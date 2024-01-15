Рэтклифф хочет купить в «Манчестер Юнайтед» форварда уровня Кейна

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вчера, 16:29

Британский миллиардер , недавно купивший 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед», намерен совершить для клуба четыре трансфера.

Издание Evening Standard утверждает, что были определены четыре позиции, которые необходимо усилить.

В их числе — новый топ-нападающий уровня звезды мюнхенской «Баварии» . Также в планы Рэтклиффа входят новый центральный защитник, правый защитник и полузащитник.