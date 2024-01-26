Алаба продолжит восстановление в Австрии

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сегодня, 11:03

Защитник «Реала» и сборной Австрии улетит на родину, чтобы там продолжить процесс восстановления после травмы колена. Клуб дал на это разрешение. Медицинский штаб «Реала» будет наблюдать за восстановлением Алабы.

В Австрии центральный защитник пробудет до середине февраля. Ожидается, что в строй Алаба вернётся в июне-июле.

Австриец выступает за «Реал» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Алаба сыграл 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.