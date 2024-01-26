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Алаба продолжит восстановление в Австрии

сегодня, 11:03

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба улетит на родину, чтобы там продолжить процесс восстановления после травмы колена. Клуб дал на это разрешение. Медицинский штаб «Реала» будет наблюдать за восстановлением Алабы.

В Австрии центральный защитник пробудет до середине февраля. Ожидается, что в строй Алаба вернётся в июне-июле.

Австриец выступает за «Реал» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Алаба сыграл 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:20
Может там и оставаться с такой игрой, но, к сожалению, у него космический контракт с "Реалом" на 18 миллионов в год.

Хотя, конечно, не стоит винить одного Алабу в недостатке самоотдачи, как я всегда говорю, переоценка игроков из чемпионата Германии носит системный характер.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 11:18
Алаба Реалу нужен как никогда, наверное у него есть знакомый врач в родине.
sova147
sova147
сегодня в 11:10, ред.
Добрый день! Большое спасибо за приз декабрь прошу выслать код на получение 27 января, с уважением !
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