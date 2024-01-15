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Рэтклифф хочет купить в «Манчестер Юнайтед» форварда уровня Кейна

вчера, 16:29

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, недавно купивший 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед», намерен совершить для клуба четыре трансфера.

Издание Evening Standard утверждает, что были определены четыре позиции, которые необходимо усилить.

В их числе — новый топ-нападающий уровня звезды мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Также в планы Рэтклиффа входят новый центральный защитник, правый защитник и полузащитник.

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Все комментарии
mv2zhvwv8m56
mv2zhvwv8m56
вчера в 19:29
На всех желающих Кейнов не хватит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:13, ред.
Ришарлисон? возможно
Бенз? Лева?
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:57
Здравствуй! Думаю и Кейн сам не пойдет сейчас в МЮ, да и Бавария его не отпустит, так что пролетают тут дьяволы
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:39, ред.
И тут же задались вопросом, где его найти.
Мне кажется в МЮ спешат по поводу трансферов, а именно в вопросах центрфорварда. Хейлунд только начинает и мне кажется он хороший нападающий. Кейн тоже начинал постепенно, с аренды в Норвиче Кейн начал раскрываться.
А почему в МЮ спешат? Все потому что очередной физрук видит в этом проблему и не готов давать время на раскачку, так как его кресло шатается. И из-за этого в МЮ ничего не строится и не на перспективу. Берут возрастных, отработанных игроков за большие деньги и выжимают все соки за сезон или два, а потом удивляются почему игроки сдулись.
Знатог
Знатог
вчера в 18:35
Лучше Кейна может быть только Кейн.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:49
Мбаппе неоднократно говорил, что он не любит и не хочет играть форварда. К тому же он ростом для ЦН не вышел)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:48
Учитывая, что, на мой взгляд, Кейн сейчас лучший форвард мира, МЮ, как обычно, поставило перед собой маловыполнимую задачу) Разве что Рыцаря выкупить у "Баварии")
hhb6zhh684xq
hhb6zhh684xq
вчера в 17:43
Можно и уровня Холанда или черепашки....:)))
shlomo
shlomo
вчера в 17:38
Хорошее дело задумал... посмотрим кого сможет приобрести МЮ зимой.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:37
Ну правильно, укреплять состав нужно. На роль центрального защитника можно обратить внимание на молодого защитника Эвертона - Джерреда Брэнтуэйта. Молодой англичанин остааляет приятное впечатление играя у Дайича, и скорее всего, скоро за ним придут большие клубы, тем более, что у Эвертона проблемы с ФФП и им грозит вылет в Шип ну и продажи ведущих игроков. Так что МЮ может подсуетиться. Что касается нападающего уровня Кейн- таких еще отыскать нужно! Эван Фергюсон может быть подойдет, но не факт, можно взять Уолли Уоткинса из Виллы.
112910415
112910415
вчера в 16:56
любопытно !
форвард уровня Кейна - это Кейн ! )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:52
Мбаппе, ау! Тут дядя деньги раздает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:36
Ещё бы Джиму не плохо бы обратить своё внимание и на тренерскую позицию...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:36
Такие форварды уже в хороших клубах !))
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