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Нобоа: «Я хотел бы вернуться в Россию в роли тренера‑скаута или журналиста»

вчера, 20:46

Полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал свой переход из «Сочи» в эквадорский «Эмелек».

Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!

Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста (смеется). Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.

Самое яркое воспоминание из России? Снег! Снег! (смеется) Я очень люблю его. Все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Хорошему человеку мы всегда рады. Приезжай.
drug01
drug01
вчера в 21:40
Время ещё есть поиграй и затем вернёшься на новую работу!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:16
Интересно почему он гражданство не получил,столько лет в России играл!
Гость
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