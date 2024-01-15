Рэтклифф хочет купить в «Манчестер Юнайтед» форварда уровня Кейна

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, недавно купивший 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед», намерен совершить для клуба четыре трансфера.
Издание Evening Standard утверждает, что были определены четыре позиции, которые необходимо усилить.
В их числе — новый топ-нападающий уровня звезды мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Также в планы Рэтклиффа входят новый центральный защитник, правый защитник и полузащитник.
Мне кажется в МЮ спешат по поводу трансферов, а именно в вопросах центрфорварда. Хейлунд только начинает и мне кажется он хороший нападающий. Кейн тоже начинал постепенно, с аренды в Норвиче Кейн начал раскрываться.
А почему в МЮ спешат? Все потому что очередной физрук видит в этом проблему и не готов давать время на раскачку, так как его кресло шатается. И из-за этого в МЮ ничего не строится и не на перспективу. Берут возрастных, отработанных игроков за большие деньги и выжимают все соки за сезон или два, а потом удивляются почему игроки сдулись.
Мне кажется в МЮ спешат по поводу трансферов, а именно в вопросах центрфорварда. Хейлунд только начинает и мне кажется он хороший нападающий. Кейн тоже начинал постепенно, с аренды в Норвиче Кейн начал раскрываться.
А почему в МЮ спешат? Все потому что очередной физрук видит в этом проблему и не готов давать время на раскачку, так как его кресло шатается. И из-за этого в МЮ ничего не строится и не на перспективу. Берут возрастных, отработанных игроков за большие деньги и выжимают все соки за сезон или два, а потом удивляются почему игроки сдулись.