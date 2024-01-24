Нобоа: «Я хотел бы вернуться в Россию в роли тренера‑скаута или журналиста»

Полузащитник прокомментировал свой переход из «Сочи» в эквадорский «Эмелек».

Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!

Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста (смеется). Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.

Самое яркое воспоминание из России? Снег! Снег! (смеется) Я очень люблю его. Все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно.