорогой состав....если ни там ни сям не умеют выигрывать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:30
Я сегодня тоже одному фанату "Челси" приводил цифры, Вальверде купили за 5 миллионов, Вини за 45, Родриго за 45, Камавингу за 30, Джуда за 103, путем несложных вычислений получаем, что потраченные в последние годы 228 миллионов превратились в 620.

Хотя я вообще на эти цифры ТМ не очень обращаю внимание, у них они с задержкой как минимум идут, я говорил, что Санчо бесполезный кусок перед его переходом в МЮ, но он стоил 80 миллионов при этом по ТМ, потом он поставил рекорд в 17 матчей без полезных действий, но на самом деле эту же бесполезность, только с поправкой на уровень чемпионата и половину полубанкротов, и видел у него и в БЛ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:30
А так понятное дело, что АПЛ намного впереди всех. И никаких саудитов))
Elliada
Elliada
сегодня в 17:22
Дорогой состав ни о чем не говорит, если не можешь правильно использовать этот ресурс. К примеру, Арсенал дешевле МС на одного Холанна, но из достижений за последние годы - это Суперкубок Англии.

МС по праву имеет самый дорогой состав в мире. Не потому, что Сити скупает дорогих игроков, а потому что Сити делает игроков лучше, отсюда ценник растет. Родри, Альварес, Холанн и другие только прибавляют в цене, когда, например, в МЮ игроки только дешевеют.
sihafazatron
sihafazatron ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 17:18
Мю покупает игроков по 100 лямов, а цена им по 20-30...
DXTK
DXTK
сегодня в 17:01
Кто тратит деньги с умом тот и побеждает часто..........
Вещий
Вещий
сегодня в 16:53
Ну думал, что Ливер всего то только на 7 месте, а МЮ аж на 9 ..... вроде как состав игроков у обоих клубов дорогой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 