«Краснодар» назвал имя лучшего футболиста команды в первой части сезона

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сегодня, 12:59

Защитник «Краснодара» стал лучшим игроком команды в первой части сезона.

Парагваец получил наибольшее количество голосов болельщиков — 22,36%. Он провёл 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Форвард Джон Кордоба набрал 18,98% голосов, а вратарь Матвей Сафонов — 14,83%.