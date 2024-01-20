«Рома» переиграла «Верону» в первом матче под руководством Де Росси

«Рома» выиграла у «Вероны» в матче 21-го тура Серии А (2:1).
На 19-й минуте счёт открыл Ромелу Лукаку. Лоренцо Пеллегрини на 25-й удвоил преимущество хозяев. На 64-й гости могли отличиться с пенальти, но одиннадцатиметровый не забил Милан Джурич. На 76-й Майкл Фолоруншо сократил разницу в счёте.
«Рома» поднялась на 8-е место в чемпионате Италии, набрав 32 очка. «Верона» находится на 18-й позиции с 17 баллами.
Это была первая игра для римлян под руководством нового главного тренера Даниэле Де Росси.
Даниэле Де Росси верит в свою миссию и полон решимости добиться успеха. Как игрок он всегда был очень близок к важным тренерам, у него был хороший опыт с Манчини в сборной, а вот в СПАЛе не очень сложился. Но прошло уже почти 5 лет, как он перестал играть, его мечта – тренировать.
Рома правильно сделал, что сосредоточил на нем внимание, конечно, не из-за его опыта, а потому, что он местный парень. Я верю, что он может добиться успеха, будем надеяться, что команда последует за ним в его огромном желании добиться успеха.
Это только первая победа, дальше будет сложнее. С первой победой Де Росси!
Даниэле Де Росси верит в свою миссию и полон решимости добиться успеха. Как игрок он всегда был очень близок к важным тренерам, у него был хороший опыт с Манчини в сборной, а вот в СПАЛе не очень сложился. Но прошло уже почти 5 лет, как он перестал играть, его мечта – тренировать.
Рома правильно сделал, что сосредоточил на нем внимание, конечно, не из-за его опыта, а потому, что он местный парень. Я верю, что он может добиться успеха, будем надеяться, что команда последует за ним в его огромном желании добиться успеха.
Это только первая победа, дальше будет сложнее. С первой победой Де Росси!
Нельзя так успокаиваться и расслабляться после 1-го тайма.
С Вероной проскочило, а более сильный соперник,
может за это серьёзно наказать.
Нельзя так успокаиваться и расслабляться после 1-го тайма.
С Вероной проскочило, а более сильный соперник,
может за это серьёзно наказать.