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«Рома» переиграла «Верону» в первом матче под руководством Де Росси

вчера, 21:54
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Рома» выиграла у «Вероны» в матче 21-го тура Серии А (2:1).

На 19-й минуте счёт открыл Ромелу Лукаку. Лоренцо Пеллегрини на 25-й удвоил преимущество хозяев. На 64-й гости могли отличиться с пенальти, но одиннадцатиметровый не забил Милан Джурич. На 76-й Майкл Фолоруншо сократил разницу в счёте.

«Рома» поднялась на 8-е место в чемпионате Италии, набрав 32 очка. «Верона» находится на 18-й позиции с 17 баллами.

Это была первая игра для римлян под руководством нового главного тренера Даниэле Де Росси.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Рома» в соцсети «X»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:36
С Вероной..., с такими как Верона и будут мало мальски играть, упорно побеждать, и радоваться этому, как дети.
ABir
ABir
сегодня в 07:32
Так часто бывает после смены тренера, а дальше надо наблюдать
zt5yy9wcnrc3
zt5yy9wcnrc3
сегодня в 00:26
Росси удался дебют, удачи в дальнейшем
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:09
Поздравляем с удачным дебютом!..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:56
Важные три очка для Ромы....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:12
Де Росси начал с победы,что будет дальше ?
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:40
Маленький шажок в тренерской карьере Даниэле
Молоток, продолжай дальше
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:38
С почином, Даниэле!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:16
с почином де Росси!
успехов и дальше
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:14
Победный, но очень поучительный дебютный матч для Де Росси.
Нельзя так успокаиваться и расслабляться после 1-го тайма.
С Вероной проскочило, а более сильный соперник,
может за это серьёзно наказать.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:09
Когда у вас такой ВАЖНЫЙ тренер как Моуриньо, который всегда много от вас требует, может случиться так, что некоторые игроки пострадают в долгосрочной перспективе. На самом деле, я думаю, что если бы они пошли дальше, то Моур все равно бы ушел: он хотел, чтобы клуб подписал игроков, которых они просто не могли ему предложить.

Даниэле Де Росси верит в свою миссию и полон решимости добиться успеха. Как игрок он всегда был очень близок к важным тренерам, у него был хороший опыт с Манчини в сборной, а вот в СПАЛе не очень сложился. Но прошло уже почти 5 лет, как он перестал играть, его мечта – тренировать.

Рома правильно сделал, что сосредоточил на нем внимание, конечно, не из-за его опыта, а потому, что он местный парень. Я верю, что он может добиться успеха, будем надеяться, что команда последует за ним в его огромном желании добиться успеха.

Это только первая победа, дальше будет сложнее. С первой победой Де Росси!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:06
Надо отметить удачный дебют де Росси на посту главного тренера римлян.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:02
Равная игра получилась. Рому с Победой !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:59
С почином, Де
Гость
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