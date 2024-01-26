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«Вест Хэм» подписал игрока «Манчестер Сити»

сегодня, 12:22

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс перешёл на правах аренды до конца сезона в «Вест Хэм». Англичанин будет выступать под номером 11. Данный трансфер прокомментировал главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Мы очень рады, что в «Вест Хэм Юнайтед» появился игрок такого уровня, как Кэлвин.

Мы давно им восхищаемся и считаем, что он добавит силы и конкуренции нашему составу.

Кэлвин — полузащитник сборной Англии, имеющий опыт выступлений в Премьер-Лиге. Мы рады приветствовать его в команде и с нетерпением ждём начала работы с ним.

Также сам игрок сборной Англии высказался по поводу своего перехода.

Я очень рад оказаться здесь. Всегда было много спекуляций по поводу моего перехода в «Вест Хэм», так что я очень рад начать работу.

Клуб с нетерпением ждёт второй половины сезона, и мне не терпится принять в нём участие.

Здесь собралась невероятная команда, и если я смогу прийти и привнести в неё то качество, на которое, как я знаю, я способен, я уверен, что мы сможем дать болельщикам «Вест Хэма» много поводов для радости.

В текущем сезоне Филлипс сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил мяч и получил 2 жёлтых карточки.

«Вест Хэм» подписал игрока «Манчестер Сити»

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:56
Хороший полузащитник,должен усилить Вест Хэм -это точно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:53
Кейн сам виноват, что перешёл в кризисную "Баварию", по-моему, всё в матче с МС было очевидно, учитывая, что обычной силовой "Баварии" как раз легко против команд типа МС играть) А понимая, что там Сане с Мусиалой так и остались в центре, про ЛЧ и в этом году говорить не приходится.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:49
Возможно я ни то прочитал)) ну да ладно, летом посмотрим что к чему.
А так забавная у него статистика: он сыграл 911 минут за сити и выиграл 5 трофеев)) Только Кейну не показывайте)
112910415
112910415
сегодня в 12:44
будет результат, будет !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:43
Привет) Я на ТМ зашёл, там написано "no buyout options")
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:41
Приветсвую.
Я читал еще пару дней назад, что право выкупа в конце сезона есть у ВХЮ. Так что если заиграет, то выкупят
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:38
Вест Хему повезло, отличное усиление, поможет команде!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:34
Посмотрим, удастся ли Кэлвину реанимировать свою карьеру. Так-то для Мойеса он подходит, классический опорник, который любит побороться и умеет отдавать пасы вперёд, ему есть чего предложить ВХЮ. Но вот время в МС, за которое его трансферная стоимость упала в два раза, и он абсолютно не смог адаптироваться к футболу Пепа (хотя тут, как я говорил, вопросы есть и к Пепу, ибо он изначально был не его игрок, похоже, скорее, на покупку, чтобы не дать купить другим клубам).

Причём аренда без права выкупа, т.е., если даже он и заиграет, будущее останется неопределённым.
658afzww6acr
658afzww6acr
сегодня в 12:32
Филлипс может стать реальным усилением для молотобойцев
drug01
drug01
сегодня в 12:25
Для Вест Хэма это большая удача! Желаем хороших результатов!
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