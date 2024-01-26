В «Факеле» озвучили задачу на сезон

Генеральный директор «Факела» рассказал, какие задачи стоят перед клубом.

По итогам первой части прошлого сезона мы набрали 14 очков. Сейчас уже — 21. Но бежать впереди паровоза никто не должен — впереди 12 туров и серьёзная борьба внизу таблицы с крепкими соперниками.

Несмотря на то, что возможности у нас действительно скромные, движение вперёд есть. В прошлом сезоне перед командой стояла задача не вылететь. Сейчас — та же самая, но по возможности без попадания в стыковые матчи.