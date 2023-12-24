«Краснодар» назвал имя лучшего футболиста команды в первой части сезона

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо стал лучшим игроком команды в первой части сезона.
Парагваец получил наибольшее количество голосов болельщиков — 22,36%. Он провёл 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.
Форвард Джон Кордоба набрал 18,98% голосов, а вратарь Матвей Сафонов — 14,83%.
На мой взгляд- лучший Кордоба. Он обострял игру команды впереди, терроризировал соперников, ну и, он- однозначно лидер команды. Возможно, стать лучшим, ему помешал известный конфликт с судьями...
На мой взгляд- лучший Кордоба. Он обострял игру команды впереди, терроризировал соперников, ну и, он- однозначно лидер команды. Возможно, стать лучшим, ему помешал известный конфликт с судьями...