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«Зенит» проведёт товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Белграде

сегодня, 19:26

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что товарищеский матч против «Црвены Звезды» состоится в Белграде 23 марта.

Чемпионы России и Сербии достигли договоренности о проведении товарищеского матча. Игра пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по петербургскому времени.

Помимо товарищеских матчей основных команд, стороны реализуют двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, проводят товарищеские турниры среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организуют совместные семинары в области медицины, занимаются обучением специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров «сине-бело-голубых», а также обмениваются опытом в областях коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:46
В какую реально сумму влетает Газпрому это "сотрудничество" с Црвеной Звездой ? Дружба за деньги бывает прочной?
idres
idres
сегодня в 19:54
Пожелаю Зенту удачи в этом матче и только победа!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:39
Осталась только Сербия. А если и она, как пишут независимые СМИ, постепенно отойдёт от сотрудничества с нами, останемся с носом. Ещё бОльшим, чем у Пиноккио.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:32
Братушки выручают . Молодцы ребятушки.
Гость
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