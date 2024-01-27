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Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии

сегодня, 18:23

Полузащитник Иван Ракитич смог договориться с «Севильей» о расторжении контракта, который рассчитан до лета.

Футболист перейдет в клуб «Аль-Шабаб» из чемпионата Саудовской Аравии.

Хавбек забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 18 матчах текущего сезона Ла Лиги.

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Все комментарии
zayr7pz8tnhn
zayr7pz8tnhn
сегодня в 19:39
Севилья тонет... Арабы много денег предлагают. Выбор очевиден.
112910415
112910415
сегодня в 19:38
славная карьера,
нормальный финал
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:28, ред.
Ракитич конечно многого достиг в футболе, можно и уехать в Аравию, на хороший бонус перед завершением карьеры!

Вот только клуб не самый популярный даже по меркам Саудовской Лиги. Аль Шабаб болтается в нижней части турнирной таблицы, а из более менее знаменитых (ну или знакомых) футболистов можно выделить только Яника Карраско. Был еще Банега, но он совсем недавно уехал на родину.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:53
Правильно ,35 ,пора к саудам - это точно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:38
Пора на заработки
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