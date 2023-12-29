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«Коринтианс» вернулся к кандидатуре защитника «Зенита» Ренана

вчера, 11:06

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации источника, «Коринтианс» снова провёл переговоры с игроком, так как «Интернасьонал», который также претендует на футболиста, задержал отправку документов в российский клуб.

Согласно контракту Ренана с «Коринтиансом», бразилец сможет немедленно покинуть команду в случае предложения из Европы следующим летом, однако арендное соглашение будет действовать до декабря. Отмечается, что ранее клуб из Сан-Паулу отказался от сделки именно из-за этого пункта.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:55
Ну и я о Реале написал условно. Но не надо лишать надежды агента Ренана. Он очень надеется на запрос из Европы.
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:46
Да это был сарказм. Он и даром не нужен в Реале !))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:26, ред.
Зенит Коринтиансу
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:54
В аренде предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае предложения из Европы летом 2024 года. Если Реал сделает предложение, то арендное соглашение буде прервано. Раньше Коринтианс отказался от сделки из-за этого пункта, а сейчас согласился с таким условием.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:39
Агент уже не знает, как заработать денег - то Реал, то Коринтианс.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:17
А как же Реал ???)))
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