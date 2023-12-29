«Коринтианс» вернулся к кандидатуре защитника «Зенита» Ренана

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вчера, 11:06

Защитник «Зенита» может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации источника, «Коринтианс» снова провёл переговоры с игроком, так как «Интернасьонал», который также претендует на футболиста, задержал отправку документов в российский клуб.

Согласно контракту Ренана с «Коринтиансом», бразилец сможет немедленно покинуть команду в случае предложения из Европы следующим летом, однако арендное соглашение будет действовать до декабря. Отмечается, что ранее клуб из Сан-Паулу отказался от сделки именно из-за этого пункта.