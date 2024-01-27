«Реал» одолел «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

«Лас-Пальмас» уступил «Реалу» в матче 22-го тура Ла Лиги (1:2).
Хавьер Муньос вывел хозяев вперед на 53-й минуте, но на 65-й Винисиус Жуниор счет сравнял. Победный гол забил Орельен Тчуамени на 84-й.
После поединка «Лас-Пальмас» идет на 8-м месте (31 пункт), «Реал» лидирует (54 балла).
В итоге две волны замен, как обычно, оживили игру, Феде, Тчуамени, Хоселу придали нужный испульс.
Анчи знает, как добывать результат, и победа, причём даже без напряга отыгрались, Камвинга, Фран очень порадовали.
И дождались дебюта, Арда каши не испортил, но должен был забивать - переволновался и не смог укротить мяч после прекрасного паса Хоселу на расстрел ворот.
Но не стоит забывать, что ЛМ - самая малопропускающая и организованная команда после РМ, поэтому не такая уж это дешевая победа))
В итоге две волны замен, как обычно, оживили игру, Феде, Тчуамени, Хоселу придали нужный испульс.
Анчи знает, как добывать результат, и победа, причём даже без напряга отыгрались, Камвинга, Фран очень порадовали.
И дождались дебюта, Арда каши не испортил, но должен был забивать - переволновался и не смог укротить мяч после прекрасного паса Хоселу на расстрел ворот.
Но не стоит забывать, что ЛМ - самая малопропускающая и организованная команда после РМ, поэтому не такая уж это дешевая победа))