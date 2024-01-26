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В «Факеле» озвучили задачу на сезон

сегодня, 11:19

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какие задачи стоят перед клубом.

По итогам первой части прошлого сезона мы набрали 14 очков. Сейчас уже — 21. Но бежать впереди паровоза никто не должен — впереди 12 туров и серьёзная борьба внизу таблицы с крепкими соперниками.

Несмотря на то, что возможности у нас действительно скромные, движение вперёд есть. В прошлом сезоне перед командой стояла задача не вылететь. Сейчас — та же самая, но по возможности без попадания в стыковые матчи.

После восемнадцати туров «Факел» занимает одиннадцатую строчку в таблице РПЛ.

Ранее воронежцы обыграли молодёжную сборную Южной Кореи.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:12
Неплохо бы Факелу стать крепким середняком. Характер у команды есть. Остается только пожелать, что бы и удача не покидала команду.
885j3g6abyxx
885j3g6abyxx
сегодня в 11:58
Задача не вылететь должна быть выполнена досрочно.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:27
"Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить – и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – и солнца!"...
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