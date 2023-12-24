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«Краснодар» назвал имя лучшего футболиста команды в первой части сезона

сегодня, 12:59

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо стал лучшим игроком команды в первой части сезона.

Парагваец получил наибольшее количество голосов болельщиков — 22,36%. Он провёл 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Форвард Джон Кордоба набрал 18,98% голосов, а вратарь Матвей Сафонов — 14,83%.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ RomM84 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Но если я не ошибаюсь, именно от него убегали в голевые прорывы игроки Урала- именно из его зоны...
RomM84
RomM84 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:55
Сразу видно что вы не смотрели все матчи быков первой половины сезона, иначе бы знали что он ещё и пасовал под гол, ещё был основным создателем офсайдов, и именно он командовал обороной как бы это ни было странно
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:40
В чём его преимущества?
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:05
И лучше и ярче, а главное- надежнее в своём амплуа!!!
112910415
112910415
сегодня в 15:02
Кордоба всё же лучше
Capral
Capral
сегодня в 13:30, ред.
Если Алонсо, стал лучшим, только потому что его команда пропустила меньше других в чемпионате- то это неправильно. Оборона Краснодара не выглядела железобетонной, больше того, она во многих играх откровенно проваливалась и как раз из зоны ответственности Алонсо. Откровенные провалы в защите очевидны, а поражение в Свердловске- лишнее тому подтверждение...

На мой взгляд- лучший Кордоба. Он обострял игру команды впереди, терроризировал соперников, ну и, он- однозначно лидер команды. Возможно, стать лучшим, ему помешал известный конфликт с судьями...
sova147
sova147
сегодня в 13:24
Согласен защитник хороший всё по делу
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