Будущее Нюбеля в «Баварии» зависит от положения Нойера в клубе

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вчера, 15:53

Голкипер «Баварии» готов покинуть клуб в 2025 году, когда завершится действие его контракта с коллективом.

На данный момент вратарь выступает за «Штутгарт» в рамках аренды без опции выкупа. Нюбель готов пролонгировать договор с «Баварией» и вновь уйти в аренду, если в 2025 году он станет основным стражем ворот мюнхенской команды.

Если подпишет новый договор с «красными» и будет в хорошей форме, то Нюбель вряд ли останется в коллективе.

В «Баварии» полагают, что Нюбель станет преемником Нойера.