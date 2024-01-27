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«Реал» одолел «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

сегодня, 20:18
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Лас-Пальмас» уступил «Реалу» в матче 22-го тура Ла Лиги (1:2).

Хавьер Муньос вывел хозяев вперед на 53-й минуте, но на 65-й Винисиус Жуниор счет сравнял. Победный гол забил Орельен Тчуамени на 84-й.

После поединка «Лас-Пальмас» идет на 8-м месте (31 пункт), «Реал» лидирует (54 балла).

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 22:29
Кто бы сомневался. Так и должно было быть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 22:27
Забивает ли в команде один игрок или много игроков, это только вопрос тактики. Поэтому не столь интересен. МС сейчас играет с ярко выраженным форвардом, который забивает половину мячей команды, до этого у них была ложная девятка, и никто не забивал лично очень много мячей, но в сумме они забивали много. Поэтому ЗБ не столь показательная награда.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:04
Я про что, ты про что? Я вопросы задал. Цифры всегда важны. Меня Кейн абсолютно не интересует как и вся бундеслига.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 21:44
Тебе только цифры важны, так болей за Кейна, он там в чемпионате полутора команд по три гола за матч "Хайденхаймам" с бюджетами "Оренбурга" кладёт))
drug01
drug01
сегодня в 21:41
Конечно игра Реала уже не та но это также важные три очка
112910415
112910415
сегодня в 21:32
важные 3 очка !
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:22
И кто же заканчивает атаки? За золотую бутсу кто борется? Кейн, Холанд, Мбаппе? В Барселоне некому, из Реала тоже потухли.
gh9v32eh9edw
gh9v32eh9edw
сегодня в 21:18
Чтоб интрига сохранилась , ждём теперь победы от Жироны
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 21:01
Он пропускал матч из-за перебора жёлтых, вдобавок не нужно забывать, что он в первую очередь начинает атаки и работает в отборе, а не их заканчивает, он вынужденно из-за травмы Вини играл очень высоко, сейчас он играет ниже)
амурец
амурец
сегодня в 20:59
Реал с победой
AgamagA_____
AgamagA_____
сегодня в 20:52
Куда исчез английский супер бомбардир всея Ла Лига БелингХЭМ? Ему вроде уже готовы были вручить золотой мяч? Неужели выскочка всего лишь.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:48
Ну дай БОГ, чтобы у Реала всё получилось!!!!!!! Величайший клуб в мире, должен быть первым- всегда и во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Долой, всяких там выскочек и самозванцев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:45, ред.
Нет, конечно на одном Беллингеме игра не строится, просто в матчах с более серьезными соперниками, его самоотдача и мастерство уже не раз выручали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:42
Но, несмотря на это, меня радует, что в пяти матчах без Джуда в этом сезоне пять побед по мелочи) Джуд, конечно, очень важен, но не стоит говорить, что без него "Реал" будет клубом типа нынешней "Барселоны" без характера.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:40, ред.
Всех болельщиков Реала с очередной непростой победой. И как обычно снова гол из-под Начо! Сколько можно, скоро соперники специально будут подавать и делать навесы в зону Начо. Были бы сейчас в строю Куртуа с Милитао, возможно отрыв Реала от соперника был бы куда больше, чем есть. Но как говорится, имеем то, что имеем. Ну и конечно хорошо прочувствовалось отсутствие на поле Джуда, все таки в этом сезоне он большое влияние оказывает на игру Реала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:39
Это сегодня ещё простая победа была.

Мы просто разбалованы характером "Реала" , что, когда он пропускает во втором тайме и проигрывает, верим в любом случае в победу, вообще-то тут АТМ проиграл и "Барселона" еле выцарапала победу, и, как я писал, "Лас-Пальмас" вообще второй по минимальному количеству пропущенных)

И при этом "Реал" довольно быстро после замен ему два закатил)
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:36
Согласен. Ну, вы уж- постарайтесь!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 20:31
Так это Эндрик, он уже едет, ждём его)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 20:28
Я думаю Реалу очень нужен хороший центр форвард, без Цнп совсем нет игры, даже когда Хоселу выходит с замены, они значительно прибавляют в атаке, бывает больше вариантивности
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:27
Волевые победы придают сил и команде!
С характером у Реала всегда было всё как надо
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:26
Очередная волевая победа сливочных! Лас Пальмос сегодня точно не уступал Реалу, но мастерство игроков, глубина скамейки и опыт Карло перевесили, и команда добилась нужного результата! Реал с Беллингемом и без него это две разные команды, и сегодня его отсутствие было заметно, небыло мысли в атаке, небыло креатива, хотя передача Камавинги на Винисиуса была шикарной!!! И вообще, Камавинга был лучшим в составе Реала!!! Следующий матч у Реала с Атлетико и такая игра как сегодня против матрасников не прокатит
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:26
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого супер клуба!!! Очень важные три очка набрали. Играть против Лас-Пальмаса у них в гостях, это целое испытание, по крайней мере в этом сезоне. Винисиус в очередной раз делает разницу. Заслуженно получил награду. И Тчуамени тоже конечно же забил важнейший гол. Такой скромный на вид кажется. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Реал Мадрид возвращает себе первое место в турнирной таблице. Ждём очень мощный между Жироной и Сельтой.
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:25
Хотелось бы побыстрее!!! Такие победы, как сегодня и на прошлой неделе, придают силы конкурентам, разным выскочкам...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:22
Есть три очка
Медленно но верно,Реал идёт к 36 чемпионскому титулу!
rhdnz9medekd
rhdnz9medekd
сегодня в 20:21
«Реал» снова камбэкает в концовке....:) ... с победой!
shur
shur
сегодня в 20:20
...с волевой, но турок блин,дарование, на последней минуте голевой
пас получил, как от дерева...!!! С победой сливочныке!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:20
Почему фаны РМ должны так страдать?) Анчи решил совсем уж дать отдохнуть лидерам, добавив в атаку Диаса и, увы, Дани в центр, а этот товарищ любит тянуть одеяло на себя, весьма посредственного, поэтому никакой игры не получилось до замен, а получилось пропустить, причём опять Начо дважды пассивно сыграл в атаке, с которой забили.

В итоге две волны замен, как обычно, оживили игру, Феде, Тчуамени, Хоселу придали нужный испульс.

Анчи знает, как добывать результат, и победа, причём даже без напряга отыгрались, Камвинга, Фран очень порадовали.

И дождались дебюта, Арда каши не испортил, но должен был забивать - переволновался и не смог укротить мяч после прекрасного паса Хоселу на расстрел ворот.

Но не стоит забывать, что ЛМ - самая малопропускающая и организованная команда после РМ, поэтому не такая уж это дешевая победа))
Гость
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