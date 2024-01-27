Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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сегодня, 18:23

Полузащитник смог договориться с «Севильей» о расторжении контракта, который рассчитан до лета.

Футболист перейдет в клуб «Аль-Шабаб» из чемпионата Саудовской Аравии.

Хавбек забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 18 матчах текущего сезона Ла Лиги.