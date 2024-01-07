Будущее Нюбеля в «Баварии» зависит от положения Нойера в клубе

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель готов покинуть клуб в 2025 году, когда завершится действие его контракта с коллективом.
На данный момент вратарь выступает за «Штутгарт» в рамках аренды без опции выкупа. Нюбель готов пролонгировать договор с «Баварией» и вновь уйти в аренду, если в 2025 году он станет основным стражем ворот мюнхенской команды.
Если Мануэль Нойер подпишет новый договор с «красными» и будет в хорошей форме, то Нюбель вряд ли останется в коллективе.
В «Баварии» полагают, что Нюбель станет преемником Нойера.
игрок, что крайне редко в профессиональных клубах,ногами как руками...Думаю лет ещё 5-ть порадует баварцев!!!
игрок, что крайне редко в профессиональных клубах,ногами как руками...Думаю лет ещё 5-ть порадует баварцев!!!