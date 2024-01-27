Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник Иван Ракитич смог договориться с «Севильей» о расторжении контракта, который рассчитан до лета.
Футболист перейдет в клуб «Аль-Шабаб» из чемпионата Саудовской Аравии.
Хавбек забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 18 матчах текущего сезона Ла Лиги.
Вот только клуб не самый популярный даже по меркам Саудовской Лиги. Аль Шабаб болтается в нижней части турнирной таблицы, а из более менее знаменитых (ну или знакомых) футболистов можно выделить только Яника Карраско. Был еще Банега, но он совсем недавно уехал на родину.
Вот только клуб не самый популярный даже по меркам Саудовской Лиги. Аль Шабаб болтается в нижней части турнирной таблицы, а из более менее знаменитых (ну или знакомых) футболистов можно выделить только Яника Карраско. Был еще Банега, но он совсем недавно уехал на родину.