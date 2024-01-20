«Рома» переиграла «Верону» в первом матче под руководством Де Росси

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вчера, 21:54

«Рома» выиграла у «Вероны» в матче 21-го тура Серии А (2:1).

На 19-й минуте счёт открыл Ромелу Лукаку. Лоренцо Пеллегрини на 25-й удвоил преимущество хозяев. На 64-й гости могли отличиться с пенальти, но одиннадцатиметровый не забил Милан Джурич. На 76-й Майкл Фолоруншо сократил разницу в счёте.

«Рома» поднялась на 8-е место в чемпионате Италии, набрав 32 очка. «Верона» находится на 18-й позиции с 17 баллами.

Это была первая игра для римлян под руководством нового главного тренера Даниэле Де Росси.