«Вест Хэм» подписал игрока «Манчестер Сити»

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сегодня, 12:22

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии перешёл на правах аренды до конца сезона в «Вест Хэм». Англичанин будет выступать под номером 11. Данный трансфер прокомментировал главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Мы очень рады, что в «Вест Хэм Юнайтед» появился игрок такого уровня, как Кэлвин. Мы давно им восхищаемся и считаем, что он добавит силы и конкуренции нашему составу. Кэлвин — полузащитник сборной Англии, имеющий опыт выступлений в Премьер-Лиге. Мы рады приветствовать его в команде и с нетерпением ждём начала работы с ним.

Также сам игрок сборной Англии высказался по поводу своего перехода.

Я очень рад оказаться здесь. Всегда было много спекуляций по поводу моего перехода в «Вест Хэм», так что я очень рад начать работу. Клуб с нетерпением ждёт второй половины сезона, и мне не терпится принять в нём участие. Здесь собралась невероятная команда, и если я смогу прийти и привнести в неё то качество, на которое, как я знаю, я способен, я уверен, что мы сможем дать болельщикам «Вест Хэма» много поводов для радости.

В текущем сезоне Филлипс сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил мяч и получил 2 жёлтых карточки.