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Будущее Нюбеля в «Баварии» зависит от положения Нойера в клубе

вчера, 15:53

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель готов покинуть клуб в 2025 году, когда завершится действие его контракта с коллективом.

На данный момент вратарь выступает за «Штутгарт» в рамках аренды без опции выкупа. Нюбель готов пролонгировать договор с «Баварией» и вновь уйти в аренду, если в 2025 году он станет основным стражем ворот мюнхенской команды.

Если Мануэль Нойер подпишет новый договор с «красными» и будет в хорошей форме, то Нюбель вряд ли останется в коллективе.

В «Баварии» полагают, что Нюбель станет преемником Нойера.

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Все комментарии
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 20:33
...тем более Мануэль не просто вратарь, а одиннадцатый полевой
игрок, что крайне редко в профессиональных клубах,ногами как руками...Думаю лет ещё 5-ть порадует баварцев!!!
rjgct39d94bx
rjgct39d94bx
вчера в 18:08
В Штутгарте он может превзойти Номера с Баварией
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 16:16
Нойер еще будет играть за Баварию.
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