Стало известно, у какого клуба самый дорогой состав

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих составов клубов в мире. Стоит отметить, что в первой двадцатке: десять представителей АПЛ; по три из Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А и один клуб Лиги 1. А самый дорогой состав у «Манчестер Сити».
Полностью первая двадцатка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 1 миллиард 290 миллионов евро.
2. «Арсенал» — 1 миллиард 110 миллионов евро.
3. «Реал» — 1 миллиард 40 миллионов евро.
4. «Пари Сен-Жермен» — 1 миллиард 40 миллионов евро.
5. «Челси» — 984 миллиона евро.
6. «Бавария» — 932 миллиона евро.
7. «Ливерпуль» — 867 миллионов евро.
8. «Барселона» — 818 миллионов евро.
9. «Манчестер Юнайтед» — 795 миллионов евро.
10. «Тоттенхэм» — 755 миллионов евро.
11. «Ньюкасл» — 641 миллион евро.
12. «Астон Вилла» — 638 миллионов евро.
13. «Интер» — 587 миллионов евро.
14. «Байер» — 563 миллиона евро.
15. «Наполи» — 534 миллиона евро.
16. «Милан» — 533 миллиона евро.
17. «РБ Лейпциг» — 500 миллионов евро.
18. «Брайтон энд Хоув Альбион» — 488 миллионов евро.
19. «Реал Сосьедад» — 476 миллионов евро.
20. «Вест Хэм» — 462 миллиона евро.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Ла Лиги.
МС по праву имеет самый дорогой состав в мире. Не потому, что Сити скупает дорогих игроков, а потому что Сити делает игроков лучше, отсюда ценник растет. Родри, Альварес, Холанн и другие только прибавляют в цене, когда, например, в МЮ игроки только дешевеют.
МС по праву имеет самый дорогой состав в мире. Не потому, что Сити скупает дорогих игроков, а потому что Сити делает игроков лучше, отсюда ценник растет. Родри, Альварес, Холанн и другие только прибавляют в цене, когда, например, в МЮ игроки только дешевеют.
Хотя я вообще на эти цифры ТМ не очень обращаю внимание, у них они с задержкой как минимум идут, я говорил, что Санчо бесполезный кусок перед его переходом в МЮ, но он стоил 80 миллионов при этом по ТМ, потом он поставил рекорд в 17 матчей без полезных действий, но на самом деле эту же бесполезность, только с поправкой на уровень чемпионата и половину полубанкротов, и видел у него и в БЛ.
Хотя я вообще на эти цифры ТМ не очень обращаю внимание, у них они с задержкой как минимум идут, я говорил, что Санчо бесполезный кусок перед его переходом в МЮ, но он стоил 80 миллионов при этом по ТМ, потом он поставил рекорд в 17 матчей без полезных действий, но на самом деле эту же бесполезность, только с поправкой на уровень чемпионата и половину полубанкротов, и видел у него и в БЛ.