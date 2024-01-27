«Реал» одолел «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

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сегодня, 20:18

«Лас-Пальмас» уступил «Реалу» в матче 22-го тура Ла Лиги (1:2).

Хавьер Муньос вывел хозяев вперед на 53-й минуте, но на 65-й Винисиус Жуниор счет сравнял. Победный гол забил Орельен Тчуамени на 84-й.

После поединка «Лас-Пальмас» идет на 8-м месте (31 пункт), «Реал» лидирует (54 балла).