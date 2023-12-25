«Зенит» проведёт товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Белграде

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что товарищеский матч против «Црвены Звезды» состоится в Белграде 23 марта.

Чемпионы России и Сербии достигли договоренности о проведении товарищеского матча. Игра пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по петербургскому времени.

Помимо товарищеских матчей основных команд, стороны реализуют двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, проводят товарищеские турниры среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организуют совместные семинары в области медицины, занимаются обучением специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров «сине-бело-голубых», а также обмениваются опытом в областях коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом.